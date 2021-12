Dolf Jansen over het lot van de culturele zzp’er in lockdown: ‘We hebben geen lobby, maken geen vuist’

Nee, Dolf Jansen heeft zaterdagavond niet naar de persconferentie gekeken. “Ik kon het niet aan. Het leven is te kort om langdurig naar Mark Rutte, Hugo de Jonge en Jaap van Dissel te kijken.”

In plaats daarvan zat hij aan zijn tafel vol krantenknipsels en ‘meuk’ te schrijven: ingevingen, grappen. Die zijn voor de voorjaarsversie van Het Jansen Vaccin, de oudejaarsvoorstelling die hij in december nog elf keer als matinee zou spelen.

“Ik zou zondagmiddag twee keer in het Zaantheater staan, ik heb gisteren nog geoefend met de zangeres, we waren er helemaal klaar voor", zegt de cabaretier aan de telefoon. “Maar dat is het lot van de maker, nu al bijna twee jaar. Je kunt nóg zoiets moois maken, er kan zomaar een streep doorheen.”

Houdbaar

Na de avondlockdown moest Jansen zijn plannen al drastisch aanpassen: traditiegetrouw eindigt zijn tournee in de Kleine Komedie in Amsterdam, maar die besloot helemaal dicht te gaan. In Zaandam, Alkmaar en Amstelveen kon hij wel vóór 17 uur terecht. “Ik denk dat deze harde lockdown nodig is én ik vind het volledig kut en zeer verdrietig", zegt hij.

Van zijn oudejaars kan Jansen een derde weggooien: de bederfelijke grappen. “Mijn opkomst was: met een stapel A4‘tjes onder mijn arm binnenkomen en me dan realiseren: dat is niet zo slim. Dat was meteen een test: is het publiek scherp? Mooi, dan kunnen we door." Maar die grap is té 2021 voor volgend voorjaar. “We weten niet wat Ollongren dan doet, of ze nog voor het nieuwe kabinet met A4tjes onder haar arm loopt.”

Broekers-Knol

Wel houdbaar is zijn titel, denkt de cabaretier, die trouwens zelf met Pfizer is geprikt. “Dat geloof ik tenminste, ik weet niet zeker wat er op het bordje bij de prikstraat stond, het overkwam me allemaal.” Hij eindigt zijn voorstelling met een door hemzelf ontwikkeld nieuw vaccin, en ook dat zal in 2022 nog volop bescherming bieden, denkt Jansen.

Welke heilzame stoffen heeft de conferencier in zijn eigen vaccin gestopt? “Ik zou wat meer Peter R. de Vries willen en wat minder Ankie Broekers-Knol. Peter R. de Vries was een sociaal bewogen iemand, kritisch op het populisme. Hij was ook zeer betrokken bij het lot van vluchtelingen.”

De VVD-staatssecretaris Broekers-Knol staat volgens Jansen symbool voor hardheid. “Zij voert hard beleid uit jegens mensen op drift, beleid dat bedoeld is om populisten de wind uit de zeilen te nemen. Ik weet dat we vluchtelingen echt niet allemaal kunnen opnemen, maar wat wil zij bereiken? Denkt ze dat die mensen op dorre grond blijven wachten tot de klimaatcrisis is overgewaaid? Ik mis visie en medemenselijkheid en beleid dat de óórzaken van vluchtelingenstromen bestrijdt.”

Onzichtbare minister

Is Jansen cynisch geworden tijdens deze pandemie, waarin de culturele sector klap na klap kreeg? “Ik vind cynisme altijd een zwaktebod, maar ik schurk er soms een heel klein beetje tegenaan. Bijvoorbeeld als ik Thierry Aartsen, de cultuurwoordvoerder van de VVD, hoor zeggen dat zzp‘ers in de cultuur zich toch gewoon kunnen laten omscholen. Dan moet je ook tegen Schiphol zeggen: Kap maar met die vliegtuigen en bouw woningen op het terrein.”

Hij noemt het cultuurbeleid van het huidige kabinet tijdens de pandemie “heel slecht”. “Dat komt deels doordat we een onzichtbare minister hebben, die wordt weggeblazen door haar collega's. Ze heeft geen enkele vuist kunnen maken. En de culturele sector zélf heeft dat ook niet gedaan."

“Smaken verschillen, maar wij maken heel veel mooie dingen, we zijn met z'n allen een grote sector, ook economisch. Maar we hebben geen lobby, we maken geen vuist, we zijn allemaal heel verschillend, makers zijn nu eenmaal individualisten. Ik zit hier ook in mijn eentje aan tafel met mijn kladblok.”

Toch laat hij het hoofd niet hangen, Jansen is ook alweer grappen aan het bedenken voor zijn 33ste oudejaarsconference, die hij vanaf augustus 2022 hoopt te gaan spelen.

Het Jansen Vaccin zal vanaf 30 december 20.00 uur gratis te zien zijn op het eigen YouTube-kanaal van de cabaretier, ‘dolfjansenzelf’.

