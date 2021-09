Doe het niet, zei Jack Spijkerman, maar Kopspijkers-kloon Spaanders was leuk en gezellig

Gezellig, de eerste aflevering van Spaanders, de nieuwe poging tot een satirische keek op de week, zaterdags op NPO1. Of gezellig het hoogst haalbare is? Presentator Patrick Lodiers kondigde het nieuwe programma zelf aan als ‘licht humoristisch’. Dat klonk voorzichtig en indekkerig, maar geef Lodiers eens ongelijk: kijkers bepalen de eventuele superlatieven zelf wel. In positieve of negatieve zin.

Spaanders is een kloon van Kopspijkers, en ook Lodiers zelf vertoont opvallend veel gelijkenis met de presentator van dat programma, Jack Spijkerman. Vooraf ging een BNNVARA-delegatie bij hem op bezoek. “Gewoon even licht opsteken, vragen hoe hij ernaar keek”, aldus Lodiers in diverse DPG-kranten. Volgens Lodiers juicht Spijkerman de nieuwe versie toe.

Maar in een kader bij het artikel vertelt die zelf: “Ik heb gezegd: dat moet je niet doen. Dan wek je bepaalde verwachtingen. Waarom bedenk je niet een nieuw satirisch programma?” Spijkerman benadrukte hoe keihard werken het is, goede satire maken: “Leuke fragmenten heb je zo, maar wij hadden bijzondere.”

Sjoelen met een cavia

De eerste Spaanders bereikte in elk geval het niveau leuk. Zeker ook dankzij gast Caroline van der Plas. Het BBB-Kamerlid is momenteel een veel geziene figuur op televisie, maar ik heb nog geen last van overkill: Van der Plas heeft humor en klinkt oprecht. Ze heeft waarschijnlijk nooit een pr-training gedaan. Al zag je hoe ze even schrok van zichzelf omdat ze, toen er een cavia-racebak was neergezet zoals vroeger in de Wie-kent-kwis, haar cavia iets te fanatiek naar het eindpunt sjoelde. Sociale media, kom er maar in.

Mede dankzij flink wat publiek was de eerste Spaanders een lekker druk geheel: fijn als het weer zindert in beeld. Zoals daarna ook zonder publiek het geval was bij Matthijs Gaat Door, hét podium voor Nederlandse muziekmakers.

Patrick Lodiers presenteert 'Spaanders'. Beeld rtv

Altijd vol schwung en ­beweging, en deze keer ook vol protest, door vijftig stampende muzikanten die geen stommetje meer willen spelen thuis, maar snakken naar de podia.

Toch scoort Van Nieuwkerk misschien nog het meest met verstilde momenten. ­Zoals het gesprek met een geëmotioneerde Henny Vrienten, die aankondigde te stoppen met optredens omdat hij als 73-jarige vreest voor de dag waarop hij geen topkwaliteit meer zal brengen. En ook omdat hij inmiddels ­intens kan genieten van een half uur verstild staren naar een bloem in zijn tuin.

Dat tedere oor met je haar er voor

Uiteindelijk is Matthijs Gaat Door natuurlijk niet goed voor de kijkcijfers. Na ­afloop gooi je de tv meteen uit, om op YouTube te zoeken naar Mick Jagger en Bob ­Dylan die Like a rolling stone zingen in Rio de Janeiro (doen!) en naar Crosby, Stills & Nash die Silent Night verkrachten voor een kerstboom (niet doen). Maar ook om naar de boekenkast te lopen en Zie je ik hou van je van Herman Gorter weer eens tot je te nemen. O, dat tedere oor met je haar er voor.

En verder ben ik van mening dat Media Inside op vrijdagavond van NPO3 naar NPO1 moet. Hoe Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen de mediaweek fileren, perfect. Kijk maar terug hoe Van Roosmalen het wezenloze camper-gekeutel in We zijn er bijna! omschrijft, voordat je er maandag weer naar gaat zitten kijken: “Het leven is als een trechter, het wordt steeds nauwer en hier zitten we in het laatste puntje. Plop.”

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.