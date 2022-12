Dodelijk geweld in relaties - maar soms is de man ook slachtoffer

Hoe komt het toch dat ik bij ‘een nieuwe Jessica Villerius’ altijd even ga kijken? Haar documentaire Het laatste woord (BNNVARA) maandag ging over een onbekende Nederlandse jongen, die als twintiger in een Tunesische cel belandde nadat zijn Tunesische vrouw dodelijk van een hotelbalkon was gevallen. Ze trok er wel 460.000 kijkers mee.

Verschrikkelijk verhaal, maar je denkt nog: een van de vele. Afgelopen zaterdag vertelde documentaire Femicide (ook BNNVARA) dat wereldwijd een op de drie vrouwen geweld ervaart en dat in Nederland elke acht dagen een vrouw wordt vermoord door haar (ex-)partner. Elke week en dag een vrouw.

De nabestaanden van vier slachtoffers vertelden over de gruwelijke details van hun moord, maar ook over hoe sterk en vol eigenwaarde de vrouwen waren. Alle vier waren ze leuk, hardwerkend, en wilden ze net hun relatie verbreken. “Ze heeft alleen de voordeur niet gehaald”, zegt een vrouw over haar in de gang gemolesteerde zus.

Drama tijdens vakantiereisje

Twee dagen later volgt dan deze film van Villerius over Jurriën ten Cate uit Almelo en zijn gestorven vrouw Marwa. Ze zijn in 2013 net vier maanden getrouwd maar hebben nauwelijks contact, laat staan lichamelijk. De licht autistische, rustige Jurriën is verliefd; Marwa wil vooral een Nederlandse verblijfsvergunning. Als die afgewezen wordt, keert zij zich van hem af. Op een vakantiereisje vindt het drama plaats.

Onbeantwoorde liefde eindigt in de dood van de vrouw? “Aanvankelijk had ik ook een veroordeling verwacht”, zegt de ervaren rechter Frank Wieland tegen Villerius. Maar de zaak riekt, en hij duikt op haar vraag in de stukken.

De documentairemaakster kreeg grote erkenning toen de politie voorstelde dat zij het verhaal De kinderen van Ruinerwold mocht maken (Gouden Televizier-Ring 2021). Zij zou wel respectvol en integer omgaan met hun verhalen, dacht men; kijk maar naar haar film over een meisje met anorexia (Emma wil leven), of haar afleveringen Over de streep. Zij kijkt voorbij de vooroordelen.

Met kracht gesprongen

Dat is wat ze bij Jurriën ook weer doet. Is Marwa gevallen, gesprongen, of geduwd? De Tunesische politie heeft alleen het moordscenario onderzocht. Jurriën kreeg twintig jaar cel, soms zonder eten. Hij heeft er bijna de helft op zitten.

Jessica Villerius kent het verhaal sinds ze in mei 2017 een wanhopige e-mail kreeg van zijn moeder. Toch knap dat Villerius tussen de brieven die ze krijgt, een neus heeft voor een verhaal waar ‘iets gruwelijk is misgegaan’, zegt ze tegen BNNVARA. In de film onderzoekt ze de ontbrekende scenario’s zelfmoord of een ongeluk alsnog, met hulp van advocaten in Nederland en Tunesië. Zijn broer Karsten leest voor uit de hartverscheurende brieven van Jurriën in de gevangenis.

Hoe kon de bewusteloze Marwa met hersenletsel, wel in de ambulance gezegd hebben dat ze geduwd was? Waarom is de familie nooit gevraagd naar haar eerdere suïcidepoging? Hoe kon ze vijf meter van het balkon liggen? Met forensisch patholoog Frank van de Goot maakt Villerius echt zichtbaar dat een lichaam zoals het hare met gooien of vallen nooit zo ver komt. Het lukt een sterke jongen niet eens. Ze moet ‘krachtig’ gesprongen zijn.

Als je dat ziet, besef je echt het belang van onderzoek. Van rechten hebben. Van iemand die jaren later nog in je onschuld gaat geloven.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.