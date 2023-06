Docu ‘Wolf’ laat een kant van de wolf zien die je wilt beschermen

Eindelijk was ‘ie op tv, de film Wolf (BNNVara) van Cees van Kempen. De natuurfilmer had drie jaar in de bossen liggen posten en dertig camera’s verstopt op strategische plekken. Hij schoot wonderbaarlijke beelden van een wonderbaarlijk getimed verhaal: de terugkeer van de wolf in Nederland, honderdvijftig jaar geleden verjaagd.

Rond de première in september 2022 gonsde het al van de meningen. De bewondering voor dat krachtige dier dat honderden kilometers uit Oost-Duitsland was komen lopen om op de Veluwe een eigen territorium te stichten. De boosheid dat dit schapen bedreigende roofdier in de film heilig verklaard wordt (de bijbehorende boektour werd afgelast door bedreigingen van wolventegenstanders). En daarbij als voice-over de stem van Matthijs van Nieuwkerk, die in november 2022 was ontmaskerd als een schreeuwende wolf in schaapskleren.

Kortom, die film wilde ik graag zien. Hij trok in de bioscoop ruim tienduizend bezoekers en zondag was hij het derde best bekeken programma op tv met 683.000 kijkers.

Likken aan de treinrails

Om met Van Nieuwkerk te beginnen: hij spreekt die film prima in, luchtig en hier en daar speels. Niets om woorden aan vuil te maken. Hij voert reparatiegesprekken met zijn oude team van De Wereld Draait Door, weet AD-collega Angela de Jong. Jan Slagter van Omroep Max zei onlangs bij Marcel & Gijs dat Van Nieuwkerk wel lang genoeg gestraft is, en werkt aan zijn terugkeer op de buis. Als de vermeende slachtoffers zich gehoord voelen en de werkpraktijk verandert, lijkt mij dat een prima nieuw begin.

De wolf zelf maakt in de film ook een nieuw begin. En dat is ontroerend dicht op de vacht gevolgd. Alleen al die zogende wolvin lopend met haar dansende uiers doet denken aan het mythische verhaal van Romulus en Remus. Uit haar nest identificeert de maker het avontuurlijke welpje Scout, dat wordt gevolgd tot het zelf een roedel sticht op de Veluwe. Die Scout. Hij staat met zijn puppie-broertjes en zusjes aan de treinrails te likken – het ijzer smaakt naar vers bloed. Later jaagt hij kloek zijn eigen reekalf en zwemt dapper een brede rivier over, en wij kijken gewoon over zijn schouder mee.

Een paar honderd schapen per jaar

In feite is het een filmkarakter samengesteld uit verschillende wolven, want ze laten zich door hun scherpe neus al zo weinig zien. Via ‘Scout’ kan Van Kempen toch een verhaal construeren van opgroeien, een eenzame tocht maken en het spoor van een wolvin vinden. Daarop volgen beelden van de kennismaking, het delen van een prooi, zoeken naar een hol en – spectaculair – het werpen van het eerste welpje in Nederland. Hoe kán die filmcrew dat allemaal op camera hebben kunnen krijgen?

Terwijl je vertederd naar Scout kijkt, praat de stem je bij over het onterechte stigma van de canis lupus, directe familie van de hond (canis lupus familiaris). Het neigt naar iets te veel promotie. Ja, de wolf brengt natuurlijker gedrag bij de vele reeën, herten en zwijnen. De zwakkere worden bejaagd, en door meer veilige kuddevorming krijgt jong loofbos elders een kans. Maar waarom zo weinig over de schapen? Een close-up van een beschermingshek stelt nog niet gerust. Ik moest googelen voor meer perspectief. Wolven in Nederland doden een paar honderd schapen per jaar, vossen en honden wel vier- tot dertienduizend, op de achthonderdduizend in totaal. We weten er gewoon niks van. Met Scout hebben we nu tenminste eens die andere kant gezien, de kant die je wilt beschermen.

Vijf keer per week schrijven Maaike Bos en Renate van der Bas columns over televisie.