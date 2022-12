Docu ‘Harry & Meghan’ slecht nieuws voor Brits koningshuis

Door de onheilspellende muziek die eronder is gezet, klinkt de trailer van de langverwachte Netflix-documentaireserie ‘Harry & Meghan’ als een heuse thriller. “Niemand ziet wat er achter gesloten deuren gebeurt”, hoor je de stem van de Britse prins Harry antwoorden op de vraag waarom hij en zijn vrouw de documentaire wilden maken. Eronder klinken op dat moment nog romantische pianonoten. In beeld zien we verliefde en gelukkige kiekjes van het stel: Harry die gitaar speelt voor Meghan, de twee lachend onder een paraplu en dansend op hun bruiloft.

Maar de gezichten op de foto’s worden na 25 seconden opeens strakker. “Ik moest alles uit de kast halen om mijn gezin te beschermen”, zegt Harry. In 2020 deed hij afstand van zijn koninklijke rol. Hij ging met zijn Amerikaanse vrouw en kinderen in de Verenigde Staten wonen. De muziek zwelt aan tot een bombastische climax. Meghan lijkt tranen uit haar ogen te wrijven. “Wanneer de belangen zo groot zijn”, zegt ze in het shot erna, “is het dan niet logischer om ons verhaal van onszelf te horen?”

De trailer lijkt slecht nieuws voor de Britse koninklijke familie. “We kunnen speculeren over de motieven”, concludeerde columnist Hilary Rose in de krant The Times na het zien ervan. “Die kunnen variëren van hebzucht tot wraak, of het ten val brengen van de monarchie – wie weet?” Maar feit is volgens haar hoe dan ook dat de ‘nijdige’ Harry en Meghan ‘vastbesloten zijn de zuurstof weg te zuigen’ uit alles wat kroonprins William en zijn vrouw Kate de komende jaren zullen doen.

Opmerking over huidskleur

Harry (38) en William (40), de twee zonen van koning Charles III, waren vroeger erg close, maar kunnen inmiddels slecht met elkaar overweg. Zij raakten vooral gebrouilleerd nadat Harry en Meghan in 2021, in een interview met Oprah Winfrey, een weinig flatteus boekje opendeden over de Britse koninklijke familie. Zo zou een vooraanstaand lid daarvan een misplaatste opmerking hebben gemaakt over de toekomstige huidskleur van hun zoon Archie toen Meghan zwanger was. Meghan Markle is de dochter van een witte vader en een Afro-Amerikaanse moeder, Archie heeft dus een zwarte oma.

Die oude beschuldiging maakte het vorige week extra pijnlijk dat een vooraanstaande Britse hofdame in opspraak raakte wegens racisme. Het ging om de 83-jarige Susan Hussey, zestig jaar lang een persoonlijke assistente van de recent overleden koningin Elizabeth II en peetmoeder van prins William.

Ze zou een gast met een zwarte huidskleur, Ngozi Fulani, tijdens een paleisreceptie hebben gevraagd waar zij vandaan kwam. Op zich is daar niets mis mee, dat is een vaak gestelde vraag op zulke gelegenheden. Maar het werd problematisch toen Hussey het antwoord ‘uit Hackney’ niet accepteerde. Hackney is een wijk in Londen. “Uit welk deel van Afrika”, drong de hofdame aan. Ze wilde weten waar Fulani – een activiste die strijdt tegen huiselijk geweld – ‘écht’ vandaan kwam? Waar kwamen ‘haar mensen’ vandaan? Wanneer was ze naar het Verenigd Koninkrijk gekomen?

Fulani schreef op Twitter dat ze antwoordde: “Mevrouw! Ik heb de Britse nationaliteit, mijn ouders zijn hier in de jaren vijftig al komen wonen.” Daarop zou Hussey hebben verzucht: “Ik wist dat we er uiteindelijk wel uit zouden komen: u bent een Caribische.” Ooggetuigen bevestigden het verhaal.

Kroonprins William draaide er niet omheen. Zich bewust van het air van racisme dat sinds het Oprah-interview om het Britse koningshuis hangt, trad hij hard op. Hij liet via zijn woordvoerder weten dat ‘racisme geen plek behoort te hebben in onze samenleving’. Lady Hussey zag zich gedwongen om na ruim zes decennia trouwe dienst onmiddellijk haar ontslag in te dienen.

Impopulair

De rel voedt de vraag wat de documentairereeks ‘Harry & Meghan’ allemaal zal gaan onthullen. De serie verschijnt ‘binnenkort’ op Netflix. Ze kan de Britse monarchie erg schaden, al zou een frontale aanval misschien juist ook een omgekeerd effect kunnen hebben. Want Harry en Meghan zijn impopulair in het VK. Slechts de van seksueel misbruik beschuldigde prins Andrew is een minder geliefde royal dan Meghan. Alleen de millennialgeneratie lijkt nog van haar en Harry te houden.

Dus schreef ook columnist Rose na het zien van de trailer, die Harry en Meghan duidelijk als slachtoffers neerzet, dat er bij haar uiteindelijk niet zozeer gevoelens van medelijden met de twee hoofdpersonen opborrelde, maar eerder met William en Kate. Om wat die zo meteen allemaal weer mogen proberen te repareren.

