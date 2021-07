Dj’s lijden onder nieuwe beperkingen: ‘Er zijn echt jongens die onderuitgaan’

Toch is het niet zijn eigen carrière waar Willemsen zich druk over maakt. “Natuurlijk is een optreden op het hoofdpodium van Mysteryland belangrijk, maar ik draai veel internationaal en ben daarnaast ook producer en schrijver voor andere artiesten.” Hij is een stuk bezorgder om jonge dj’s die kort vóór corona op het punt van doorbreken stonden.

“De afgelopen twee jaar zijn er veel supergetalenteerde jonge jongens geweest die impact hebben gemaakt in de industrie. Sommigen hadden een hitje te pakken en hadden net grote investeringen gedaan. Als zij normale kansen hadden gekregen, hadden ze zo kunnen doorbreken. Maar dat is niet gebeurd en je ziet dat zij nu niet meer aan de bak komen. Er zijn echt jongens die daardoor onderuitgaan.”

Terug naar vertrouwde line-up

Een deel van het probleem is dat de jonge talenten niet meer geboekt worden op festivals. “Want die gaan terug naar een vertrouwde line-up waarvan ze weten dat die werkt – ten koste van nieuwkomers.”

Willemsen verwijt het de festivalorganisatoren niet. “Festivals die vorig jaar werden afgelast, hebben contractuele afspraken met dj’s die ze al geboekt hadden. Zij zitten voor een groot deel aan hun artiesten vast. Veel line-ups die je het komende jaar gaat zien, komen dus nog uit 2020.”

De festivals lijden zelf ook onder de beperkingen. “Organisatoren werken al anderhalf jaar naar deze zomer toe. Ik denk dat de hele festivalindustrie en -horeca weer een enorme klap in het gezicht krijgt.”

