Dj Isis viert haar 30-jarig jubileum: ‘Ik heb de top van de wereld aangeraakt, maar ook door de modder moeten kruipen’

Zaterdag viert Isis van der Wel, beter bekend als DJ Isis, in Paradiso haar 30-jarig jubileum. We ontmoeten haar op een Amsterdams terras om terug te kijken op haar lange carrière, die haar langs pieken en dalen heeft gevoerd. “Ik heb de top van de wereld aangeraakt, maar ook door de modder moeten kruipen.”

Haar eerste stappen als dj zette ze al op 17-jarige leeftijd. Dat debuut was niet alleen opmerkelijk vanwege haar jonge leeftijd, maar ook omdat ze in die tijd een van de weinige vrouwelijke dj’s was. Toch voelde het besluit om dj te worden voor haar niet uitzonderlijk. “Ik ben van huis uit altijd erg gestimuleerd om mezelf te zijn en me te manifesteren als vrouw in de maatschappij.”

Daarbij werd Isis vooral gedreven door een grote liefde voor muziek. “Ik heb vanaf heel jonge leeftijd een diepe fascinatie voor muziek en dans. Van klassiek ballet tot stijldansen en jazzdance: ik heb het allemaal gedaan. Toen de dance-revolutie zich openbaarde, was ik een tiener. Als ik eraan terugdenk, krijg ik nu nog kippenvel.”

Ze laat haar arm zien, en inderdaad: kippenvel. “Bij ballet of stijldansen moet je pasjes doen die anderen hebben bepaald. Maar dat geldt niet voor de dance. Ik vond er alles wat ik zocht: muziek, dans, vrijheid.”

Verkleedpartijen

Toch was het in de vroege dagen van haar carrière niet alleen hosanna. Zo werd ze regelmatig in kleding gehesen die ze zelf nooit zou hebben aangetrokken. “Ik ben nu oude tijdschriften aan het bekijken en dan zie ik foto’s waarvan ik denk: ‘Wat had je in godsnaam aan?’ Waarschijnlijk hadden ze geld gekregen om mij kleren van een bepaald merk aan te trekken. Ik dacht toen: ‘Leuk, we gaan ons verkleden’. Maar ik stond er niet bij stil dat andere mensen die foto’s zagen en dachten: ‘Dit is wie zij is’. En als je dat nog niet begrijpt, ga je daar misschien veel verder in dan je zelf zou willen.”

Ondanks de soms minder geslaagde verkleedpartijen groeide Isis in de jaren na haar debuut uit tot een van de bekendste dj’s van Nederland en een vrouwelijke pionier van de dance. Ze draaide als resident dj in de legendarische club Roxy, trad over de hele wereld op en werd in 2010 nachtburgemeester van Amsterdam.

Een vorm van sjamanisme

Wanneer ze achter de draaitafel staat, probeert Isis steevast een magische wereld te creëren. “Je zou het een vorm van sjamanisme kunnen noemen: dat je even uit de alledaagse realiteit stapt en een andere ervaring meemaakt. Met zijn allen op dezelfde muziek dansen verbindt enorm. Het is een van de krachtigste medicijnen tegen oorlog. Want als je met elkaar in de muziek zit, heb je geen behoefte om je tegen elkaar af te zetten. In de jaren zestig zei men: ‘Make love, not war’. Ik zeg: ‘Dance, don’t fight’.”

Een van haar mooiste herinneringen is een optreden op Ibiza, waarbij bezoekers uit allerlei landen hand in hand rondjes om de dj’s gingen dansen. “Er was zo’n liefde en harmonie met elkaar. Dat je daaraan hebt bijgedragen en iets doet waar anderen gelukkig van worden, dat vind ik de grootste verdienste in het leven. Want andermans geluk is mijn geluk.”

DJ Isis Beeld Brenda de Vries

Een ander soort rijkdom

Dat ze niet tot de schare van dj’s hoort die tegenwoordig miljoenen verdienen, stoort haar niet. “Massa is kassa. Als je veel geld wil verdienen, moet je niet te moeilijk doen, want anders begrijpt de massa het niet. Ik had heel veel geld kunnen verdienen als ik minder moraal had gehad. Geld is leuk om te hebben hoor, ik ben er dol op. Maar ik kom het niet echt halen, want ik ben op zoek naar een ander soort rijkdom.”

Bovendien is de dj momenteel nog bezig aan een soort inhaalslag. Want toen ze elf jaar geleden moeder werd, brak voor haar de moeilijkste tijd in haar loopbaan aan. “Ik had de pech dat de vader van mijn kind niet de motivatie kon vinden om voor zijn eigen kind te zorgen. Daardoor ben ik het grootste deel van mijn zoons leven alleenstaande moeder geweest, en dat is in combinatie met het nachtleven niet te doen. Voor mijn zoon moest ik een dagleven aanhouden. Dat betekende dat ik om half acht een ontbijtje moest maken, maar ook in een nachtritme moest zitten vanwege mijn werk.”

“Jaar in jaar uit is dat echt slopend. Het waren de tropenjaren van mijn leven. En ik moest ook minder gaan draaien en aan de zijlijn toekijken hoe andere mensen doorgingen met iets wat ik moest loslaten. Alsof je traint voor de Olympische Spelen, en op het laatste moment niet kunt meedoen.”

Inhaalslag

Dus toen corona kwam en de clubs dichtgingen, vond Isis dat helemaal niet zo erg. “Hoewel ik voor het eerst van mijn leven een uitkering moest aanvragen omdat er geen geld meer binnenkwam, dacht ik ook: ‘Hèhè, nu gaat iedereen even rustig aandoen! Dat vond ik eigenlijk wel lekker. Ik hoefde me niet meer gehandicapt te voelen, want we waren allemaal gehandicapt.”

Nu ze weer volop kan optreden heeft Isis het gevoel dat ze haar positie, die is afgekalfd omdat ze jaren op een laag pitje heeft moeten werken, opnieuw moet claimen. “Ik moet een flinke achterstand inhalen. Ik zie bijvoorbeeld dat collega’s met een vergelijkbare statuur nu veel meer bereik hebben. Dat moet ik terugverdienen omdat ik heb gekozen voor een kind.”

Naar eigen zeggen is ze wel dubbel gemotiveerd om er weer flink tegenaan te gaan. “De blokkade voor podiumartiesten vanwege corona is weg én ik kan weer meer omdat mijn zoon zelfstandiger wordt. Daarom heb ik er enorm veel zin in om alles te doen wat de afgelopen tien jaar niet kon. Het is alsof ik door een katapult wordt gelanceerd.”

Zaterdag 30 april, 30 jaar Dj Isis in Paradiso. Een reis door 30 jaar elektronische dansmuziek. Meer info & tickets: paradi.so/DJIsis

