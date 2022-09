Dj Hardwell leefde zijn droom, tot hij er genoeg van kreeg. ‘Het was een trucje geworden’

Uitgeput en creatief vastgelopen. Zo voelde Robbert van de Corput zich toen hij besloot voor onbepaalde tijd te stoppen als dj Hardwell. Nu is hij terug met een nieuw album: Rebels Never Die. ‘Iedereen die te lang in een achtbaan zit wordt misselijk, ik ook.’

Hij leefde zijn droom, zegt Robbert van de Corput. Als jongetje wilde hij al dj worden en hij werd het in overtreffende trap. Als dj Hardwell werd hij twee keer verkozen tot de beste dj ter wereld. Met als een van de hoogtepunten een optreden in Madison Square Garden in New York, in 2014.

“Daar stonden The Beatles, Justin Bieber en Madonna”, vertelt Van de Corput (34) in zijn Amsterdamse studio. “En nu stond ik daar: een jochie uit Breda.”

Nederlandse dance is toonaangevend in de wereld en Hardwell werd een van de belangrijkste gezichten van dat exportproduct. “Wij werden gewoon naar Amerika gehaald en waren plotseling internationale supersterren. Niemand vroeg erom, het gebeurde gewoon. Dat was geweldig.”

Had je nog een privéleven?

“Nee. Of nou ja, nog een beetje. Het was vooral leven voor de muziek. Muziek maken, slapen, optreden. 365 dagen per jaar. Zelfs als ik twee weken vakantie had was ik bezig met muziek maken of welke platen ik zou draaien op mijn volgende set. Ik stond altijd aan. Maar niet op een vervelende manier, ik vond het echt geweldig.”

Maar het was ook veel in vliegtuigen, jetlag.

“Eigenlijk non-stop jetlag en tegelijk geen jetlag. Je vliegt dwars door alle tijdzones, dus op een gegeven moment heeft je lichaam geen ritme meer. Maar je kunt ook niet slapen wanneer je wil. Ik at wanneer ik honger had en ik sliep wanneer ik moe was, ongeacht het tijdstip. Toch was het niet een overlevingsmodus, het hoorde er gewoon bij. Ik wilde dit, dit was mijn droom. Het was een rollercoaster, zeker nadat ik in 2013 was uitgeroepen tot nummer 1 dj van de wereld.”

Toch besloot je in 2018 de handdoek in de ring te gooien: je stopte voor onbepaalde tijd. Waarom?

“Dat was niet omdat het te veel was, of omdat ik optreden niet meer leuk vond. Ook fysiek kon ik het prima aan, we deden eens per jaar een check-up bij de dokter en als alles oké was, dan was het prima.

“Maar in 2017 gebeurden er twee dingen. Ik heb een heel hechte vriendengroep en veel van hen kwamen in een andere levensfase terecht. Ze gingen trouwen en kregen kinderen. Hun leven veranderde en daarmee ook mijn leven, terug in Breda. Als je vrienden vader worden komen ze niet meer spontaan een biertje drinken. Je moet plannen wanneer je elkaar weer ziet. Eerder paste iedereen zich aan op mijn agenda, maar dat ging natuurlijk niet meer. Dat was wel een wake-up call: zo werkt het leven dus niet.

“En daar kwam bij dat ik me minder verbonden voelde met mijn eigen muziek. Ik had het gevoel dat ik veel meer kon dan de platen die ik draaide. Maar ik was te moe en had geen tijd om lang de studio in te gaan en mijn creativiteit de vrije loop te laten. En dat frustreerde me heel erg. Ik werd er echt chagrijnig van. Het werd een moetje en dat had ik voorheen helemaal niet. Mijn drive was weg.

“En dat botste in mijn hoofd. Ik ging me ergeren aan mijn eigen platen. Het was ook de hele sound uit die tijd. En niet alleen van mezelf, maar ook van mijn collega’s. Ik dacht: gaan we nog iets nieuws doen, jongens? Blijven we nu serieus hangen in hetzelfde geluid? Dat was vooral Big Room en Progressive, of wat de Amerikanen EDM noemen.”

Er werd wel gezegd dat EDM, electronic dance music, dood was. Vond jij dat ook?

“Ja, alles klonk hetzelfde. Het was een formule geworden, een trucje. En dat wilde ik niet meer. En dan probeerde ik iets anders, maar dat werd niet geaccepteerd door het grote publiek. Toen dacht ik: zoek het maar uit.”

Voelde je druk?

“Nee, dat was het niet. Ik zal het zelf maar vast zeggen, want die vraag komt altijd: het was niet zoals met Avicii. Ik had geen depressie. Hij vond optreden niet leuk, ik wel. Ik had gewoon geen zin meer om op te treden. Het was te veel. Ik had te lang in die rollercoaster gezeten en iedereen die in te lang in een achtbaan zit wordt misselijk, ik ook.”

Wanneer heb je de knoop doorgehakt?

“Ik zat thuis op de bank en Tim (Bergling, Avicii, red.) was een paar dagen ervoor overleden. Daar ben ik enorm van geschrokken. Hij was mijn maatje en het raakte me heel erg wat er gebeurde. Hij zat misschien niet creatief vast, maar hij zat wel vast in een leven dat hij niet wilde leiden.

“Dat heeft me aan het denken gezet over mijn eigen leven. Ben ik wel gelukkig? Is dit nu mijn carrière, moet ik dit blijven doen? En mijn conclusie was dat ik niet de persoon was die ik wilde zijn. Ik voelde dat ik de wereld muzikaal veel meer te bieden heb, maar dat ik tijd nodig had om te verwerken wat ik allemaal had meegemaakt.

“Dus toen heb ik een mail geschreven naar mijn manager Anna en mijn ouders. Daarin stond dat ik te moe was en niet kon slapen, en dat ik voor onbepaalde tijd een break wilde nemen. Direct nadat ik op verzenden had geklikt voelde ik de opluchting. Ja, dat was moeilijk, er zijn natuurlijk veel mensen afhankelijk van me en ik wilde niemand teleurstellen. Maar ik verwachtte ook wel begrip. Dat was ook zo, Anna belde me direct. Ze had het al lang zien aankomen.

“De meeste reacties waren trouwens positief. En de paar mensen die begonnen te zeuren, begrijp ik niet. Kun je een artiest die om gezondheidsredenen afzegt niet beter beterschap wensen?”

Heb je last gehad van vervelende reacties op sociale media?

“Gelukkig niet. En er waren ook veel positieve reacties. Eigenlijk ben ik heel slecht in sociale media, ik zou er meer mee moeten doen. Na een optreden kijk ik wel naar de berichten en opbouwende feedback neem ik altijd mee. Maar die haat kan ik makkelijk van me afzetten.”

En toen was je agenda leeg. Wat heb je gedaan?

“Ik heb zeker een half jaar niet in de studio gezeten. Niet gemist ook. Wat ik wel heb gedaan? Familie en vrienden. Veel afspraken, kraamvisite, verjaardagen. Aandacht voor mijn ouders en mijn liefdesleven bloeide weer op. Ik had mijn sociale leven weer terug, net als in een normaal leven.”

“En ik ben gaan koken. Vroeger kon ik net een ei bakken en knakworstjes opwarmen, maar dat was het wel. Maar ik heb veel Molukse vrienden en die kunnen geweldig koken. Ik hou van eten en ik wilde de gerechten die ik lekker vind ook zelf kunnen maken. Dus heb ik mezelf met hulp van YouTube leren koken. En nu maak ik van alles, van simpele truffelpasta tot echte Molukse bami.”

Wanneer begon het weer te jeuken en ben je weer de studio ingegaan?

“Na een maand of zeven. Ik heb het wel anders aangepakt, ik wilde dingen maken die ik zelf heel tof vind. Dus heb ik mijn oude platen erbij gepakt en die ben ik gaan terugluisteren. Ik vroeg me af: waarom heb ik toen, als 12-jarig jongetje, deze plaat gekocht? Nu luister ik natuurlijk heel anders naar die muziek en dan blijven sommige platen wel overeind en andere helemaal niet. Veel van die invloeden heb ik gebruikt op mijn nieuwe album.

“Dat leverde eerst een allegaartje aan muziek op, de nummers lagen best ver uit elkaar. En toen ontdekte ik een goede kickdrum, daardoor kwam alles samen en was het plots een album. Dat was wel een eureka-momentje, echt zo'n lekker gevoel; pure adrenaline.

En nu ga je toch weer optreden met je nieuwe album, Rebels Never Die.

“Ja, toen ik dát weer had gevonden, belde ik mijn manager Anna met de boodschap: kom we gaan touren, ik heb een album. Ik denk dat elke producer dit gevoel herkent: je maakt een plaat en dan wil je hem ook meteen draaien voor publiek. Ik wil de reactie zien, ik wil het voelen.

“Covid duurde echt te lang, ik was er vorig jaar oktober al klaar voor, ik stond te trappelen. Toen duurde nog tot maart voor ik mijn comeback kon maken en op Ultra in Miami mijn album kon presenteren. Ik heb daar alleen maar nieuwe muziek gedraaid.”

Hoe was het om op Ultra weer op te treden voor 70.000 mensen?

“Ik was erg zenuwachtig. Het voelde alsof ik in het diepe sprong en er niemand was om me op te vangen. Ik weet hoe het is om op het podium te staan, maar ik kwam met iets nieuws en de fans hadden misschien wel andere verwachtingen. Ik heb die hele EDM-formule losgelaten, zelfs de bekende snaredrum die opbouwt en een seintje geeft wanneer de drop komt. Alles was eruit. Mensen verwachten een Hardwell-show en dan komt er iets anders. Dat vond ik heel spannend. Veel fans waren inderdaad wel een beetje verrast en misschien ben ik wat oude fans kwijtgeraakt, maar ik heb ook veel nieuwe bijgekregen die dit wél vet vinden.

“Ik was na dat optreden helemaal kapot. Ik ben meteen naar bed gegaan, zelfs geen biertje gedronken om het te vieren.”

Hoe ga je nu voorkomen dat je weer stukloopt?

“Maximaal vijftig shows per jaar, dat waren er tweehonderd. Dan hou ik tijd en energie over voor de studio. Het mag geen moetje meer worden. Het belangrijkste is een betere balans in mijn leven. Op de highs heel gelukkig zijn, maar wel met voldoende rust. Zodat ik ervan kan genieten dat ik van mijn hobby mijn werk heb kunnen maken. Ik wil zelf de rollercoaster aan en uit kunnen zetten.”

Hardwell, Rebels Never Die is te streamen via de bekende diensten en verkrijgbaar als CD en op vinyl.

Razendsnelle carrière Robbert van de Corput (1988, Breda) begon al in 2003 aan de weg te timmeren met optredens in steeds groter wordende zalen en op festivals. In 2011 had hij een hit samen met de toen al wereldberoemde Tiësto: Zero 76. Dat betekende zijn definitieve doorbraak. Vanaf toen ging het razendsnel. Dancemuziek veroverde Amerika in 2011 en Hardwell stond vooraan. Zeven jaar lang reisde hij de wereld over en twee keer (in 2013 en 2014) werd hij verkozen tot beste dj van de wereld. Toen hij in 2018 zei dat hij voor onbepaalde tijd ging stoppen met optreden kwam die boodschap voor veel fans aan als een mokerslag. Nu is hij terug met een vierde album: Rebels Never Die.

Lees ook:

Armin van Buuren wil jonge dj’s waarschuwen: ‘Het is niet alleen knetterhard werken, je betaalt ook op allerlei fronten een hele hoge prijs’

Het leven van top-dj’s is luxe én slopend. Armin van Buuren vond het steeds zwaarder worden en raakte overwerkt. Toch staat hij deze week weer vijf keer in de Ziggo Dome voor meer dan 60.000 man. ‘Dit keer doe ik het helemaal anders. Ik ga terug naar mijn gevoel.’