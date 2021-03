Diversiteit lijkt de grote winnaar op de 78ste uitreiking van de Golden Globes

Voor het eerst ging de Golden Globe voor beste regie naar een filmmaker van kleur. De Chinees-Amerikaanse Chloé Zhao kreeg de prijs voor haar bioscoopfilm Nomadland, die ook werd uitgeroepen tot de beste film. Nomadland is het verhaal van een weduwe, gespeeld door Frances McDormand, die door de economische crisis haar huis in een klein stadje in Nevada is kwijtgeraakt. Noodgedwongen reist ze rond in het westen van Amerika, als een moderne nomade.

Zhao maakte eerder furore met The Rider. Ze is de tweede vrouw die de Globe voor beste regie ontving, na Barbra Streisand die de prijs kreeg voor Yentl in 1983.

Chloe Zhao kreeg de Golden Globe voor beste regie, voor haar film ‘Nomadland’. Beeld REUTERS

Ook de Globe voor de beste buitenlandse film ging naar een maker van kleur. Lee Isaac Chung (42), een Amerikaanse regisseur met Zuid-Koreaanse wortels, won met Minari, waarin een Koreaanse immigrant een boerderij begint in Arkansas. Het deels autobiografische verhaal is meer dan 50 procent Koreaans gesproken, vandaar dat het Amerikaanse Minari meedeed in de categorie ‘buitenlandse film’.

Veel bekroningen voor zwarte acteurs

Voorafgaand aan de uitreiking was er felle kritiek op de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), die de Golden Globes-uitreiking jaarlijks organiseert. De Los Angeles Times wist te melden dat de 87 leden tellende club van buitenlandse journalisten met standplaats Californië geen zwarte leden heeft. Is het toeval dat er na die kritiek relatief veel bekroningen voor zwarte acteurs waren? De opvallendste toekenning was de Golden Globe voor de beste acteur. Die ging naar de vorig jaar op 43-jarige leeftijd overleden Afro-Amerikaanse Chadwick Boseman, bekend van het zwarte superheldenepos Black Panther. Boseman ontving de prijs voor zijn laatste optreden in de Netflix-film Ma Rainey’s Black Bottom.

Maar ook actrice en zangeres Andra Day (36), ooit ontdekt door Stevie Wonder, viel in de prijzen. Ze ontving de Golden Globe voor beste actrice voor haar optreden in de biopic The United States vs. Billie Holiday. Verder waren er ook Globes voor twee Britse bijrolacteurs van kleur: Daniel Kaluuya (32) en John Boyega (28), respectievelijk te zien in Judas and the Black Messiah en Steve McQueens Small Axe.

Andra Day, winnaar van de Golden Globe voor beste actrice in ‘The United States vs. Billie Holiday’. Beeld via REUTERS

De Britten speelden zich dit jaar sowieso behoorlijk in de kijker. In de categorie beste comedy/musical won de Britse komiek Sacha Baron Cohen (49). Voor zijn hoofdrol in het satirische Borat Subsequent Moviefilm, waarin hij als Kazachse reporter met pornosnor de draak steekt met het Amerika van Donald Trump, werd hij uitgeroepen tot beste acteur. Ook ontving hij de Globe voor de beste komedie.

Ook het vierde seizoen van de Britse serie The Crown, dat zich toespitst op de jaren tachtig, deed het bijzonder goed. De dramatische verwikkelingen rond het Britse koningshuis leverden vier Globes op: behalve die voor beste serie ook voor drie acteurs. Josh O’Connor (30) en Emma Corrin (25) wonnen voor hun hoofdrollen als Charles en Diana, en Gillian Anderson (52) voor haar bijrol als Margaret Thatcher. Het is een opsteker voor de Amerikaanse streamingdienst Netflix die in totaal 10 van de 42 nominaties verzilverde, en van alle deelnemende streamers de meeste prijzen won. Ook het populaire Netflix-schaakdrama The Queen’s Gambit won twee Globes: voor beste miniserie en voor hoofdrolspeelster Anya Taylor-Joy (24).

Haperende verbindingen

De 78ste Golden Globes-ceremonie, die niet in Nederland wordt uitgezonden, vond vanwege de pandemie virtueel plaats, zonder rode loper, en kreeg nogal wat kritiek te verduren. Het Amerikaanse vakblad Variety sprak maandagochtend van een rampzalige virtuele show. De New York Times hield het op ‘shambolic’ (chaotisch). De Amerikaanse comedians Tina Fey en Amy Poehler die de uitreiking vanuit respectievelijk New York en Los Angeles presenteerden, waren te zien in een split-screen, alsof ze toch samen op het podium stonden. Dat had naar verluidt een griezelig effect. Ook kampte de virtuele show met geluidsproblemen: enkele dankwoorden waren door haperende Zoom-verbindingen niet te horen.

Al met al zal de organiserende HFPA zich achter de oren moeten krabben. De club beloofde afgelopen dagen al met een actieplan te komen om zwarte leden te werven.

Lees ook:

Het is Netflix voor en Netflix na, ook bij de Golden Globes

Dat Netflix gedijt bij de pandemie, is terug te zien aan de nominaties voor de Golden Globes die zondagnacht worden uitgereikt.