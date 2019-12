Dit zijn de mooiste boeken van 2019 volgens de Trouw-lezers

Het boek dat de Trouw-lezers dit jaar het mooist vonden, is Grand Hotel Europa. Het boek kwam uit in december 2018, en recensent Rob Schouten betreurde dat in zijn recensie op 8 januari van dit jaar, want hij had het achteraf gezien nog heel graag op zijn lijstje van beste boeken van 2018 willen zetten. 20 procent van de deelnemende lezers van Trouw die een topdrie samenstelde, koos dit jaar voor de roman van Ilja Leonard Pfeijffer als mooiste boek. Niet eerder leverde de verkiezing van Trouws favoriete boek van het jaar zo’n overduidelijke winnaar op, die ook wel in overeenstemming is met het grote verkoopsucces van het boek: Pfeijffer verkocht al meer dan 200.000 exemplaren van deze toerismeroman.

Sommige lezers vragen zich waarom ‘Grand Hotel Europa’ buiten alle literaire prijzen is gevallen. Ze vinden het boek buitengewoon ondergewaardeerd. “Groot van inhoud, mooi geschreven en ook nog actueel”, schrijft lezer Karel Janssen. “Verrassend, geëngageerd, vol humor en zelfspot”, vindt Marja Stravers. “Alle registers des schrijvers taalvirtuositeit opengetrokken: genieten”, schrijft Huub Beckers. En Annette van de Heuvel schrijft: “Bombastisch en fraai geschreven, maar ook speels verweven fantasie, liefde en onzekerheid”. Dat Pfeijffer behalve een literaire pen ook nog beschikt over een, in tijden van Airbnb, urgente maatschappelijke boodschap en een visie op hoe Europa kan omgaan met de loden last van het rijke verleden, wordt bewonderd door een groot publiek.

De verkiezing van het mooiste boek ligt helemaal in de handen van de lezers. Zij krijgen geen shortlist voorgelegd en zijn vrij om drie favorieten te kiezen. Met een korte aanbeveling bij ieder boek dient de verkiezing ook als een tiplijst van de ene Trouw-lezer aan de anderen. De lezers kozen drie romans, een memoir en een historisch-filosofisch boek van drie Nederlandse, een Engelse en een Ierse schrijver. De topdrie bestaat uit boeken die – anders dan vorig jaar toen opvallenderwijs Esther Gerritsens ‘De trooster’ won – goed verkochten.

Zwarte schuur

Het tweede boek op de lijst is ‘Zwarte schuur’ van Oek de Jong. De schrijver heeft een schare vaste fans: bijna 10 procent van het lezerspanel bracht een stem uit op dit boek over een succesvol beeldend kunstenaar die zijn leven lang achtervolgd wordt door de schuld aan de dood van een vriendinnetje uit zijn jeugd. “Een schitterende roman over de rauwheid van het leven”, vindt Barend van Amerongen. Ook recensenten Rob Schouten, Jaap Goedegebuure en Annemarié van Niekerk noemden ‘Zwarte schuur’ als een van de drie mooiste boeken van het jaar.

Helaas konden alle stemmen die zijn uitgebracht op Roxane van Iperens ‘’t Hooge Nest’ niet meer meegenomen worden. Het boek kwam in november vorig jaar uit en verkocht al meteen erg goed. Anders dan ‘Grand Hotel Europa’ had dit boek vorig jaar genomineerd kunnen worden. Neemt niet weg dat ‘’t Hooge Nest’ 10 procent van de stemmen kreeg, en anders op de tweede plaats was geëindigd. “Een waargebeurd verhaal in romanvorm over moed en menselijkheid in oorlogsomstandigheden, indrukwekkend en hoopgevend”, schrijft Irene de Vries-Brinkhorst over dit verhaal van twee Joodse zussen die familie en verzetsmensen hielpen onderduiken in een Gooise villa, het huis waar Van Iperen zelf woont.

De meeste mensen deugen

‘De meeste mensen deugen’ van Rutger Bregman staat op de derde plaats met ruim 6 procent van de stemmen. “Een positief mensbeeld in verwarrende tijden”, schrijft lezeres Hannah Kuipers. René Wubs schrijft: “Over positivisme gesproken, dit boek geeft een andere kijk op de geschiedenis en de mensheid.”

Bregman verweeft inzichten uit de psychologie, geschiedenis en biologie om zijn stelling te ondersteunen dat de mens van nature goed is. Dat blijkt voor de Trouw-lezersschare een aanlokkelijke boodschap. Bregman beschikt over een vlotte pen en de lezer zoeft door het dikke boek heen. De omvang van de boeken lijkt lezers overigens sowieso niet af te schrikken, de eerste drie boeken halen allemaal zo’n 500 pagina’s of meer.

Normale mensen en Het zoutpad

Verrassende titels van de lezers verschijnen op de vierde en vijfde plaats. Nummer vier is een boek van de Ierse schrijfster Sally Rooney, dat dit jaar in Nederlandse vertaling uitkwam, de liefdesroman ‘Normale mensen’. De roman verkocht enkele weken vrij goed, maar verdween al in het voorjaar uit de CPNB-top 60. Nog steeds is 5,6 procent van de lezers vol van Rooney’s boek waarin zij een gevoelige laag weet toe te voegen aan het op zich overbekende gegeven van de liefde tussen de stoere jongen van de klas en het verstoten meisje. “Fascinerend hoe zo’n jonge schrijfster de complexiteit van de liefde zo weergaloos mooi en waarachtig kan beschrijven”, schrijft Ida Boelhouwer.

Op de vijfde plaats staat een nog eigenzinniger titel: Raynor Winns ‘Het zoutpad’ over een vrouw en haar doodzieke man die na hun faillissement geen andere uitweg meer zien dan het kustpad van Cornwall te gaan lopen. Ricky van Sterkenburg looft het boek “om de beschrijving van de helende kant van de natuur wanneer je op de bodem van je bestaan zit. Indrukwekkend, liefdevol.” Dit menselijke memoir werd nooit een bestseller, maar verkoopt al een jaar redelijk gestaag. De lezers gaan met deze uitverkiezing (door 5 procent) tegen alle verkooptrends in.

Titels die net buiten de boot vielen, waren het veelgenoemde ‘Liefde, als dat het is’ van Marijke Schermer, ‘Grote verwachtingen’ van Geert Mak, ‘Otmars zonen’ van Peter Buwalda, ‘Klein Engeland’ van Jonathan Coe en ‘Vallen is als vliegen’ van Manon Uphoff.

