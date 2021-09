Dit zijn de genomineerden voor de Libris Geschiedenis Prijs: vier autobiografieën op de shortlist

Vier boeken met een biografisch of autobiografisch karakter, en één journalistiek-historisch boek dingen nog mee naar de Libris Geschiedenis Prijs 2021.

Vandaag is bekend geworden welke vijf geschiedenisboeken zijn doorgedrongen tot de shortlist. Twee boeken gaan over het Nederlandse verleden met Indonesië: ‘Revolusi', van David van Reybrouck, en ‘Moederstad’ van Philip Dröge.

Die boeken hebben het tij mee. Nederlands-Indië staat al behoorlijk in de publieke belangstelling: denk bijvoorbeeld maar aan de film ‘De Oost’ van Jim Taihuttu, en de tv-interviewserie ‘De Molukkers in Nederland’ van Coen Verbraak. En die belangstelling belooft alleen maar toe te nemen: vanaf eind dit jaar zal een dik dozijn studies in boekvorm uitkomen van drie wetenschappelijke instellingen, die zich op verzoek van de regering hebben gebogen over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. ‘Moederstad’, en ‘Revolusi’ laten zich lezen als behapbare opwarmers voor iedereen die straks enigszins beslagen ten ijs wil komen in het ongetwijfeld verhitte debat dat zal oplaaien zodra de studies verschijnen.

De Libris Geschiedenis Prijs is een initiatief van Historisch Nieuwsblad, Libris, Nederlands Openluchtmuseum, Rijksmuseum Amsterdam, Trouw en VPRO, en bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro. De prijs is onderdeel van de Maand van de Geschiedenis en wordt traditiegetrouw eind oktober uitgereikt. Dit is de shortlist (met links naar onze artikelen over deze boeken): Philip Dröge - Moederstad Jelle Gaemers - Willem Drees Margriet van der Heijden - Denken is verrukkelijk Sandra Langereis - Erasmus David Van Reybrouck - Revolusi

Onbegrip, misstappen en wreedheden

In het deels journalistieke, deels historische ‘Revolusi’ geeft Van Reybrouck een breed, vaak essayerend overzicht van eeuwenlang onbegrip, misstappen en wreedheden in de Nederlands-Indische geschiedenis. Van Reybrouck won in 2010 de Libris Geschiedenis Prijs al eens, met zijn boek ‘Congo’. ‘Revolusi’ ontleent net als ‘Congo’ een deel van zijn kracht uit de talrijke interviews met hoogbejaarde betrokkenen, en ook met zijn jongste boek positioneert hij zich graag in het publieke debat.

Waar Van Reybouck uitzoomt, zoomt Dröge in, op zijn eigen familiegeschiedenis en op de stad Batavia/Jakarta. Door de eeuwen heen zijn enkele van Dröge's voorvaders en -moeders nauw verweven geweest met die geschiedenis van de huidige Indonesische hoofdstad. Zijn speurtocht naar deze 'kleine’ geschiedenis, vaak met een ironiserende ondertoon, geeft de lezer haast terloops inzicht in de complexe, ‘grote’ geschiedenis van ‘ons Indië’.

Tragisch

Nog biografischer van aard zijn de overige drie boeken op de shortlist. Het boek dat het meest naar het literaire verhaal neigt is ‘Denken is verrukkelijk', van wetenschapsjournalist Margriet van der Heijden. Zij beschrijft het even fascinerende als tragische verhaal van de wetenschappers Paul Ehrenfest en Tatiana Afanasssjewa. Van der Heijden beschrijft hoe zij worstelen, in hun wetenschappelijk carrière, in hun relatie en met zichzelf. Tussen neus en lippen door krijgt de lezer het besef mee van het belang van Leiden als internationaal brandpunt van wetenschap en intellectueel debat.

Hoewel biografieën een minder groot deel van het totale aantal geschiedenisboeken uitmaken dan de afgelopen jaren, zijn alle vier (auto)biografische boeken uit de top tien zijn ook in de top vijf beland.

Geen boeken over slavernij

Sandra Langereis toont in haar ‘Erasmus. Dwarsdenker. Een biografie’ intellectuele gigant, maar ook een mens van vlees en bloed, volgens de recensie destijds in Trouw. Dat is knap, omdat het eeuwen na dato al gauw gissen wordt waar het iemands privéleven betreft, bij gebrek aan bronnen. De andere genomineerde biografie, ‘Willem Drees, daadkracht en idealisme’ van Jelle Gaemers, stuitte in de beschrijving van Drees’ privé-leven op een heel andere moeilijkheid. De sociaal-democratische politicus, wiens even doortastende als verbindende politiek nog veel politici inspireert, was in zijn persoonlijke leven nu eenmaal aan de saaie kant.

De shortlist bevat geen boek meer over dat andere onderwerp dat de laatste tijd centraal in de belangstelling staat: de slavernijgeschiedenis. Dat thema, vaak over het hoofd gezien als het over Nederlands Indië gaat, brengt zowel Dröge als Van Reybrouck wel ter sprake. Maar de studie ‘Nederlands slavernijverleden’ van Henk den Heijer, die wel figureerde in de top tien, is bij de selectie van de top vijf afgevallen.

Lees ook:

Goed gedocumenteerd en lekker geschreven: we smullen van historische boeken

Het historische boek is van gedaante veranderd. Het grote gebaar kreeg gezelschap van de petite histoire, de archieftijger is overvleugeld door de verhalenverteller.