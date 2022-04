Dit zijn de boekrecensies van deze week: Emily St. John Mandel benevelt weer; en de vrienden van Anne Frank

Een verzonnen achterbuurt als anti-Europa

Het nieuwste boek Negen steden. Europa van Wenen naar Istanbul van historicus Guido Snel moet een definitieve afrekening met alle clichés over het voormalig Joegoslavië zijn. Het woord ‘Balkan’ zoek je vergeefs in de titel. De Balkan is een hersenspinsel, vindt Snel. “Een soort Europese achterbuurt die we met zijn allen hebben verzonnen.” De werkelijke geschiedenis leent zich niet voor simplisme, is complex en gelaagd, blijkt maar eens te meer uit dit boek. Lees hier de hele recensie.

Stukjes onechte wereld in de echte wereld

Plots, vijf jaar na verschijning van haar doorbraakroman, stroomde de inbox van de Canadese schrijfster Emily St. John Mandel vol met persverzoeken. Mandel (1979) is nu eenmaal de auteur van Station Elf. Hierin luidt, na aanvankelijke kuchjes en wat keelpijn, een hyperbesmettelijke varkensgriep het einde van de beschaving in. Mandels nieuwste roman, Zee van rust, is dus niet haar eerste pandemie-roman, maar meer dan in het overrompelende Station Elf zijn in het compactere, maar minstens zo ambitieuze Zee van rust de banaliteiten verwerkt van twee jaar coronapandemie. Lees hier de hele recensie.

Van het kastje naar de wankele muur

Journaliste en landschapshistorica Ineke Noordhoff is goed thuis op en in de grond waaruit het Groningse gas wordt opgepompt. Breukvlakken, knip- en kattenklei, natte veengronden, ze kan er veel over vertellen. Ontaard land vertelt van de odyssee van aardbevingsslachtoffer Henk Tienkamp door een doolhof aan instanties, loketten en hulpregelingen, die vooral bedoeld leken om hem niet te helpen. Noordhoff staat pal achter Tienkamp en zijn tienduizenden lotgenoten en legt de schuld van alle problemen zonder pardon bij de kortzichtige ‘gasregenten’, dat legertje aan beroepsbestuurders dat volgens haar uit vrees voor machtsverlies niet in echte, duurzame oplossingen denken kan. Lees hier de hele recensie.

Een mooi plan koesteren, tot die klap op het hoofd.

In deze uitwaaierende, doorwrochte psychologische roman vol grote en kleine geschiedenissen toont Maria Stahlie wederom haar inzicht in onmacht en onvermogen. Hoofdpersoon is Lisette Wigman, een tobberige vijfentwintigjarige, een alleenstaande moeder met een afgebroken studie medicijnen en een niet geplande peuterzoon, maar wel een met een riant vangnet: op de bank staat een half miljoen euro (een erfenis) en haar ouders staan altijd voor haar klaar. Toch is Muilperen, dankzij een trits aan randpersonages, een boek vol grote en kleine geschiedenissen van mensen die hardhandig hebben kennisgemaakt met de duistere kanten van het leven. Lees hier de hele recensie.

omslag muilperen Beeld -

Absurdistische detective over een Oekraïense schrijver van necrologieën over levende mensen

De Russische schrijver Andrej Koerkov, geboren in Leningrad (1961), woont al zijn leven lang in Kiev. Dat plaatst hem, in de huidige politieke context, in een dubbele positie. Zijn roman Picknick op het ijs dateert uit 1998 en is al eens in 2001 in Nederlandse vertaling verschenen bij een andere uitgeverij. Deze heruitgave heeft ongetwijfeld te maken met de actualiteit, hoewel het boek daar niet over gaat. Het boek beschrijft de lotgevallen van een mislukte schrijver die zijn talent gebruikt om necrologieën te schrijven van mensen die nog niet zijn overleden. Een absurdistisch thema met humoristische verwikkelingen over de toenmalige maffia in Oekraïne. Lees hier de hele recensie.

In ‘Het verlegen vogeltje’ spelen vogels een klassiek doorvertelspelletje vol misverstanden

‘Het verlegen vogeltje’ van Jan Paul Schutten en Liset Celie is een vindingrijk prentenboek over kwetterende vogels vol herhaling en humor, met sierlijke tekeningen. Het is een klassiek doorvertelspelletje vol misverstanden: de vragenstellers vliegen als een steeds langer wordende sliert achter elkaar aan, hun spraakverwarring eindigt in lawaaiig gekibbel. Lees hier de hele recensie.

Hoe de vrienden van Anne Frank de oorlog doorkwamen

Wat is er geworden van de vrienden van Anne Frank? Kinderboekenschrijver Janny van der Molen brengt in Vergeet mij niet, een mooi geïllustreerd boek, Anne’s kennissenkring in kaart, beschrijft dwarsverbanden daarin en vertelt hoe het iedereen verging na de oorlog. Martijn van der Linden maakte er weergaloze illustraties bij. Ook hij blijft in zijn tekeningen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid en brengt alle kinderen in treffende portretten tot leven. Lees hier de hele recensie.

De ultieme truc van Hitlers goochelaar

De grote Kalanag wist waar de mensen na het einde van de Tweede Wereldoorlog behoefte aan hadden. Zo trad de grote goochelaar behalve in Hamburg, Londen, Rio en Las Vegas ook in Nederland op en was hij in december 1962 met zijn glorieuze Simsalabimshow voor een flink bedrag bij de KRO op tv te zien. Wat de meeste mensen niet wisten, was dat dezelfde Kalanag, die eigenlijk Wilhelm Schreiber heette, in de oorlog directeur was van de Bavaria-filmstudio’s in München en regelmatig optrad voor Hitler, bij hem thuis op de Obersalzberg. Historicus Malte Herwig laat in zijn gelaagde en boeiende biografie van Wilhelm Schreiber zien hoe Duitsland met zijn nazi-verleden omging. Lees hier de recensie