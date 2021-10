Dit zijn de beste films en series van nu

Een maandelijkse selectie van films en series die onlangs zijn uitgekomen en die je volgens de Trouw-redactie niet mag missen.

Het meest verrassend is hoezeer de nieuwe James Bond-film No Time to Die ontroert

In de laatste Bond met Daniel Craig als superspion zijn de decors groots en exotisch en is de actie soepel en geweldig. Maar meer dan eerdere films zit No Time to Die dichter op zijn hoofdpersonages. Lees hier de volledige recensie. (Film nu te zien in de bioscoop)

Het intense Scenes from a Marriage beneemt je alle lust tot trouwen

De remake van Ingmar Bergmans zesluik, is niet alleen een must-see voor iedereen die van het betere acteerwerk houdt. Kijk het ook als je van plan bent binnenkort in het huwelijksbootje te stappen. Of juist niet. Lees hier meer. (Serie op HBO Movies & Series XL, vijf afleveringen)

In Foundation lopen klassieke elementen en geavanceerde technologie naadloos in elkaar over

Met een monsterproductie gebaseerd op het werk van scifi-legende Isaac Asimov probeert Apple een plek te veroveren tussen de tv-streaming-titanen. Het resultaat is groots maar verrassend toegankelijk. Lees hier meer. (Serie op AppleTV+, tien afleveringen)

In Forever Rich verliest een rapper op het punt van doorbreken zijn imago

Niet zozeer een film over rappers als over het publiek, wij dus, die een onstuitbare vreetmachine vormen die mensen verteert en uitspuugt zodra iemand even niet meer kan geven wat we willen. Alleen al een must see vanwege het fenomenale acteren van Jonas Smulders. Lees hier meer. (Film, nu te zien op Netflix)

Eindelijk is er een verfilming van Dune die wél het aanzien waard is

Twee filmmakers sneuvelden al op woestijnplaneet Dune. Drie keer lijkt scheepsrecht voor deze verfilming van de gelijknamige bestseller van Frank Herbert. Spectaculaire scifi-film die psychologische thriller, oorlogsfilm en coming-of-agedrama ineen is. Lees hier meer. (Film nu te zien in de bioscoop)

Nog niet alle taboes zijn geslecht, blijkt in het derde seizoen van Sex Education

Seks is leuk en voorlichting kan ook best luchtig. Het derde seizoen van Sex Education zit weer vol nieuwe (niet) alledaagse dilemma’s. Lees hier meer. (Serie op Netflix, acht afleveringen)