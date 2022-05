Dit wordt de week van Özcan Akyol: ‘Ik wil geen traumatelevisie maken’

Özcan Akyol is deze week elke dag op tv: hij ontvangt vijf vluchtelingen in zijn kappersstoel.

Als er iemand best vaak op tv is, is hij het wel. Maar een hele week elke dag, is dat een unicum? “Nee hoor”, zegt Özcan Akyol – vanaf een berg ergens in het noorden van Turkije waar hij een nieuw programma opneemt – “Eus’ Boekenclub was ook elke dag van de week. Elke dag in een talkshow, die vaak nergens over gaat, mij niet gezien. Maar hier hou ik van. Als het maar een doel dient.”

En dat doet het. Zijn programma De Geknipte Gast wordt voor even De Gevluchte Gast. In deze reeks ontvangt hij geen BN’ers in zijn kappersstoel, maar vijf onbekende vluchtelingen uit Oekraïne, Syrië, Rusland en Afghanistan.

Met wie begin je maandag?

“Met de Oekraïense Karina van 28 die vier succesvolle hippe koffiezaken in Kiev had, waarvan er twee in puin liggen. Ze is met haar twee kinderen gevlucht, en moest haar man achterlaten. Donderdag spreek ik de Afghaanse tattoo-artieste Ahoo, die de Taliban is ontvlucht.”

Je wilt hiermee het stereotiepe beeld van de zielige vluchteling doorbreken.

“Ja, in essentie zijn dit ook trieste verhalen, maar wat me opviel is de enorme mentale veerkracht van deze mensen. Zij wilden niet weg uit hun land en hadden daar op hun eigen manier een geslaagd leven of ze waren in elk geval tevreden. Nu dat leven van hen is afgenomen, zie je dat ze zich hier toch weer aanpassen. Ze zijn niet geknakt.”

Vier van de vijf willen wel weer terug naar hun land. Wie wil er blijven?

“Dat is danser en choreograaf Ahmad, met een Syrische moeder en een Palestijnse vader, die tot voor kort stateloos was. Hij kreeg op z’n 31ste voor het eerst een nationaliteit, de Nederlandse. Zijn Nederlandse paspoort beschouwt hij als een erkenning van zijn bestaan. Hij woonde in een Syrisch vluchtelingenkamp, waar hij als danser gevaar liep om door extremisten vermoord te worden.”

Ondanks de zware verhalen, had je met sommigen ook pret.

“Ja, ik wilde geen traumatelevisie maken. Humor helpt bij het overleven. Die Karina uit Kiev moest haar man dus achterlaten om te vechten. Maar eigenlijk is het helemaal geen vechter, zei ze. ‘Hij is nog net geen slapjanus, maar veel scheelt het niet. Hij zal eerder in de weg lopen dan dat hij een soldaat is aan wie je wat hebt’.”

Jouw vader verliet ook alles in Turkije om hier een nieuw bestaan op te bouwen.

“Ja, daarom kan ik me goed in hen inleven. Je snijdt familiebanden door, je raakt verweesd. Dat zit ook voor een deel in mij. Die Afghaanse Ahoo zei het gevoel te hebben dat ze op haar 28ste opnieuw geboren is, dat ze alles opnieuw moet leren. Het is een raar gevoel als al het vertrouwde wegvalt. Dat snap ik wel.”

De Gevluchte Gast is van 16 t/m 19 mei om 22.10 uur en op 20 mei om 21.00 uur te zien op NPO 2.

