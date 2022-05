Dit wordt de week van Cornald Maas: ‘Als Poetin met slecht nieuws komt, stemmen alle landen op Oekraïne’

Als jochie al volgde hij het Eurovisie Songfestival, en professioneel sinds 1993. Toen trad Ruth Jacott op in Ierland met het lied Vrede. Cornald Maas was daar en maakte er reportages. In 2004 mocht hij in Istanbul voor het eerst commentaar geven. “Toen kon ik eindelijk mijn kennis een beetje spuien.” Maar de meeste details interesseren de gemiddelde kijker geen bal, weet Maas (59) ook. “Ja sorry, ik weet nou eenmaal in welke bandjes Stefan, de zanger van Estland dit jaar, allemaal heeft gezeten.”

Maar even een blik op het songfestivalterrein in Turijn. Wie de illusie heeft dat corona voorbij is, wordt daar uit de droom geholpen: iedereen draagt een mondkapje en moet zich elke 72 uur laten testen. Maas: “En dan heb je nog Poetin die hier als een donkere wolk boven het festijn hangt. De Oekraïense mannen van Kalush Orchestra zijn hier met een missie, niet per se om te winnen, maar om hun verhaal te vertellen en hun muziek op de kaart te zetten. Er wordt nog steeds verwacht dat ze gaan winnen.”

Zou je dat terecht vinden?

“Als de oorlog er niet was geweest, zouden de Oekraïners niet zo ver komen. Hun inzending is minder sterk dan die van vorig jaar. Toen werden ze vijfde. Nu zijn ze wel top-10-waardig, maar het is geen winnaar, vind ik. Bij de televoting komen ze ver, maar bij de jury’s betwijfel ik dat. Ik denk dat de Baltische staten en Georgië en Moldavië Oekraïne wel op 1 zullen zetten, maar of dat ook geldt voor Nederland, Ierland en IJsland?”

Vandaag, 9 mei, wordt een spannende dag, zeg jij.

“Stel Poetin gebruikt vandaag, de Russische Dag van de Overwinning op nazi-Duitsland, om een verschrikkelijke mededeling aan de wereld te doen, wat sommige experts verwachten, dan heeft dat grote invloed op het stemgedrag bij de halve finale dinsdag. Dan zullen vrijwel alle landen op Oekraïne stemmen.”

Nog even over je encyclopedische kennis, je hebt er weinig aan, zeg je. Maar het is wel bijzonder.

“Ik sla alles makkelijk op, het zit net naast mijn andere hersenkwabben vol kennis over Louis Couperus en Primo Levi. Ook namen en verjaardagen gaan er bij mij in als koek. In tegenstelling tot gebruiksaanwijzingen en routes. Zelfs in Amsterdam, waar ik toch al honderd jaar woon, verdwaal ik vaak nog. Ik heb nul ruimtelijk inzicht.”

Oké, even een testje. Wie werd er tweede op het songfestival in 2002 en waar was dat?

(Maas antwoordt in 5 seconden en wist van tevoren de vraag niet) “Dat was Malta met Seventh Wonder door Ira Losco. In Estland. Tallinn dus.”

