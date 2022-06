Dit wordt de week van Astrid Roemer. ‘Spong is een schoft, hij heeft me door het slijk gehaald’

Schrijfster Astrid Roemer veroorzaakte veel tumult met haar uitspraken over Desi Bouterse. In Het Marathoninterview op NPO Radio 1 geeft ze zaterdag 25 juni tekst en uitleg.

Grote ophef vorig jaar. Schrijfster Astrid Roemer ontving de prestigieuze Prijs der Nederlandse Letteren (40.000 euro), maar kreeg die niet feestelijk uitgereikt. Roemer schreef op haar Facebookpagina namelijk dat de Surinaamse oud-president Bouterse een essentiële rol speelde in het dekolonisatieproces van Suriname en daarom geen straf verdient.

Ze weigerde hem een moordenaar te noemen, ondanks dat hij is veroordeeld voor de Decembermoorden van 1982. Protest bleef niet uit en er was paniek bij de jury.

Eerder kreeg ze voor haar omvangrijke oeuvre al de P.C. Hooft-prijs en ook de jury van de Letterenprijs was vol lof: ‘Astrid Roemer slaagt erin thema’s uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, schuld, kolonisatie en dekolonisatie te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat’.

Was u gekwetst dat de uitreiking niet doorging?

“Ja. Vooral vanwege de argumenten die zijn gebruikt. Ik ben in elkaar getrapt door mensen die mij niet kennen. Mensen vonden me een NSB’er. Ik zou niet goed wijs zijn. Argumenten onder de gordel.”

Er waren ook mensen die u bijvielen. Auteur Reinjan Mulder zei: schrijvers snoer je niet de mond – we zijn hier niet in Rusland.

“Dat las ik allemaal later pas. Erg fijn. Ik weet dat mensen zijn bedreigd om deze kwestie, ikzelf ook.”

Neemt u het advocaat Spong nog kwalijk? Hij zette de boycot van de prijsuitreiking in gang.

“Uiteraard. Hij is een schoft. Van iemand die gewend is zware criminelen te verdedigen heeft het me erg verwonderd. Hij heeft iemand die zich heeft ingezet voor het goede – de literatuur – door het slijk gehaald. Maar het is een intelligente man. Hij zal z’n redenen hebben gehad. Goede vrienden van hem waren betrokken bij de Decembermoorden, hoorde ik.”

De Belgische koning Filip zou u de prijs uitreiken, dat deed hij niet. Wel was u vol lof over zijn toespraak laatst in Congo.

“Ik ben blij hoe hij zijn diepe spijt betuigde over de koloniale daden van zijn grootvader en de woorden die hij daarbij koos. Magnifiek. Nederland heeft een eigen manier om met ons om te gaan. Het komt wel goed met Nederland en de ex-koloniën.”

Op Facebook houdt u ons op de hoogte van al uw wel en wee. Zoals dat u opknapt van het fietsen op uw hometrainer.

“Ik doe het vier keer per week 45 minuten. Dan zeg ik tegen mijn volgers: bloeddruk goed, suikerwaarden top, nachtrust perfect, goed humeur. Ga bewegen please.”

U maakte ook melding van internationale masturbatiedag, de dag dat het toevallig net enorm had geregend in Paramaribo, waar u sinds een paar jaar weer woont. U schreef: Alles is hier nat.

“Haha. Dat is de schoonheid van taal. De gelaagdheid die in taal zit is zo mooi.”

Lezen Surinamers uw werk?

“Ik wil de thema’s in mijn werk dicht bij de mensen brengen. Dat is ook de reden dat ik actief ben op Facebook en een poëzieblog heb, ik wil Surinamers meer van mezelf laten zien. Mensen gaan hier echt geen 25 euro neertellen voor een boek. Ze kopen liever een dure lippenstift.”

Het Marathoninterview (VPRO) van Nina Jurna met Astrid Roemer is zaterdag 25 juni van 19 tot 22 uur te horen op NPO Radio 1.

