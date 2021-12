Dit waren de hoogtepunten van 2021 volgens de chefs van Trouw

Ruim 20.000 artikelen verschenen er het afgelopen jaar in Trouw en op trouw.nl. Welke zijn het teruglezen waard? De redactiechefs van Trouw lichten enkele hoogtepunten uit.

Een terugblik op het leven van gebedsgenezer Jan Zijlstra: ‘Zijn scherpe randjes kwamen hem duur te staan’

In september overleed gebedsgenezer Jan Zijlstra, 82 jaar oud. Nadat hij drie decennia lang met evangelist Johan Maasbach had samengewerkt, begon Zijlstra in 1992 zijn eigen gemeente, De Levensstroom. Duizenden mensen kwamen erop af, van alle kleuren, leeftijden en maatschappelijke klassen, aangetrokken door het charisma van Zijlstra, hopend op het wonder dat Zijlstra hen in Jezus’ naam zou genezen.

Een van hen was Alain Verheij, u kent hem misschien als speler van ons Theologisch Elftal. Samen met zijn familie raakte Alain – het was in zijn tienerjaren – hevig onder de indruk van de gebeds- en genezingsdiensten van Zijlstra. Na Zijlstra’s overlijden schreef Alain een prachtig verhaal over de jaren dat hij De Levensstroom bezocht, en over de schaduwkanten van het werk dat Zijlstra verrichtte. ‘In de regel zie je minder wonderen gebeuren als je je ogen er niet voor open houdt. In het huis van Zijlstra had iedereen er oog voor, en waarschijnlijk was dat ook weer iets te veel van het goede’. En: ‘Zijn onverbiddelijke geloof in redding en genezing zorgde er ironisch genoeg voor dat er veel mensen zijn die juist genezen moesten worden van hun ontmoeting met Zijlstra.’

Een prachtig verhaal, wat mij betreft een van de hoogtepunten van het afgelopen jaar. Lees het verhaal hier.

Nico de Fijter, chef redactie religie&filosofie

In 2021 werd volop gedemonstreerd tegen de crisis op de woningmarkt. Beeld ANP

Wie nog geen huis bezit is wellicht voorgoed te laat

Hans de Geus spreekt in dit interview over een tweedeling: alleen kinderen van rijke ouders kunnen nog een huis kopen. En de oplossing? Goedkopere woningen? Dat blijkt ook niet eenvoudig te zijn, want er zit te veel geld van banken en pensioenfondsen in. Wat dan? De hypotheekrenteaftrek afschaffen? Erfenissen zwaarder belasten? Het is een spannend gesprek, waarin ook de vraag wordt gesteld of er wel een tekort aan woningen is. Hoe is dat aantal eigenlijk berekend? Lees het verhaal hier.

Ingrid Weel, chef economieredactie

Hoe mijn Syrische vriend zichzelf verloor en hervond

Kim Deen schreef wat mij betreft het verhaal van het jaar over haar vriend Kaiser, een Syrische jongen die uit zijn land moest vertrekken en sindsdien op zoek is naar zichzelf en een nieuw thuis – maar daarbij vreselijk de weg kwijt raakt. Een prachtige vertelling over wat het betekent om vluchteling te zijn, maar ook over volwassen worden en over veerkracht. Lezen!

Iris Ludeker, chef buitenlandredactie

La-la-la-la-la? Het songfestival gaat wél ergens over

Het Songfestival? Ik had er niets mee, eerlijk gezegd. Rare jurken, dito liedjes, ik las liever een goed boek. Maar toen ik vijf jaar geleden chef werd van de cultuurredactie, moest ik wel kijken. Al was het maar om de collega die er toen verslag van deed, een hart onder de riem te steken.

Inmiddels ben ik fan. Wat een heerlijk, maf, inclusief feest. Wat geweldig dat al die bijzondere lhbtiq+-verhalen ook in landen als Polen en Hongarije te zien zijn. Dit jaar was het Songfestival in Rotterdam een lichtpuntje in een voor de cultuur zeer donkere tijd. Ik heb volop genoten.

Oók van de enthousiaste samenwerking van mijn drie collega’s achter de schermen: Nienke Schipper deed live verslag vanuit Ahoy in Rotterdam en werd per app, mail en telefoon vrijwel continu bijgestaan door Harmen van Dijk en Peter van der Lint. Tot diep in de nacht overlegden ze over kanshebbers, outfits en valse noten. Teamwork dat tot werkplezier én mooie stukken leidde. Oppervlakkig, het Songfestival? Dat kunt u na lezing van dit verhaal van onze muziekspecialist Peter van der Lint lastig volhouden.

Iris Pronk, chef redactie cultuur&media

De klaplopers van de Navo

Vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart werden we benaderd door het ministerie van defensie. Of we geïnteresseerd waren in een gesprek met de hoogste bazen van de krijgsmacht, over de erbarmelijke staat van het leger. Hun doel was helder: lobbyen voor meer geld van het nieuwe kabinet. Wilden we ons hier voor laten lenen? Meestal slaan we zo’n aanbod vriendelijk af, maar in dit geval was het zo uitzonderlijk dat deze generaals de publiciteit zochten, dat we toehapten. Het interview was bijzonder. “Wij zijn de klaplopers van de Navo”, zeiden de mannen, met het schaamrood op de kaken. Lees het verhaal hier.

De militaire top benaderde Trouw voor een interview. Ze wilden graag uit de school klappen over de belabberde staat van de Nederlandse defensie. Beeld Werry Crone

Ook een bijzonder stuk van de politieke redactie: de renovatie van het Binnenhof. Dit bizarre politieke jaar stond in het teken van verkiezingen en de ontspoorde kabinetsformatie, te midden van een niet te temmen coronacrisis. Maar er gebeurde meer. Het Binnenhof werd deze zomer gesloten voor een grondige renovatie, waardoor de bewoners de komende jaren elders in Den Haag moeten werken. Eén van hen is Peter Davelaar, bode in de Tweede Kamer. “Het decor verandert, maar de figuranten verhuizen mee”, zegt hij.

Bart Zuidervaart, chef redactie politiek

ABP wordt fossielvrij

Is er een verband tussen de Trouw Duurzame 100 en het beleggingsbeleid van ’s lands grootste pensioenfonds, het ABP? Natuurlijk niet; zo invloedrijk is de jaarlijkse top-100 van groene burgerinitiatieven nu ook weer niet. Wel getuigt het van een scherp inzicht van de vakjury om juist afgelopen jaar ABP Fossielvrij tot nummer 1 uit te roepen. Dit burgerinitiatief was jarenlang, met zijn gedram om pensioengeld groen te investeren, en dus niet in de fossiele industrie, de nachtmerrie van het ABP-bestuur. Want ABP Fossielvrij won de Duurzame 100 en zie; een paar weken later ging het ABP-bestuur door de knieën. Nee, een verband is er natuurlijk niet. Maar de gedachte is wel leuk. Ook zo benieuwd wie er volgend jaar op 1 staat?

Jeroen den Blijker, chef redactie duurzaamheid&natuur

De coronapuppy moet echt weg

Alleen al het gegeven is prikkelend, want publiekelijk zeggen dat je niet van je schattige pup houdt, hem zelfs wil wegdoen, wie durft dat? Redacteur Andrea Bosman kon haar verlangen naar een hond prima verwoorden. Ze wilde iets rommeligs en ontregelends, makkelijk en altijd blij gezelschap, rust en begrip zonder dat daarbij woorden nodig waren. Ze was niet de enige bij wie, niet toevallig middenin de pandemie, dat verlangen de kop opstak. Terwijl de wachtlijsten voor de puppycursus groeiden, brachten de eerste teleurgestelde baasjes hun hondje alweer naar het asiel. En Andrea? Die voelde geen liefde als ze in de ogen van het jonge beestje keek, wel een dichtgeknepen keel en blinde paniek. Lees hier hoe dat afliep.

Een ander verhaal dat op mij veel indruk maakte, was het veelgelezen interview dat collega Rick Pullens had met Helena Hoogenkamp, omdat het zo duidelijk maakt dat – ondanks het breed gevoerde genderdebat – traditionele opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid hardnekkig zijn. Hoogenkamp liet haar borsten en eierstokken preventief amputeren omdat ze een gen bij zich draagt waardoor ze een grote kans had op kanker. Ze wilde daarna geen borstreconstructie omdat ze alleen maar nadelen zag, maar kreeg daarvoor weinig begrip in het ziekenhuis: alle vrouwen willen toch borsten? Voor Hoogenkamp, die zich non-binair noemt, was duidelijk: Ik wil mijn eigen borsten of géén borsten.

Wybo Algra, chef weekendbijlage Tijdgeest

Helena Hoogenkamp Beeld Patrick Post

Moeder en zus van Michael P. doorbreken het stilzwijgen: ‘Hij heeft het gedaan, maar wij moeten het oplossen’

Dit is niet het verhaal van Michael P., noch dat van Anne Faber. Dit is het verhaal van de familie van een dader, schrijft Catrien Spijkerman in dit aangrijpende interview met de zus en de moeder van Michael P., de man die in 2017 Anne Faber verkrachtte en vermoordde.

De familie van gedetineerden wordt in de berichtgeving vaak vergeten. Onterecht, blijkt uit dit verhaal. Debbie (zus) en Heleen (moeder) vertellen openhartig hoe zij hebben geworsteld met alle media-aandacht na de dood van Faber en de arrestatie van P., terwijl bekenden en familie hen de rug toekeerden. Ze weten hoe gevoelig het ligt, willen niemand kwetsen, maar ze willen wel een stem geven aan een groep mensen die vaak in stilte lijdt. Lees het interview hier.

Janne Chaudron, chef Verdieping

Yentl (17) wil een prik, haar moeder is fel tegen. ‘Zelfs tijdens dit interview lijkt het alsof ze haar informatie in mij wil krijgen’

Dit coronajaar stond in het teken van de gevaccineerden versus de ongevaccineerden. Verslaggever Orkun Akinci sprak de 17-jarige Yentl en haar moeder Beate (52) die rigoureus van mening verschillen over vaccinatie. Waar Yentl haar vrijheid terug hoopt te krijgen na vaccinatie waarschuwt haar moeder voor de mogelijke gevaren van de coronaprik. In het tweegesprek voel je de liefde van moeder en dochter, maar krijg je ook de onderlinge irritatie mee. Akinci schetst de worsteling van de twee om toch met elkaar om te kunnen gaan.

Lees ook het verhaal van Rianne Oosterom en Marten van de Wier over het verzet tegen het coronabeleid. Zij geven een heel genuanceerd beeld van de critici en tekenen respectvol hun mening op.

Janette Luichies, chef binnenlandredactie

Onthullingen uit de Pandora Papers

Het wegsluizen van kapitaal kwam in 2016 volop in de belangstelling te staan door de zogeheten Panama Papers, een lek van de administratie van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca. Documenten toonden aan dat landen als Panama meesters zijn in het verhullen van de identiteit en het vermogen van degenen die er hun toevlucht zoeken met hun geld.

De onthullingen leidden wereldwijd tot politieke verontwaardiging. Toch konden dit soort praktijken gewoon doorgaan, blijkt nu uit de Pandora Papers. Dat zijn bijna twaalf miljoen gelekte e-mails, inschrijfformulieren en contracten, afkomstig van veertien financiële dienstverleners uit oorden als de Britse Maagdeneilanden, Panama en de Seychellen. Wereldwijd bogen ruim 600 journalisten zich erover, in Nederland onderzochten Trouw, Investico en het Financieele Dagblad het lek. Een van de onthullingen: minister van financiën Wopke Hoekstra investeerde in een belastingparadijs. Hoe het geld daar terechtkwam, én hoe Hoekstra het weer van de hand deed, leest u in deze reconstructie.

Nog meer onthullingen uit de Pandora Papers verzamelden we hier.

Hoofdredactie Trouw