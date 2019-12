Dit seizoen van The Voice of Holland is de ontmaskering van Lil’ Kleine

Na een intensieve tv-week maak ik graag eens de balans op. Het woord dat in me op komt is: ontmaskerend. Vrijdag kondigde Matthijs van Nieuwkerk niet zijn vertrek aan in de laatste aflevering ‘De Wereld Draait Door’ dit seizoen, zoals sommigen hadden verwacht. Maar dat het vak van talkshowhost loodzwaar is, bleek ook uit wat Beau erover vertelde in ‘RTL Boulevard’. Hij komt de hele week pas ‘s nachts thuis, zijn vrouw en zonen zijn ‘s ochtends al weg. “Soms spreken we elkaar dagen niet. Heel ongezellig”, zei hij. Hij is voortdurend moe. “Het is geen druppel drinken, de hele tijd op je conditie letten, en je mag geen foutje maken. Dat vind ik moeilijk.” Hij heeft wel eens zin om te zeggen: jongens, vandaag kom ik gewoon niet. Maar dat kan niet.

Topsport dus. Vandaar dat presentatoren vinden dat ze de hoofdprijs verdienen. Maar moet College Tour (NTR) echt 42,7 procent duurder zijn nu Van Nieuwkerk Twan Huys heeft opgevolgd, zoals de Algemene Rekenkamer berekende? Daar zit de vergoeding aan Twan Huys voor zijn format bij in. Verder heeft Van Nieuwkerk productiebedrijf Medialane ingevlogen, dat hem betaalt als formatontwikkelaar, en dat is meer dan als presentator. Hé...formatontwikkelaar, daar was Twan Huys toch al voor betaald?

Ik ken de details niet, maar vind het oneerlijk. Ik weet hoe het aan de onderkant bij omroepen werkt. Hoe redacteuren steeds voor maanden ontslagen worden, omdat ze anders een vast contract moeten krijgen, en daarvoor is geen geld. Dat ze lange dagen maken en na elke bezuinigingsronde met een kleinere redactie hetzelfde werk moeten doen. Vele redacteuren, ook zzp’ers, accepteren bodemtarieven gewoon omdat ze het werk leuk vinden. In de haarvaten van de omroepen wordt geschraapt, maar waar de miljoenen van het ministerie binnenkomen, wordt makkelijk 42,7 procent meer kosten geaccepteerd. Het is ontmaskerend.

Lefgozertje Lil’ Kleine begint het gedrag van de verliezer te tonen

Bij RTL’s ‘The Voice of Holland’ valt me iets heel anders op. Ten eerste: de coaches Waylon, Anouk, Ali B en Lil’ Kleine hebben al zes weken dezelfde kleren aan. Als alles al op één dag wordt opgenomen, hoeven wij kijkers daar toch niet zo op gewezen worden? Bovendien lijkt de chemie uitgewerkt. Het wordt voorspelbaar wat ze doen tijdens een blinde auditie. Lil’ Kleine draait zijn stoel als eerste om in een wanhopige poging de artiest aan zich te binden: “Ik was de eerste die hoorde hoe goed je bent.” Dan volgt Ali B. Anouk wacht tot het allerlaatst, omdat ze bang is dat een liedje ontspoort als ze heeft gedraaid. En Waylon doet vaak exact hetzelfde als Anouk.

Lefgozertje Lil’ Kleine begint het gedrag van de verliezer te tonen; weinig mensen kiezen voor zijn team. Maar hij moet kandidaten niet smeken bij hem te komen, hij moet hen iets te bieden hebben als coach, en daar schort het aan. Waylon belooft zijn artiesten liedjes met meer beleving te leren zingen. Anouk coacht hen in zangtechniek. Ali B prikkelt hen om andere genres te verkennen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. En Lil’ Kleine, die heeft zijn bravoure en zijn populaire artiestenvriendjes uit ‘het wereldje’ in de aanbieding. Geen hogere zangkunde, geen muziekbeleving, geen diepgang. Dit seizoen ‘The Voice’ lijkt de ontmaskering van Lil’ Kleine als coach te worden. Ook daar is het tijd voor een opvolger.

