Dit is dus het probleem met Joe Rogan en zijn podcast

Ik vind mijn dochter het allermooiste meisje van tweeënhalf (ik ben nou eenmaal haar moeder), maar soms ook het allergoorste. Ze vindt viezigheid veel te leuk, en stopt veel te graag dingen in haar mond. Vorige week zag ik haar tot mijn afgrijzen twee vingers in de aangekoekte snotneus van een ander kind steken.

Deze maand bracht ze meerdere plagen ons huishouden in, waaronder corona, hoofdluis en wormpjes. Laatstgenoemde overlast schijnt vanzelf over te gaan, maar na een kort overleg met de huisarts bleek het inzetten van een antiwormenpil een verstandige zet. Op de terugweg van de crèche gingen we meteen even langs de apotheek, alwaar de apothekeres vertelde dat de pillen er niet waren – er was al een jaar lang tekort aan. Lange tijd konden ze ze nog in Duitsland bestellen, maar ook die voorraad was al weken opgedroogd.

Gelukkig voor ons kwam haar collega zwaaiend aangelopen, ze hoorde ons praten en had toevallig die ochtend drie doosjes gevonden. Hoe dat tekort eigenlijk kwam, vroeg ik terwijl ik een van die doosjes afrekende. De apothekeres wist het niet. Het grondstoffentekort, misschien.

Antivaxers die massaal ontwormingsmiddel inslaan

Later viel het kwartje: dit moest te maken hebben met de antivaxers die massaal ontwormingsmiddel inslaan, omdat ze geloven dat het tegen corona helpt (ten onrechte: het ene na het andere onderzoek bewijst dat het niet zo is). Een voorbeeld maar weer van hoe online-misinformatie de wereld – van het Capitool tot Sigrid Kaags voordeur – en onze gewone levens inloopt.

De antivax-liefde voor ontwormingsspul komt voort uit het begin van de pandemie. Toen werd bij veel medicijnen onderzocht of ze toevallig niet ook tegen corona hielpen, want het komt wel vaker voor dat een goedje voor de ene kwaal ook tegen de andere werkt. Op internetplatforms is toen het ongefundeerde geloof verspreid dat het antiparasitaire middeltje Ivermectine uitstekend tegen corona zou werken. In Amerika werden er voor de pandemie wekelijks 3600 doses verkocht, in de eerste maanden van 2021 was dat opgelopen tot 15.000.

Geen hond, paard of mens die nog van zijn parasieten afkwam

Maar het liep echt uit de hand in juni 2021, toen Joe Rogan in zijn podcast gasten aan het woord liet die (ongefundeerd, ik kan kan het niet genoeg benadrukken) beweerden dat dit middel een eind kon maken aan de pandemie, ware het niet dat machthebbers liever een vaccin uit de koker van Big Pharma pushten. In augustus gingen er 88.000 doses per week over de toonbank. Miljoenen vaccins konden de prullenbak in, en geen hond, paard of mens die nog van zijn parasieten afkwam.

En dat is dus het probleem met Joe Rogan, en de podcast waarvoor Spotify honderd miljoen dollar betaalde. Daar wordt vaker zulke misinformatie verspreid, aan 11 miljoen luisteraars per aflevering. Er was een stel ouwe rockers (Neil Young; Joni Mitchell) voor nodig, en een tijdelijke marktwaardedaling van twee miljard dollar, om hier wat aan te veranderen. Een mini-beetje: Spotify zal luisteraars voortaan doorverwijzen naar een ‘Covid-19-hub’, en Rogan beloofde ‘beter zijn best te doen’. Het zal nog wel even duren tot we ons weer behoorlijk kunnen ontwormen.