Dit is de nieuwe voorzitter van de publieke omroep

De Nederlandse Publieke Omroep heeft een nieuwe voorzitter. Frederieke Leeflang volgt per 1 januari 2022 Shula Rijxman op als voorzitter van de NPO. Leeflang is op dit moment partner bij Deloitte Legal en heeft veel bestuurlijke kennis, maar mist ervaring met media.

Eind dit jaar loopt Rijxmans maximale termijn als voorzitter af. In de vacature stond dat de nieuwe voorzitter vooral moet beschikken over ‘ruime bestuurlijke ervaring, verbindend leiderschap en een onbevangen vernieuwende blik’. De raad van toezicht van de NPO is zeer tevreden over de aanstelling van Leeflang, die volgens voorzitter Tjibbe Joustra vooral beschikt over ‘een sterk analytisch vermogen en een duidelijk oog voor intermenselijke verhoudingen’.

Plezierig gesprek

Haar gebrek aan media-ervaring is ook voor de voor omroepen geen bezwaar, zegt Arjan Lock. Volgens de EO-directeur en voorzitter van het College van Omroepen was de eerste korte kennismaking vooral een plezierig gesprek. “Ik kwam een wijze en ervaren bestuurder tegen die waardevolle dingen zei over het belang van een sterke publieke omroep. Uit haar eerdere functies blijkt haar maatschappelijke betrokkenheid en dat is ook bij de NPO een essentiële voorwaarde.”

Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor de verbinding van zeer veel en zeer diverse partijen, zegt Lock. Het gaat niet alleen over de samenwerking tussen de NPO en de omroepen, maar ook met de politiek in Den Haag. Daarnaast heb je te maken met de maatschappij en de polarisatie in de samenleving. “Dat vraagt heel veel van een mens. Er zijn in Hilversum veel professionals die verstand hebben van media, en misschien heeft ze er wat tijd voor nodig om zich dat eigen te maken. Maar het begint met iemand die visie heeft en goed kan luisteren.”

Complex en goed

Lock vindt het niet nodig dat Leeflang de spreekwoordelijke nieuwe bezem is die het stoffige publieke bestel gaat schoonvegen. “We hebben gewoon een supermooi publiek bestel. Ja, het is complex, maar dat is juist ook goed. Wij zijn een van de weinige plekken in de samenleving waar een grote diversiteit aan opvattingen samenkomt. WNL is echt totaal anders dan de EO, en Powned verschilt wezenlijk van BNNVara. Maar wij slagen er nu juist wel in wat ze met de formatie in Den Haag niet lukt. Ik zou zeggen, neem daar eens een voorbeeld aan.”

Naast haar werk bij Deloitte Legal deed Leeflang ook bestuurlijke ervaring op als vicevoorzitter van KWF Kankerbestrijding en als algemeen voorzitter van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Volgens haar is een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke omroep van groot belang in deze tijden met veel maatschappelijke vraagstukken. Leeflang laat weten ‘er enorm naar uit te zien om daaraan mijn steentje bij te dragen’.

