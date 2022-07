Dit is de gekte die André Rieu losmaakt: ‘u mag hier nooit mee stoppen!’

Vijftien keer staat André Rieu deze maand op het Vrijthof in zijn Maastricht. Vijftien keer gaan ruim 10.000 bezoekers uit heel Europa volledig mee in zijn wereld van de wals.

Wanneer André Rieu donderdagavond klaar staat voor de officiële opkomst op het Vrijthof, is het gedaan met het beschaafde geklap. Tijdens de parade met zijn Johann Strauss Orkest langs de terrassen rondom het plein stonden alle mensen enthousiast op, zwaaiden met vlaggetjes en klonk er een bescheiden ‘André, André’ uit een enkele keel. Nu hij hier aan de rand van het plein moet wachten, viool op de linker onderarm, drommen de mensen samen.

Ze roepen, schreeuwen zelfs, en verdringen zich om de mooiste foto te kunnen maken. Dit zijn geen tieners die voor Ariana Grande komen. Dit zijn vijftigers en zestigers die wellicht van zichzelf niet wisten dat ze een idool hebben. Dat idool kunnen ze nu bijna aanraken. Even later, bij de echte opkomst, reiken senioren zo ver ze kunnen om een high five van hun held te kunnen krijgen. Dit is de minigekte die André Rieu losmaakt, overal waar hij komt.

85 en aan het zwijmelen

Op vier hoog van hotel DuCasque kan Nancy Frame niet ophouden met zwijmelen. 85 is ze, een levertransplantatie kon haar leven met zes maanden rekken. Dat was in 2010 en op enig moment − toen de artsen er steeds verder naast kwamen te zitten − besloot de Schotse om in haar resterende tijd zo vaak mogelijk haar favoriete artiest achterna te reizen.

Ze zag Wenen, Glasgow, Kopenhagen, kocht alle dvd’s om in haar huisje in Ayr elke dag naar André Rieu te kunnen kijken en is nu voor de tweede keer op het Vrijthof. A room with a view, had haar dochter bij de hotelreservering gevraagd, maar zoveel view had ze in haar stoutste dromen niet kunnen bedenken.

Morgen zit ze tussen het publiek, nadat ze eerst een rondleiding krijgt in het kasteel van Rieu. Dat wordt wat. In de fantasie van Mevrouw Frame heeft het Graceland-achtige proporties.

Trotse Maastrichtenaar

Beneden is Rudi Gilissen met zijn blauwe jasje en knalrode schoenen een bezienswaardigheid op zichzelf. Trots als een pauw is-ie, als echte Maastrichtenaar, om een show van zijn stadgenoot bij te wonen. “We hebben hier iemand die iets doet wat de hele wereld geweldig vindt”, roept hij uit.

Dat heeft hij Rieu ook wel eens verteld, toen hij hem in de stad aanklampte. ‘Meneer Rieu, u mag hier nooit mee stoppen’, moeten de letterlijke woorden zijn geweest. “Nou, dat heeft hij aangenomen. Hij is uniek, hè?”

Wat hem dan zo enig in zijn soort maakt? Hier lopen de verklaringen van de fans uiteen. “Hij brengt de feestkant van de klassieke muziek ten gehore”, zegt de een. “De muziek roept oude herinneringen op”, zegt de ander. “Het is het plezier dat hij uitstraalt.” “De manier waarop hij het publiek meekrijgt.” En aan een hotelwand hangen twee doeken met de simpele boodschap: ‘Fans around the world thank André for 40 years of beautiful music.’

Het zal een beetje van alles wat zijn. Bij de eerste klanken gaat een pakweg 80-jarige dame met een nette shawl al uit haar bol, een jonger paar begint met een glas wijn in de hand intens gelukkig te dansen. De show van Rieu is er een met een lach. De orkestleider praat de muziekstukken zelf aan elkaar.

Oprecht plezier

Elke grap is overduidelijk voorbereid en als Rieu weer eens aan een zogenaamd sprookje begint, kun je hem gerust zoetsappig noemen. Maar het plezier dat hij, zijn Johann Strauss Orkest en de andere musici uitstralen, kun je onmogelijk als niet-oprecht omschrijven.

Er is nepsneeuw op een schemerige zomeravond. Er zijn echtparen, moeders met dochters of vriendinnen die spontaan met elkaar beginnen te dansen. Er is een hoofdrolspeler die iedereen nog maar eens veel muziek toewenst in het leven.

En er is een publiek dat, als zijn het allemaal bekenden van elkaar, alles vol dankbaarheid en vaak arm-in arm absorbeert. Hoe-ie het doet, doet-ie het. Maar als André Rieu op het podium staat, ontaardt zelfs een uitvoering van Hava nagila in een aanstekelijk feestje.

De concertreeks van André Rieu loopt nog tot zondag 31 juli.

Jordan Kettle en Amandine Ligeaud

‘Jammer dat er weinig jonge mensen zijn’

24 zijn ze, vriend en vriendin. Hij uit het Engelse Birmingham, zij uit een klein plaatsje in Noord-Frankrijk. Van daaruit zijn ze naar Maastricht komen rijden, zodat hij haar kennis kan laten maken met de show van André Rieu.

“Ik heb dit één keer eerder meegemaakt. Very good! Alleen de sfeer en de mensen zijn al geweldig. Meestal is het bij klassieke muziek snobistisch, hier niet. De reacties op internet waren ook laaiend enthousiast, behalve één persoon die André Rieu de McDonald’s van de klassieke muziek noemde. Vond ik niet zo netjes.”

Kenners zijn ze niet, haast Amandine zich te zeggen. “Ik houd van klassiek, maar kan weinig namen noemen uit deze tijd. Een paar maanden geleden gingen we naar een concert in Roemenië, maar ik weet al niet meer van wie. Dankzij Jordan ken ik alleen André Rieu. Wat ik op Youtube zag, was nogal goed. Maar in het echt is het veel indrukwekkender. Alleen jammer dat er zo weinig jonge mensen zijn die hiervan komen genieten.”

Twee jonge liefhebbers van klassieke muziek, Jordan Kettle (l.) en Amandine Ligeaud, beide 24 jaar jong. Hij uit Engeland, zij uit Frankrijk. Beeld Roger Dohmen

Karin en Riek Blöte

‘We moeten André de groeten doen’

De moeder-dochtertrip vanuit Leiden heeft, behalve plezier maken, eigenlijk nog een subdoel: de groeten aan André overbrengen van zijn zus Cilia, bewoonster van het zorgcentrum waar Riek vrijwilligerswerk doet. “Zij vond het zo leuk toen ze hoorde dat ik naar zijn show ging. Ze heeft zo’n beetje alle cd’s van hem. Maar hoe doe ik de groeten? Het valt niet mee, al zitten we op rij 10.”

Moeder Riek en dochter Karin Blöte uit Leiden doen een high five omdat ze zo'n mooie plek hebben vlakbij het podium. Beeld Roger Dohmen

Ze hangen al sinds gisteren rond in Maastricht. Foutje van Karin, die zich een dag had vergist in de concertdatum. Geluk bij een ongeluk: ze vergiste zich de gunstige kant op. “Nu blijven we lekker twee nachten. Eigenlijk ben ik meer van de popmuziek, maar André kan ik wel waarderen. De wals verveelt nooit.

“En nee, wij kunnen niet stil blijven zitten. Dat lukte in de Ziggo Dome al niet, dus op het Vrijthof zeker niet. Hoe André de mensen meekrijgt, is geweldig. Wat vind je trouwens van het roosje in mijn haar? Zo herken ik mezelf op televisie, voor het geval er opnames worden gemaakt.”

Links Rietje Boers en Wout van den Berg, met aan de andere kant van hun tafel Leny (met sjawl) en Ted Lek. Allen volgens de dresscode van restaurant Metropole in het wit. Beeld Roger Dohmen

Leny en Ted Lek, met Rietje Boers en Wout van den Berg

‘Genieten, zoals Ineke dat voor haar dood ook deed’

Drie jaar geleden zat Leny uit Roelofarendsveen op hetzelfde terras, eveneens aan het uiteinde van een lange tafel. Net als toen is de dresscode bij brasserie Monopole wit. Maar er is één belangrijk verschil met toen. Leny pakt haar telefoon erbij om te laten zien hoe ze hier in 2019 met haar broers en zussen zat.

“Ineke, mijn oudste zus, wilde zo graag een keer naar André Rieu. Gewoon om de sfeer een keer mee te maken. Ze heeft er enorm van genoten. In maart van het volgende jaar was ze een van de eersten die aan corona stierf.”

Nu is ze met haar man en een bevriend stel. Het is geen beladen avond, Integendeel. Leny ondergaat de symboliek lachend, haast uitgelaten. “Mijn broers en zussen zeiden alleen maar dat ik moest genieten, zoals Ineke dat ook deed.” André Rieu is daarvoor het perfecte middel, zegt Wout. “Hoe somber een mens soms kan zijn, muziek is een machtig wapen. Je haalt er kracht uit en vergeet alle ellende, precies zoals André altijd zegt.”

Lees ook:

De toeslagenaffaire op muziek: op Wonderfeel zie je hoe kunst onrecht aankaart

Veel vrouwelijke componisten en bijzondere muziekstukken op de zevende editie van het klassieke festival Wonderfeel in ’s-Graveland. En tussendoor is er tijd voor breien en muntthee.