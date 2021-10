Dit is Abdulrazak Gurnah, de kersverse winnaar van de Nobelprijs voor de Literatuur

De wedkantoren zaten er allemaal naast, het werd een laureaat die niemand zag aankomen. De Nobelprijs voor de Literatuur gaat dit jaar naar de Tanzaniaanse romanschrijver Abdulrazak Gurnah (72), geboren op Zanzibar en woonachtig in Groot-Brittannië.

Gurnah verdient de bekroning, aldus de Zweedse Academie, vanwege de ‘compromisloze en empathische wijze’ waarop hij schrijft over de gevolgen van het kolonialisme en over het lot van ‘vluchtelingen die klemzitten tussen culturen en continenten’.

Stervende vader

De auteur weet waar hij over schrijft. Zelf ontvluchtte hij zijn geboorte-eiland Zanzibar toen hij 18 was, eind jaren zestig. Na het vertrek van de Britse kolonisator was op het eiland een revolutie uitgebroken waarbij Arabische inwoners werden onderdrukt, vervolgd en afgeslacht. De jongen moest zijn ouders achterlaten en kon pas in 1984 terugkeren om afscheid te nemen van zijn stervende vader.

Gurnah begon op zijn 21ste met schrijven. Sinds 1987 heeft hij tien romans gepubliceerd, alle in het Engels. Volgens de jury geldt hij wereldwijd als ‘een van de meest prominente postkoloniale auteurs’. Hij werkte zich op tot hoogleraar Engelse en postkoloniale literatuur aan de universiteit van Kent.

De hoofdpersonen in zijn werk zijn veelal op drift geraakt tussen het oude leven dat ze achterlieten en het nieuwe dat nog vorm moet krijgen. Ondertussen moeten ze het hoofd bieden aan racisme en vooroordelen. Daarbij verloochenen ze hun achtergrond en verzinnen ze een levensverhaal om maar niet in de problemen te komen.

Minder eurocentrisch

Het is voor het eerst sinds 1993 dat een zwarte auteur de Nobelprijs voor de Literatuur in de wacht sleept (destijds won Toni Morrison). De Zweedse Academie, die de prijs uitreikt, streeft al enkele jaren naar meer inclusiviteit. Na een intern MeToo-schandaal in 2018 beloofde de organisatie om diverser en minder ‘eurocentrisch’ te gaan jureren. Sindsdien zijn er wel meer vrouwen bekroond, maar de blik bleef westers. Gurnah is pas de zesde literatuurlaureaat die in Afrika is geboren. Van alle 118 schrijvers die sinds het ontstaan van de prijs in 1901 bekroond zijn, komt 80 procent van origine uit Europa of Noord-Amerika.

Gurnah brak als schrijver door met zijn vierde roman, Paradise (1994), in het Nederlands vertaald als Paradijs. Het is een tragisch liefdesverhaal waarin verschillende werelden en geloven op elkaar botsen. De auteur geeft zijn eigen draai aan het Jozef-verhaal uit de Koran, tegen de achtergrond van de gewelddadige kolonisatie van Oost-Afrika in de late negentiende eeuw. Anders dan het origineel uit de Koran eindigt Gurnahs versie niet optimistisch, maar wrang. De auteur is wars van happy ends, verklaart de Nobeljury in een begeleidend commentaar.

Geheimhouding

De leden van Zweedse Academie hebben de naam van de winnaar ook dit jaar tot het laatst geheim weten te houden. Daartoe gebruiken ze methodes die zo uit een spionageroman lijken te komen. Ze hanteren codes in plaats van namen en ze plakken nepkaften om boeken die ze in het openbaar lezen. Eén slimme gokker volgde de uitleningen in de Nobel-bibliotheek, maar zelfs hij kwam niet op de naam Gurnah.

Het prijzengeld bedraagt 10 miljoen Zweedse kronen, oftewel 985.000 euro. Vanwege de pandemie krijgt Gurnah het bedrag niet in Stockholm uitgereikt, maar in zijn thuisland.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) 7 oktober 2021

