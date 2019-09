Disney+ is een beetje een stoffig archief

Het goede nieuws: ­Nederland is testland van Disney+. Alle Nederlanders hebben tot 12 november recht op een gratis proefperiode. Disney+ is vast van plan de concurrentie met Netflix aan te gaan en de programmamakers in Hilversum houden al maanden hun hart vast.

Vorige week was het dus zover, als eerste land ter wereld mochten we zien wat het kanaal in de aanbieding heeft. De grote studio uit Californië werd in 1923 opgericht en werd bekend door zijn tekenfilms, maar heeft door de jaren heen het aanbod flink uitgebreid. Inmiddels zijn er talloze kaskrakers zoals de Avengers- en Star Wars-films en tientallen televisieseries. En al dat smakelijks is nu tijdelijk gratis ­beschikbaar via Disney+.

Klinkt leuk, maar in de praktijk is het nogal teleurstellend. Want al die series en films zijn voornamelijk oude koek. Voor echte fans is het natuurlijk leuk om Star Wars voor de zeshonderdste keer te bekijken, maar de gemiddelde mens is er na één of twee keer echt wel klaar mee. Hetzelfde geldt voor het over het algemeen nogal brave aanbod van televisieseries.

Toegegeven: er is wel heel veel te vinden van wat Disney ooit heeft gemaakt. Ook oude films en series staan erop en het is voor velen vast een nostalgisch genoegen om de begintune van ‘Ducktales’ mee te zingen. Maar echt verrassen doet het aanbod niet, er is niets nieuws beschikbaar. Zelfs de laatste Avengers-film ‘Endgame’ is nog niet ­beschikbaar, al zal dat waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten. Als Disney-archief is het zeer volledig, maar ook nogal stoffig.

Toch valt Disney+ niet te onderschatten. De studio is namelijk een ijzersterk merk, dat zich richt op het hele gezin. Mensen weten dat als er een Disney-label aanhangt, de hoeveelheid bloed en geweld beperkt blijft en het meestal ook voor jonge kijkers veilig is om te kijken. Een concept dat al jaren misschien wel even braaf als succesvol is.

Het nieuwe Disney+ is dan ook vooral voor de jongere kijker een onuitputtelijke schat aan feelgood-tv. Met als grootste troefkaart de film ‘Frozen’, die vorig jaar onder luid protest van Netflix werd ­gehaald. Veel ouders van vier- tot achtjarige (voornamelijk) meisjes waren in paniek omdat ze niet wisten hoe ze dat aan hun eigen ijsprinsesjes moesten vertellen. En zouden ze ooit nog een moment voor zichzelf hebben?

Alleen al die film maakt dat Disney+ een goede kans van slagen heeft. Sommige televisiezenders hangen hun bestaansrecht op aan een minder solide programma-­aanbod.

