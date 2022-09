Disfunctionerende overheid baart Trouw-columnisten zorgen. ‘Keerpunt was toen Rutte aan de macht kwam’

De wind joeg zaterdagmiddag hard om de Utrechtse Janskerk. Binnen gingen de columnisten van Trouw tijdens het jaarlijkse Columnistenfestival in debat over het maatschappelijk noodweer. Allemaal maken ze zich zorgen over politieke apathie en ambtelijke wantoestanden.

“Ik ben somber over het algehele functioneren van, een beetje groot gezegd, de parlementaire democratie,” trapt politiek commentator Bart Zuidervaart af in de uitverkochte kerk. “De kunst van coalitie en oppositie om samen tot dingen te komen, staat al zeker anderhalf jaar stil. Sinds de kabinetsformatie, sinds het debat over Pieter Omtzigt, is er geen chemie meer. Dat merk je aan de onderlinge verhoudingen. Dat merk je als je Kaag hoort praten over Hoekstra. Je ziet gewoon lichte fysieke weerzin.”

“Ik zie nu veel ad-hoc maatregelen", zegt econoom Irene van Staveren. “Dat hebben we al een aantal jaren met de kabinetten Rutte. Ik ben bang dat het beleid een samenraapsel van ad-hoc maatregelen blijft. Ook met CO2, stikstof, de wooncrisis.” Hetzelfde gebrek aan vooruitkijken ziet ze bij de energiecrisis. “Ik ben erg voor het prijsplafond, maar dat ligt er morgen niet. Of volgende week. Dat had al voor de zomer ingevuld moeten worden.”

‘Na het nieuws van dat jongetje dat drie dagen niet gegeten had, kwam de minister langs voor een foto-moment’

Ook columnist Sofie de Waart ziet mist daadkracht bij het kabinet. “Vorige week was er een jongetje dat drie dagen niet gegeten had. Het was heel frappant. In plaats van dat de minister komt met een plan om alle leerlingen te laten ontbijten op school, wilde de minister wel een foto laten maken op de basisschool van het jongetje, met een leuk persmomentje. Dat is het dan.”

Een gebrek aan empathie en aan ‘de menselijke maat’, dat is wat Ilyaz Nasrullah ziet als digitaal strateeg voor de overheid. Binnen de overheid heerst volgens hem een klimaat waar menselijke oplossingen te veel moeite kosten. “Waarom zouden we dat doen? Laten we lekker efficiënt blijven, standaardiseren. Maar in dat standaardiseren verlies je wat het betekent om met andere mensen te relateren. Want wij mensen passen niet in standaardoplossingen.”

‘Het keerpunt was toen de VVD aan de macht kwam, alles werd harder’

Columnist Emine Uğur ziet de oorzaak bij de VVD van Mark Rutte. “Ik werk nu zestien jaar bij de sociale dienst en ik heb wel heel duidelijk het verschil gemerkt. Het keerpunt was het moment dat de VVD in het kabinet kwam en Rutte aan de macht. Ineens werd alles veel harder. Maatwerk werd afgeschaft. Mensen werden dossiers.”

Het gevolg van politieke keuzes, zegt zij. “Ik ben iemand die werkt met een onuitvoerbare wet. De meeste wetten zijn bedoeld om te zorgen dat het de overheid zo min mogelijk geld kost, maar ik moet zorgen dat mensen geholpen worden. Mensen die het beleid maken, hebben nul verstand van wat het op uitvoeringsniveau betekent en wat het betekent voor de mensen die ermee te maken hebben.”

‘Ik was in mijn team op het ministerie van onderwijs de enige die voor de klas had gestaan’

Als zzp’er bij het ministerie van onderwijs zag De Waart een vergelijkbaar probleem. “Ik zit in een team van twintig mensen. We gingen ons voorstellen. Ik was de enige met een pabo-diploma, die voor de klas had gestaan. Verder allemaal mensen die naar de universiteit waren geweest. Er zat een bestuurskundige, een econometrist, een communicatiewetenschapper. Niemand die onderwijskunde, pedagogiek, didactiek of iets dat te maken heeft met onderwijs had gestudeerd.”

“Bestuurders hebben te weinig verstand van het contact met de burger", vindt Uğur. “Ik geloof niet dat bestuurders geen empathie hebben, of de ambtenaren bij de belastingdienst. Alleen, wanneer je zo wordt getraind om met dossiers te werken, dan ga je mensen ook als dossiers behandelen en niet als mensen met kinderen.”

‘Het idee dat ambtenaren het beste met je voorhebben, daar moet je vanaf’

Uit de toeslagenaffaire blijkt dat we te naïef zijn geweest, zegt Nasrullah. “Je moet niet denken dat mensen het beste met je voorhebben. Het idee dat ambtenaren altijd het goede willen doen, daar moet je vanaf.” Hij voegde onlangs daad bij woord, in een column over topambtenaar Focco Vijselaar, die nu lobbyist voor VNO/NCW wordt. ‘Netwerkcorruptie’, noemt hij het. “Deze topambtenaar zet het algemeen belang in de uitverkoop.”

Maar wat is de oplossing? Uğur: “Zolang we maatwerk niet terugkrijgen als ambtenaren, zie ik het somber in.” Econoom Van Staveren vindt dat de VVD zich zou moeten bezinnen. “Die doet zich voor als een no-nonsense partij, maar is zwaar ideologisch. De markt lost alle problemen op,” zegt de econoom. “Het zou mooi zijn als de VVD een keer gaat reflecteren op de eigen ideologie.”

Politiek gezien, is er volgens Zuidervaart maar één oplossing: “Dit kan alleen maar goed komen als iedereen die betrokken is, plaatsmaakt.” Een uitspraak die werd beloond met luid applaus van de driehonderd bezoekers.

