Dirigent Leusink keert terug na beschuldigingen seksuele intimidatie: ‘Dit is ontluisterend’

Het was een van de opvallendste #MeToo-zaken van de afgelopen jaren: dirigent Pieter Jan Leusink werd in 2018 door vier vrouwen beschuldigd van fysiek en mentaal grensoverschrijdend gedrag. Twee van hen stapten naar het College voor de Rechten van de Mens. Dat oordeelde een half jaar geleden dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie. Leusink trok zich terug als dirigent. Maar vanaf deze week staat hij weer voor het orkest.

“Ontluisterend”, noemt Janke Dekker, voorzitter van Mores.online, de terugkeer van Leusink. Ze is “diep teleurgesteld”. Het meldpunt Mores.online is enkele jaren geleden opgericht om ongewenste omgangsvormen op de werkvloer in de culturele en creatieve sector tegen te gaan. Mores.online kreeg meerdere meldingen over het gedrag van Leusink. Het meldpunt begeleidde twee vrouwen gedurende twee jaar bij hun gang naar het College voor de Rechten van de Mens.

In een verklaring stelt de Stichting Barokconcerten Nederland, waar Leusinks The Bach Choir & Orchestra of the Netherlands onder valt, dat de terugkeer van Leusink de uitdrukkelijke wens is van de musici en andere medewerkers van de organisatie. Er is nooit aangifte tegen hem gedaan, hij is in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en uit onderzoek van de Nederlandse Arbeidsinspectie is gebleken dat er sprake is van een veilige werkvloer, aldus de directeur van de stichting Susanne Streefkerk-Stoker. De stichting is ook aangesloten bij een externe vertrouwenspersoon en werkt volgens protocollen.

Geen seks betekende geen werk

Het College voor de Rechten van de Mens concludeerde dat de stichting als werkgever de vrouwelijke freelancers onvoldoende beschermd had tegen Leusink. Als zij geen seks met hem wilden, dreigde hij ze uit het orkest te zetten of geen solo­partijen meer te geven. Achteraf is volgens het College ook gebleken dat zij geen werk meer kregen toen de seksuele handelingen stopten. De stichting had als werkgever de vrouwen tegen het machtsmisbruik van Leusink moeten beschermen.

Dekker: “Na die uitspraak krijgt hij toch een VOG. Dat is onbegrijpelijk. Formeel heeft hij geen strafblad, maar de veroordeling door het College voor de Rechten van de Mens is toch geen nietszeggende uitspraak. Aangifte is er niet gedaan, dat is altijd heel ingewikkeld. Voor de klagers was de erkenning van de klacht voldoende. Maar nu is dat zorgvuldige proces van twee jaar in één klap van tafel geveegd.”

Dekker vindt dat de stichting ‘een gebrek aan maatschappelijk besef’ toont. “Dat Leusink een half jaar na de uitspraak van het College al terug kan keren, is heel zuur. Ik kan me voorstellen dat de klagers nu denken: wat heeft dit proces voor zin gehad? De stichting stelt dat er geen andere dirigent te vinden was. Dat lijkt me sterk, er is meer dan genoeg talent.”

Er staan al tientallen optredens gepland

Ook concertzalen hebben in deze een verantwoordelijkheid, aldus Dekker. Er staan al tientallen optredens gepland, waarvan 27 in december. Zoals komende zaterdag in het Concertgebouw. Maar daar komt hij niet dirigeren, aldus een woordvoerder van het Concertgebouw. Er staat een andere dirigent voor koor en orkest.

In de Laurenskerk in Rotterdam komt hij komende maand wel. Directeur Elles van Vegchel was verrast toen onlangs het bericht kwam dat Leusink zou dirigeren. De Laurenskerk programmeert The Bach Choir & Orchestra niet zelf, de organisatie huurt de zaal. Vegchel: “Ik heb uitgebreid met de stichting gesproken en mijn zorgen erover uitgesproken. Ze vertelden dat alle musici, niet één uitgezonderd, zich comfortabel voelen bij zijn terugkomst. En uiteindelijk is er geen aangifte gedaan, er loopt geen onderzoek naar hem. Het is geen ideale situatie – zo’n uitspraak van het College is niet niks – maar we hebben er voldoende vertrouwen in om de concerten door te laten gaan.”

Dekker heeft dat vertrouwen nog niet. “Protocollen zijn vaak papieren tijgers, het gaat erom wat je ermee doet in de praktijk. Er moet wel heel veel veranderen, wil deze zeer onveilige situatie worden opgelost. Deze man is daar de baas: hij is dirigent en artistiek leider. Ik denk niet meteen: er is een externe vertrouwenspersoon, nu komt het wel goed. De snelle terugkeer van Leusink laat mij juist zien dat nog niet tot het bestuur is doorgedrongen dat wat hij deed echt niet kan.”

