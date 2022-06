Directeur van Museum de Fundatie eiste te veel van zijn personeel en stapt op

Keuning heeft, in overleg met de Raad van Toezicht, besloten zijn loopbaan elders voort te zetten om zo “ruimte te maken voor een nieuwe fase in de ontwikkeling van het museum”, meldt het museum in een persbericht. Een half jaar geleden bleek uit een onafhankelijk onderzoek dat de relatie tussen Keuning en medewerkers van het museum ernstig verstoord was. De directeur zou het uiterste vragen, personeel was ‘uitgemergeld’ en ‘murw geslagen’. De wijze van communiceren van Keuning werd ‘als sterk directief en vaak ook confronterend’ ervaren.

Ondanks deze harde conclusies wilde Keuning toen nog niet van opstappen weten. Wel beloofde hij beterschap. In de vijftien jaar dat hij leiding gaf, ging het goed met het museum dat bestaat uit het tien jaar geleden spectaculair verbouwde pand in Zwolle en Kasteel het Nijenhuis in Heino. Met spraakmakende en toegankelijke tentoonstellingen groeide het bezoekersaantal van 30.000 naar 250.000 per jaar. Keuning schroomde niet bekende namen als Jeroen Krabbé en het zangduo Nick en Simon naar het museum te halen. Kunstcritici waren meer te spreken over zijn grote aandacht voor Duitse kunstenaars.

Onstuimige groei

De onstuimige groei van het museum heeft “een wissel getrokken op de medewerkers, die ook een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behaalde succes”, meldt De Fundatie in het persbericht. “De interne organisatie is niet meegegroeid met de toegenomen bezoekersaantallen. Ook was er te weinig aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en de werksfeer.”

De Raad van Toezicht onder leiding van Roger van Boxtel vindt het beter dat een nieuwe directeur deze problemen gaat aanpakken. Zijn of haar eerste taak wordt “het creëren van een veilige en uitdagende werkomgeving”. In de tussentijd treedt Rob Zuidema op als bestuurder. Hij werd in januari aangesteld als interim zakelijk directeur, om te helpen de problemen in het museum op te lossen.

Keuning vertrekt nog niet helemaal bij De Fundatie. Als extern adviseur zal hij nog meewerken aan geplande tentoonstellingen en de ontwikkeling van ‘De Rode Loods’, een derde locatie van het museum die in het stationsgebied van Zwolle moet komen. Daarnaast gaat Keuning ook elders als adviseur aan de slag. De kunsthistoricus werkte eerder bij de Neue Nationalgalerie en het Prentenkabinet in Berlijn, museum Kröller-Müller en het Nieuw Land Erfgoedcentrum.

