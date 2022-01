Directeur Ralph Keuning (60) van de Fundatie moet de macht gaan delen en zijn leiderschapsstijl verbeteren

Voorzitter Roger van Boxtel van de raad van toezicht van het museum heeft dat donderdagmiddag bekend gemaakt tijdens een online bijeenkomst met alle medewerkers.

Het besluit is genomen nadat een onafhankelijk onderzoek uitwees dat er al lange tijd klachten zijn over de manier van leidinggeven van Keuning (60). Met circa 80 procent van de 58 personeelsleden en ook met oud-medewerkers heeft onderzoeker René van den Bosch gesprekken gevoerd. Daaruit komt het beeld naar voren dat de spanning op de werkvloer vooral de laatste jaren sterk is toegenomen door de wijze van communiceren van de directeur. Die wordt als ‘sterk directief en vaak confronterend’ ervaren, aldus het persbericht dat na afloop van de besloten personeelsbijeenkomst werd verspreid. Meer wil Van Boxtel er desgevraagd niet over zeggen. “Het zal duidelijk zijn dat er veel aan te merken is op de leiderschapsstijl van Ralph Keuning.”

Ralph Keuning (60), wiens leiderschapsstijl in de Fundatie als 'sterk directief en vaak confronterend' wordt ervaren. Beeld Reyer Boxem

Sterke groei

Volgens de raad van toezicht is ook duidelijk geworden dat de aandacht van Keuning voor en de bejegening van zijn medewerkers de afgelopen jaren tekort is geschoten. Dat is deels te wijten aan de ambities van de directeur en aan de sterke groei van het museum. De raad van toezicht heeft hierover ‘indringende’ gesprekken gevoerd met Keuning. Die gaf aan dat hij zich onvoldoende heeft gerealiseerd welke impact zijn manier van leidinggeven en ‘gedrevenheid’ hebben gehad op een flink deel van de medewerkers. Hij betreurt dat ten zeerste en heeft tijdens de bijeenkomst zijn oprechte excuses aangeboden. Ook wil hij gaan werken aan een andere stijl van leidinggeven.

Die toezegging alleen vindt de raad van toezicht niet voldoende om het museum weer in rustiger vaarwater te krijgen en de beoogde verdere groei mogelijk te maken. Daarom krijgt Keuning een tweede directeur naast zich, die zo snel mogelijk zal worden aangesteld in overleg met de personeelsvertegenwoordiging. De nieuwe man of vrouw zal zich vooral bezighouden met personeel, organisatie en middelen. De raad van toezicht wil daarnaast zelf voortaan ‘dichterbij de organisatie staan’, zegt Van Boxtel. De coronacrisis heeft volgens hem zeker bijgedragen aan de oplopende spanningen in het museum. “Dan weer open, dan weer dicht, die onzekerheid geeft veel onrust. Maar ik wil daarmee beslist niets goedpraten.”

