Directeur Eric van Eerdenburg kan niet geloven dat Lowlands wéér niet doorgaat. ‘Ontzettend pijnlijk’

Verdwaasd, verdoofd, leeg. Dat zijn de eerste drie woorden van Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg als je vraagt hoe het gaat met hem en zijn team. “We werken van september tot augustus met liefde toe naar een festival dat drie dagen per jaar duurt. Het is zeer verdrietig en onbevredigend wanneer je dat dan niet tot voltooiing ziet komen.”

Het hele jaar hebben mensen zich afgevraagd of de festivalzomer van 2021 zou doorgaan. Nadat Pinkpop in maart werd afgelast, was de hoop goeddeels gevestigd op Lowlands in Biddinghuizen. Een tijd ging alles de goede kant op. Maar het aantal coronabesmettingen explodeerde, en de overheid besloot in overleg met de sector dat meerdaagse festivals onhaalbaar waren.

Hoe erg is het dat Lowlands niet doorgaat, en voor wie?

“Het is zwaar voor ons team, de toeleveranciers en de artiesten. Maar je doet het uiteindelijk allemaal voor het publiek. Mensen hadden al anderhalf jaar een kaartje en waren ervan overtuigd dat het door zou gaan. Ik heb kinderen van 18 en 25, ik weet hoe belangrijk het op die leeftijd is om uit te gaan en mensen te ontmoeten.”

Het is ook een klap voor jong talent dat voor het eerst op festivals zou staan?

“Absoluut. Twee jaar is heel veel, zeker als je achttien of negentien bent en hard werkt om in een risicovol beroep als artiest iets te bereiken. Het is ontzettend pijnlijk als alles dan stilvalt. Tijd en momentum zijn belangrijke factoren in een carrière.

Kijk bijvoorbeeld naar de 19-jarige Froukje. Zij barstte zowat in huilen uit op een Fieldlab-podium, omdat ze nog nooit voor een groot publiek had gezongen sinds ze bekend was geworden. Of mijn eigen zoon, die met Gotu Jim op vijftien festivals zou staan.”

Hoe reageerden artiesten op de onzekerheid en de uiteindelijke afzegging?

“We werden al vanaf 9 juli gebeld door agenten van bezorgde artiesten. Ook vanuit Engeland (de Engelse acts Stormzy, Liam Gallagher en The Chemical Brothers behoorden tot Lowlands’ headliners, red.). Veel van hen stonden op het punt zelf af te zeggen, omdat ze strakke planningen hebben en kosten moesten maken om te reizen. We moesten ze vragen nog even geduld te hebben. Dat voelde niet goed, want we zagen welke kant het opging.”

Nu is het Lowlandsteam alle artiesten – zo’n 250 acts in totaal – aan het afbellen. “De artiesten vallen onder het garantiefonds van de overheid, dus ze krijgen gelukkig een groot deel van hun gage.”

En de medewerkers achter de schermen?

“Bedrijven en toeleveranciers krijgen een deel van hun vergoeding. De kosten vallen te overzien omdat we in de beginfase van de opbouw zaten. Er waren vooral transporten gelost, gps-coördinaten uitgezet om precies te bepalen welke tent waar kwam, waterleidingen doorgespoeld, stroompunten aangelegd – de basis van de basis.

Wanneer we iedereen hebben gebeld, gaan we maandag wat eten met het team. Dan valt de groep uit elkaar tot september. Even rouwen, en dan gaan we vanaf de herfst weer draaien.”

