Dionne Stax en haar secret judge

Sponsorde De Vriendenloterij onlangs die vermaledijde Dans­marathon (SBS), nu zit ze zomaar in het nieuwe operaprogramma Aria. Sinds drie weken zoekt Omroep Max tussen tien ervaren amateurs, studenten en afgestudeerden nieuw opera­talent dat klaar is voor een groot publiek.

En hier volstaat een fluisterliedje niet. Elenora, Isabel, Maayan en de anderen moeten hun borstkas kunnen volzuigen met uithoudingsvermogen en hun stem combineren met acteertalent om het diepe gevoel uit de klassieke opera over te brengen.

Maar opeens kwam tussen die Hoge Cultuur het commerciële tv-gezicht Irene Moors langs, met een cheque van het kansspel. Nota bene bij de omroep van de middelbaar oudere kijker, die het merkt wanneer een sponsor schaamteloos de inhoud in wordt gefietst.

Henk Poort, Rosemary Joshua, Dionne Stax en Tania Kross. Beeld MAX

Moors vertelde iets historisch in een museum en reikte twee ton uit aan een inwisselbaar stel, dat er een nieuwe keuken van wilde betalen. “Wel meer toch, hoop ik?”, viste Moors naar uitspattingen. Die kwamen niet. Ik dacht dat we bij Aria naar de hoogstaande kunst van het operalied gingen kijken. Maar ja, íemand moet de hoofdprijs van een jaar studiebeurs betalen.

De secret judge

Max leent wel meer bij de buren in dit nieuwe format, hoewel presentator Dionne Stax vooraf zei dat ze ‘iets nieuws’ gingen doen. De dirigeerwedstrijd Maestro (AvroTros) bracht de klassieke muziek bij het ­grotere publiek, musical-talentenjacht Op zoek naar Maria (AvroTros) gaf al een inkijkje in het vakgebied, inclusief kostuums, ­visagie en show. Maar Aria heeft een nieuw element naast de deskundige jury: een secret judge.

Na de fel zingende Isabel, de donker klinkende Michiel en de popperige maar zorgvuldige Elenora komt de Israëliër Maayan op, een mannelijke sopraan. Hij zingt als Cleopatra een aria uit de opera Giulio Cesare van Händel. Prachtig warm-hoog geluid; zijn afstudeer-10 lijkt terecht.

Maar deze flamboyante jongen is zo met zijn oogopslag en gebaartjes bezig, dat hij vergeet de zelfverzekerde aanwezigheid van de verliefde Egyptische koningin over te brengen. Kijk naar mij, houd van mij, smeekt zijn blik. “Ik heb heel veel liefde nodig”, verheldert hij zichzelf, nadat hij Dionne Stax in de blote armen is gevlogen.

Niemand adresseert het grote plaatje

Jurylid Henk Poort (Beste zangers, AvroTros) zegt nog recht door zee dat smaken verschillen, hij houdt nu eenmaal minder van circus. De Welshe sopraan Rosemary Joshua wijst Maayan erop niet alleen met zijn ego bezig te zijn. Nederlands mezzo­sopraan Tania Kross zegt even niets. Niemand adresseert het grote plaatje: dat het tenenkrommend is als een artiest lijkt te smeken om je blik, terwijl hij zich moet bezighouden met wat hij zijn publiek geeft.

Maayan heeft liefde nodig. Beeld NPO/MAX

Gelukkig is er dat geheime jurylid achter een gordijn hoog in de loge. Via een appje velt die het laatste oordeel. Het doet denken aan de online scheldcultuur waarin mensen anoniem op sociale media de ergste dingen roepen.

Maar deze secret judge blijft aardig en wijst de kandidaten op terechte punten. Elenora moet meer acteren, Michiel moet zijn volume langer leren volhouden. En Maayan is die ‘misschien iets té eigengereide paradijsvogel’. Het oordeel na het finale-duel: “Ik red Isabel!”

Tja, weinig revolutionair kiest de Anonieme voor zekerheid zonder Maayan echt te sturen. Het helpt nog niet om dit programma dichter aan het hart te drukken.