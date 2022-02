Diederik Jekel voegt bitter weinig aan onze kennis toe

Van sommige programma’s vraag je je af voor wie ze worden gemaakt. Dat heb ik bijvoorbeeld bij Crux van de EO. Pas ging het over een activistische predikant die bang was dat ze zou radicaliseren (wat overigens reuze meeviel) en later over gelovige alleenstaande vrouwen en hun positie binnen de kerk.

Een programma vóór christenen óver christenen. Dat soort doelgroepdenken komt nog maar weinig voor in Hilversum. De Vara draaide de rode haan reeds lang geleden de nek om en de KRO hing het wierookvat voor eeuwig aan de wilgen. Alleen de EO heeft nog een achterban met duidelijk afgebakende zielen.

Was de pastorie wel de juiste plek om Allah te aanbidden?

Afgelopen zaterdag leek het thema wat breder: dominee Leo van den Dool die in zijn pastorie in Broek op Langendijk twee Syrische vluchtelingen opving. Maar ook hier ging het toch al weer vrij snel over de kerk. Kritische kerkleden kwamen klagen: konden die asielzoekers niet terecht in de eigen regio en: was de pastorie wel de juiste plek om Allah te aanbidden?

Een derde kerklid, eigenaar van een kringloopwinkel, leek positief. Snikkend en wel schonk hij de Syrische moeder en dochter gratis spullen. Maar toen de dominee hem daarvoor bedankte met een fles wijn, ontstak ook de winkelier in een donderpreek. Dat die vluchtelingen binnen twee maanden een huis krijgen, terwijl een autochtoon er zes jaar op moet wachten. Even kwam bij deze kijker het kwaadsappige vermoeden op dat hij alleen maar gratis spullen had gegeven omdat er een camera bij was.

De EO heeft uiteraard het volste recht om met Crux het eigen clubgevoel te koesteren, maar het is wel een relict uit de verzuilde tijd.

De geluidsproef van Gerrit Moll op herhaling, bij ‘Jekels Jacht’.

Ook bij Jekels Jacht vraag ik me af: voor wie is dit in hemelsnaam bedacht? Oké, lovenswaardig dat de NTR op zaterdagavond een wetenschapsprogramma durft uit te zenden, maar in deze vorm is het niet geschikt voor tv. Presentator Diederik Jekel doet niets anders dan heel nerdy wetenschappelijke experimenten uit het verleden herhalen. Wat is daar aan? Spannend is het in elk geval niet, want de uitkomst staat van tevoren vast. Immers, wat Buys Ballot in 1845 fikste, dat zou de NTR in 2022 toch ook wel lukken?

Zaterdag ging het over een proef met geluidssnelheid uit 1823 van wis- en natuurkundige Gerrit Moll. Na een oeverloze zoektocht naar het juiste, authentieke materiaal – kanonnen, tertiënhorloge, telescoop, enzovoort – leek Jekel eindelijk klaar voor de start. Maar nee, eerst moest voor de zoveelste maal worden gezegd dat de afstand tussen de kanonnen nu geen 17 kilometer was, zoals destijds, maar slechts 4,5 kilometer, en dat de kanonnen tegelijkertijd moesten afgaan. Dit programma drijft werkelijk van alle kanten op herhaling.

En ja hoor, het experiment was geslaagd, hoe verrassend

Na een dik halfuur was het ten slotte zo ver: kanonnen aan weerszijden van het Veerse Meer spuwden hun kogels uit. En ja hoor, het experiment was geslaagd. Net als Moll behaalde Jekel zelfs een betere score dan de Franse wetenschappers destijds. Geeuw, wat verrassend zeg. Waarom niet wat meer verteld over wat de geluidssnelheidsmetingen van Gerrit Moll en het Dopplereffect van Buys Ballot (vorige week) hebben opgeleverd voor de huidige wetenschap? Jekels Jacht voegt bitter weinig aan onze kennis toe. En dat is toch wat een wetenschapsprogramma zou moeten doen.

Een keer per week schrijft Willem Pekelder over televisie.