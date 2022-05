Diederik Ebbinge is als ‘Jos’ dit keer wel erg vaak de klos

De luizenmoeder, Promenade, nu die nieuwe serie Jos bij AvroTros; een programma met Diederik Ebbinge wekt nieuwsgierigheid. Het duurt een paar afleveringen voor kijkers door de sulligheid heen de ironie zien, maar meestal loopt het daarna wel los.

Dit keer twijfel ik. In de tiendelige komische dramaserie op zondag speelt hij een gescheiden vader met een (vooralsnog) kreng van een ex-vrouw. Hij is zo’n goedzak die in de bres springt voor iedereen, en daarbij zichzelf compleet vergeet.

Dat wordt meteen zichtbaar. Na de openingsscène in een Thaise gevangenis hoor je hoe Jos Meulemans brieven gaat schrijven aan de Thaise crimineel Kop. Hij leest ze in steenkolen-Engels op, en geeft zo een inkijkje in zijn drijfveren. Ondertussen zie je hem in oerdegelijke witte slip met dito hemd bierblikjes en magnetronmaaltijd-verpakkingen opruimen in een armetierig, schemerig hol.

Niet zíjn bierblikjes, zo blijkt. Jos woont bij zijn beste vriend, collega en alcoholist Bert (een fantastische Pierre Bokma). Wat blijkt: Jos heeft al drie maanden een eigen nieuwbouwhuis maar wil Bert niet aan zijn lot overlaten.

Het ongemak druipt ervan af

De eerste aflevering kleurt het beeld van een sullige bankier (‘fakking Boomer’ en ‘neanderthaler’, noemt een jonge, scherpe collega hem), die zich door ex Ineke laat kaalplukken en niet eens een auto heeft om zijn dochter na een pestpartij op te halen van school. Dan maar zijn andere dochter uit college bellen om zich door haar in haar deelauto te laten ophalen. Het ongemak druipt ervan af.

Bert, de beste vriend van Jos, strikt zijn stropdas.

Toch voelt hij zich gezegend, schrijft hij Kop. Met honds gedrag, zenuwtrekjes en al, houdt hij de goede moed erin. In aflevering twee (de hele serie staat al op NLZiet) ontmoet hij Esther, een lieve Lies Visschedijk, die zich net als hij inzet voor de stichting voor Thaise gevangenen. Wéér is hij tergend uncool. Moet het zó erg?

Scenariste Anne Barnhoorn schreef eerder de hitseries Vrolijke kerst, De regels van Floor en Papadag, en won voor het script van de film Aanmodderfakker een Gouden Kalf. Gijs Naber (ook Kalfwinnaar) speelt daarin de eeuwige student Thijs, die een loser-leven heeft, maar ook wel een beetje sex appeal. Na een schop onder zijn kont zou hij aantrekkelijk kunnen zijn. Diederik Ebbinge zelf speelde natuurlijk in De luizenmoeder schooldirecteur Anton. Ook een anti-held, maar wel een met macht. Zo blijven zowel Thijs als Anton figuren om rekening mee te houden.

Labrador in een wereld van pitbulls

In Jos heeft Barnhoorn zó’n goedzak vormgegeven dat niemand nog denkt met hem rekening te moeten houden. Mogelijk zelfs de kijker niet. Het is de vraag hoe groot het percentage naïviteit kan zijn in een hoofdpersoon, zonder aan interne spanning in te boeten.

In een interview in NRC vertelt Barnhoorn dat ze Jos geijkt heeft op haar stiefvader, die ook met Thaise gevangenen correspondeerde. Deze Nico is “de liefste man op aarde” en dat maakt zulke mensen kwetsbaar. “Je bent een labrador in een wereld waarin verder vooral pitbulls rondlopen.”

Moeilijk. Ze heeft het misschien zo goed bedoeld dat ze blind is voor het feit dat de goedzak-speelbal-rol op zichzelf niet echt grappig is. De kijker wil ook ergens wat pit en gemene motieven. Maar misschien moeten we vasthouden aan wat er in aflevering twee gezegd wordt: “Zelfs als we denken te verliezen, kunnen we misschien toch winnen.”

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.