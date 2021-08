Die hoge F’s zijn nog de minste van je problemen

Anne-Sophie Petit over de Koningin van de Nacht. ‘De sensatie in je lijf, als je zo hoog zingt, is onbeschrijfelijk. Pure vreugde en gelukzaligheid.’

Ze gelden als de moeilijkste aria’s in het repertoire, de twee muzikale hoogstandjes die Mozart voor de Koningin van de Nacht bedacht in Die Zauberflöte. Razendsnelle lastige loopjes, kwinkelerende coloraturen en woede-uithalen afgetopt met een paar hoge F’s, zo’n beetje de hoogste noot die een sopraan in haar carrière ooit te zingen krijgt.

“Die hoogte valt eigenlijk wel mee”, zegt sopraan Anne-Sophie Petit, die de vervaarlijke rol acht keer gaat zingen bij het Orkest van de 18de Eeuw. “Als je die noten op je stembanden hebt, zijn de hoge F’s nog de minste van je problemen. Natuurlijk springt die extreme F het meest in het oor, maar het is meer de weg erheen die het lastig maakt. Zodra je er angst voor krijgt, gaat het geheid mis. Ik weet dat ik die noten kan zingen, en dat er niks fout zal gaan als ik maar onbekommerd zing.

Niet met behulp van ademstootjes

“De twee aria’s van de Koningin verschillen veel van elkaar. Het is bij beide aria’s opkomen, knallen en weer af. Er is nauwelijks voorbereidingstijd. Dat is het lastigst.

“Ik probeer de coloraturen zo legato mogelijk te zingen, en niet met behulp van ademstootjes. Je moet dan wel harder werken met je middenrif, maar anders gaat het te veel op Rossini lijken. Ik ben aan het uitproberen om de coloraturen in Der Hölle Rache, de tweede en bekendste aria, niet op een a-klank te zingen, zoals de meesten doen, maar op de e-klank van het woord nimmermehr, zoals het eigenlijk moet. Dat helpt omdat je dan echt een woord aan het zingen bent. Het klinkt demonischer.

“De sensatie in je lijf, als je zo hoog zingt, is onbeschrijfelijk. Pure vreugde en gelukzaligheid. En dat terwijl je in die tweede aria moet koken van woede. De Koningin is iemand die niet met zich laat spotten, en dat moet je overtuigend overbrengen. En weet je, iedereen herinnert zich na afloop juist deze ene aria. Knallen dus!”

Die Zauberflöte & Die Schauspieldirektorin is vanaf 9 oktober te zien in het land. Info: orchestra18c.com