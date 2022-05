Die Finnen kennen we nog en ouderwets Zweedse klasse: dit zijn de landen in de tweede halve finale van het songfestival

Finland - The Rasmus, Jezebel

In Finland zijn ze nu eenmaal dol op rockmuziek. Dit jaar sturen ze The Rasmus, de band die ooit een geweldige hit had met In the Shadows. Verwacht tegen metal aanschurende rock met dikke drums en vette gitaren. Lekker melodieuze en toch stevige muziek met een catchy refrein: Jezebel. Rockmuziek doet het de laatste jaren best goed op het Eurovisiepodium, dus als het podiumoptreden een beetje gelikt is moeten ze hoger kunnen komen dan de voorspelde 15de plek.

Israël - Michael Ben David, I.M.

Israël heeft een traditie hoog te houden als het gaat om het vieren van diversiteit. Denk aan de Songfestivalwinnaressen Dana International en Netta, die beiden niet in een standaard hokje pasten. De flamboyante Michael Ben David is er ook zo eentje. Vroeger had hij het er moeilijk mee dat hij hield van zingen, dansen en andere jongens.

Maar dat is verleden tijd. Vol overtuiging brengt hij het nummer I.M. – I am – waarin hij het publiek oproept met opgeheven hoofd ongegeneerd zichzelf te zijn. De pittige discostamper zal er bij het publiek in Turijn vast ingaan als koek. En wie weet ook in de Europese huiskamers.

Servië - Konstrakta, In Corpore Sano

“Wat is het geheim van het gezonde haar van Meghan Markle?”, vraagt zangeres zich af. Er volgt een kritisch lied over de westerse gezondheidscultus en onbereikbare schoonheidsidealen – zoals het haar van de Amerikaanse actrice die trouwde met de Britse prins Harry.

De zangeres zingt in het Latijn en in het Servisch. Ze klapt en zwaait weliswaar met haar handjes zoals de dames van Luv dat ook deden, maar er is niets behaagzieks aan Konstrakta – eerder het tegenovergestelde. Ze zingt het monotone, ritmische lied met een afstandelijke blik. Een eigenzinnig buitenbeentje op het festival – dat kan een voordeel zijn.

Azerbeidzjan - Nadir Rustamli, Fade To Black

Zanger Nadir Rustamli is in een onpeilbaar diep, donker gat terecht gekomen en daarover zingt hij zonder enige relativering. Drama, Verdriet, Wanhoop met hoofdletters, zonder een sprankje licht aan het einde van de tunnel. Zijn geliefde is weg en alles is zwarter dan zwart. Dramatische strijkers begeleiden zijn klaagzang, die gek genoeg weinig medelijden oproept.

Georgië - Circus Mircus, Lock Me In

Op het lied Lock Me In van Circus Mircus reageerde iemand op de site van het Songfestival met de tekst dat Georgië zich niets aantrekt van de muziektrends in Europa en dat ze daarom zo goed zijn. Iemand anders voegde toe dat Georgië het meest ondergewaardeerde land op het Songfestival is.

De bookmakers bevestigen dat helaas met een 28ste plek op de ranglijst. Toch komt dit gekke nummer tot leven als het refrein ‘Lock Me Up’ begint en uit het staccato ritme en de weinige woorden ineens een melodie de kop opsteekt. Maar is het daarmee een outsider? Nou nee.

Malta - Emma Muscat, I Am What I Am

Emma Muscat, schreef zelf mee aan muziek en tekst van I Am What I Am. En ze begeleidt zichzelf aan de piano. Heel verdienstelijk allemaal, en zo klinkt het liedje ook wel een beetje: verdienstelijk. Met een tekst die bol staat van de clichés. Malta kan veel beter, zoals de swingende Destiny vorig jaar in Rotterdam bewees met Je Me Casse.

Dat lied had heel wat meer body positivity en activistische girlpower dan deze song, waarin Emma herhaaldelijk laat weten: ‘Take it or leave it, I am what I am’. In de 33 keer dat Malta meedeed haalde het twintig keer de toptien, met tweemaal de tweede plek en tweemaal de derde. Of Emma dit haar de finale haalt? Het is wat het is.

San Marino - Achille Lauro, Stripper

Het festival van San Remo werd gewonnen door Mahmood en Blanco die nu Italië vertegenwoordigen op het Songfestival. In San Remo deed dit jaar ook de groep Achille Lauro mee. De rockband verdedigt nu, met een ander liedje, de eer van ministaatje San Marino.

Er is al geroepen dat Achille Lauro, vernoemd naar het door Palestijnen gekaapte cruiseschip, een flauwe kopie is van de groep Maneskin, die vorig jaar in Rotterdam won. Dat klopt niet, maar San Marino probeert wel mee te liften op het succes van de rockmuziek in Rotterdam. Dus blote basten, rauwe kreten, zwart gelakte nagels en veel tatoeages. Verder een kansloze middenmoter.

Australië - Sheldon Riley, Not The Same

Intrigerend is het liedje van Sheldon Riley, waarin de muziek is slechts bijzaak is. Het gaat vooral om zijn stem en die is dan ook overweldigend. “I’m not the same”, galmt hij door de zaal. Zijn volume moet het optreden redden, want verder gebeurt er niet zoveel op het podium. Toch maakt hij volgens de voorspellingen kans op een plekje in de top tien. Als hij de lap tekst goed uit zijn keel krijgt en tussendoor niet te veel naar adem moet happen, moet dat lukken.

Cyprus - Andromache, Ela

De Turkse invloeden zijn goed te horen in Ela, het liedje waarmee Andromache het Songfestivalpodium zal beklimmen. Door de typische overslaande vocalen en het ritmische boem-tsikke-boem, sta je direct op een Turks strand. Maar dat is het dan ook. “Ela ela” klinkt het ruim drie minuten lang, verder komt de zangeres niet. Het verrassendste aan het liedje zal zijn of ze in de tweede halve finale echt als laatste door mag naar de grote finale.

Ierland - Brooke, That’s Rich

Weet u nog dat Johnny Logan twee keer glorieus het Songfestival won? Denk daar nog maar even aan terug als Brooke het podium beklimt voor Ierland. Wat een drama, waar ging het mis? Zonder de duidelijk hoorbare autotune is het liedje That’s Rich waarschijnlijk helemaal dramatisch. Snerpende geluidjes, een blikkerig basje. Daar is niets rijks aan, het klink juist erg armoedig. Laten we hopen dat dit nummer snel verdwijnt in het afvoerputje van het Eurovisiepodium.

Noord Macedonië - Andrea, Circles

De 22-jarige Andrea is een beetje de S10 van Noord-Macedonië. Alleen geven de bookmakers haar veel minder kans: ze bungelt met haar sombere nummer Circles onderaan de lijst van de beroepsvoorspellers. Andrea woonde met haar familie enige tijd in New York, en daar werd ze gegrepen door de R&B, gospel en soulmuziek. Daar is in haar wat saaie nummer vanavond helaas weinig van te merken.

Estland - Stefan, Hope

Stefan uit Estland neemt ons mee naar het wilde westen. Geïnspireerd door de grote Ennio Morricone galoppeert zijn nummer Hope vastberaden richting de zonsondergang. Je fantaseert The Good, The Bad and The Ugly er moeiteloos bij.

Stefan, die zichzelf begeleidt op de gitaar, deed al drie keer eerder mee aan de voorrondes voor het Songfestival in Estland. Nu mag hij dan eindelijk zijn land vertegenwoordigen op dit internationale podium. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Dat hij twee jaar geleden werd uitgeroepen tot de meest sexy man van Estland komt ook niet slecht uit.

Roemenië - @wrs, Llámame

Is dit de inzending van Spanje? Nee. Roemenië gaat op de Spaanse toer met de tekst ‘Hola, mi bebébé // Llámame, llámame’. De zanger mijmert in het begin al over het feit dat hij anders is dan anderen, en dat niemand hem mag. Wat als ze erachter komen? Geloof jij ook in zonden? Al deze twijfels gaan uiteraard niet over het feit dat hij kennelijk een Españofiel is, of dat zijn liedje niets Roemeens in zich heeft.

De al genoemde tekst is lekker ritmisch, je hoort de klappende handen er direct bij. Maar het eigenlijk refreintje is puur instrumentaal, en dat is dan best weer verrassend. Buiten dat is het een soort ouwerwetse Julio Iglesias-kraker. Die deed ook ooit mee, in 1970. En werd vierde.

Polen - Ochman, River

Hier hebben we een outsider. Krystian Ochman is de kleinzoon van Wiesław Ochman, de beroemde Poolse operatenor die furore maakte van Berlijn tot New York, waar hij samen zong met onze nationale operadiva Cristina Deutekom. Kleinzoon Krystian woont in Massachusetts en was winnaar van The Voice of Poland.

Zijn liedje River is niet het meest opgewekte, maar Ochman kan net als zijn opa goed zingen. Een prettige stem, met een mooi nasaal randje en met de mogelijkheid tot dramatische, hoge uithalen. Daar zijn er hier nogal wat van, maar het lied heeft ontegenzeglijk karakter. Het doet het goed bij de wedkantoren en staat daar in dezelfde regionen als S10.

Montenegro - Vladana, Breathe

Ze maakt geen kans, maar eigenlijk is dat niet eerlijk. Het Engelstalige liedje hoort ergens in de middenmoot. Zingen kan Vladana namelijk best. Ze heeft een mooie warme en donkere stem, al eindigt het hier en daar een beetje in schreeuwen.

Het is een echt songfestivalliedje met een behoorlijke apotheose waarbij op het podium flink wat pyro’s te verwachten zijn. Vladana schreef het liedje zelf en putte daarbij uit een eigen ervaring met een vervelende familiegeschiedenis. Met een goede podiumuitvoering, kan ze dus best eens voor een verrassing gaan zorgen.

België - Jérémie Makiese, Miss You

Dat onze zuiderburen goede kansen worden toegedicht is terecht. Jérémie Makiese is de winnaar van The Voice België. In zijn lekkere soulstem zijn de gospel-invloeden goed hoorbaar; Makiese zong ooit in een kerkkoor. In het liedje trekt hij dan ook alle registers open. Maximale r&b, maar zonder dat het zijig wordt, met een snufje Justin Bieber hier, en een likje Bruno Mars daar.

Daarbij heeft de in Antwerpen geboren Makiese met zijn blonde afro een hoge gunfactor. Maar mocht het toch niets worden in Turijn, dan kan hij altijd nog voetballer worden, dat schijnt hij ook te kunnen.

Zweden - Cornelia Jakobs, Hold Me Closer

Heeft Zweden ooit een slecht nummer gestuurd naar het Songfestival? Toen nog helemaal niet bekend was met welk liedje de Zweden naar Turijn zouden gaan, voorspelden de bookmakers toch al een derde plaats in het eindklassement; zo solide is de Zweedse reputatie op het Songfestival.

Toen Cornelia Jakobs de nationale voorronde won bleef die voorspelling gewoon staan, en waarom ook niet? Het galmende Hold Me Closer zal een breed publiek aanspreken. Cornelia’s wat luie manier van zingen contrasteert prettig met de bombastische compositie, waardoor het enigszins voorspelbare nummer toch interessant blijft.

Tsjechië - We Are Domi, Lights Off

Er is op dit festival veel inter-Europese kruisbestuiving tussen de verschillende landen. Zoals bij het Tsjechische trio We Are Domi, waarvan de zangeres uit Tsjechië komt, maar de twee muzikanten uit Noorwegen. Ze maken pure electropop met vervormd stemgeluid en een strakke beat eronder.

In het liedje Lights Off zijn het de woorden ‘Where Are You Now’ die steeds terugkomen, als een refrein. Geen slecht nummer, maar grote indruk maakt het evenmin. Het zal er voor Tsjechië om hangen of het land de finale haalt. Bij de bookmakers klimt het liedje gestaag, maar staat nog steeds net niet bij de beste twintig.

Dit zijn drie van de vijf grote landen die automatisch door zijn naar de grote finale, maar die meestemmen in de tweede halve finale

Duitsland - Malik Harris, Rockstars

Een slechte Eminem imitatie in een bedje van huilerige R’nB. Nee, daarmee gaat Duitsland de oorlog niet winnen. Er zit geen vaart in, het is saai en het einde klinkt vrijwel hetzelfde als het begin. Alleen de rap in het midden is verrassend, maar die is zo slecht uitgevoerd ze ‘m beter achterwege hadden kunnen laten.

Als een van de Big 5 is Duitsland altijd verzekert van een plekje in de finale, maar dat heeft de laatste jaren niet mogen helpen. Vorig jaar haalde het land slechts drie punten. Weinig kans dat ze dat dit jaar zullen overtreffen.

Spanje - Chanel, SloMo

Spanje stuurt met Chanel een echte podiumknaller. Strak geproduceerd met veel sexy dansers, minimalistische pakjes en schuddende billen. Je kunt de broeierige Spaanse nachten overgoten met zweet en Sangria bijna ruiken. Veel om het lijf heeft het niet, maar dit jaar zijn er weinig van dit soort inzendingen en daarom valt het liedje extra op. Verwacht een spetterend optreden met veel visueel spektakel. Ook de bookmakers rekenen op veel stemmen, ergens in de top tien is realistisch.

Verenigd Koninkrijk - Sam Ryder, Space Man

Het Verenigd Koninkrijk staat erom bekend dat ze altijd verschrikkelijk slecht zijn op het Songfestivalpodium. Maar met de sympathieke Sam Ryder zou daar dit jaar wel eens verandering in kunnen komen. Zijn liedje heeft een beetje een Coldplay-geluid en iets hoopvols, en dat kunnen we wel gebruiken.

“I’m up in space man”, zingt Ryder op de toppen van zijn longen terwijl de windmachine zijn lange lokken om zijn hoofd doet dansen. Zijn enthousiasme is zo aanstekelijk dat je wel mee moet zingen. Laten we hopen dat hij die voorspelde vierde plek dit jaar ook echt pakt.

