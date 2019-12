Dichter en schrijver Jules Deelder (75) overleden

Dichter en schrijver Jules Deelder is na een kort ziekbed op 75-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn uitgever De Bezige Bij namens de familie bevestigd.

Op 24 november werd de 75e verjaardag van dichter en performer Jules Deelder nog stevig gevierd in zijn geliefde geboorteplaats Rotterdam. De immer in het zwart en meestal met een vervaarlijke vlinderbril getooide Sparta- en jazzfan kwam in 1944 in de havenstad ter wereld als kind van een handelaar in vleeswaren, om precies te zijn in de wijk Overschie.

De auteur en voordrachtskunstenaar met het markante mini-sikje werd ook wel ‘De nachtburgemeester van Rotterdam’ genoemd. Hij was elf toen hij zijn eerste gedicht schreef: ‘Hoort, men werpt een atoombom’. Later vertelde hij dat ze op dat moment thuis nog wel dachten dat het wel over zou gaan met die poëtische aspiraties. Maar die kans was definitief verkeken toen Simon Vinkenoog hem in 1966 uitnodigde voor een poëziemanifestatie in Carré in Amsterdam.

Deelder schreef en declameerde niet alleen poëzie, maar bracht ook proza uit. Vooral zijn biografie over de legendarische Rotterdamse bokser Bep van Klaveren ‘The Dutch Windmill’ viel op. Deelder kreeg in 1985 een dochter Ari voor wie hij ook een gedicht heeft geschreven. Dat is levensgroot afgebeeld in het fietsgedeelte van de Beneluxtunnel.

Ook stond Deelder veelvuldig in het theater. In 1998 begon hij aan een gezamenlijk tournee met Herman Brood en Bart Chabot. De Rotterdammer, Hagenaar en Amsterdammer trokken in heel het land volle zalen. Omdat zwart zijn kenmerk was, kreeg hij ook een rol in een reclamespot voor een wasmiddel met de beklijvende tekst: wat zwart is, moet zwart blijven.

Een van de laatste opmerkelijke tv-optredens van de Rotterdamse dichter was zijn optreden in 2017 bij het praatprogramma Jinek. Daar dreef Deelder presentatrice Eva Jinek tot wanhoop, door aan tafel door alle gesprekken heen te praten. Deelder had er duidelijk maling aan, blijkt ook uit de biografie op zijn website. “Heiligt het principe dat alle publiciteit goede publiciteit is”, valt er te lezen.

