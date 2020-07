Deze Zeeuwse mummiekat is écht een zeldzame vondst

Het dier zou zijn ingemetseld in de toren van de Grote Kerk in Veere en minstens vijfhonderd jaar oud zijn. Middeleeuwse steenhouwers draaiden het arme beest de nek om en legden het tussen de stenen. Als bouwoffer, om de duivel en ratten te verjagen.

Die kat moet ik hebben, dacht Blom, die verantwoordelijk is voor de gemeentelijke collectie van Veere. Voor de aanschaf moest hij wel even ruggespraak houden met de gemeente, want 2500 euro is een flink bedrag voor een dood dier. Maar het mocht en de kat werd feestelijk binnengehaald in Veere, met een dierenambulance. Alle scholieren kregen een zakje katjesdrop en een Zeeuws meisje bedacht zijn naam: Gries. “Dat betekent grijs in het Zeeuws", zegt Blom. “De kat is namelijk een beetje stoffig.”

Publiekslieveling

Zo werd Gries al gauw een publiekslieveling. Maar kritiek was er ook vanaf het begin. “Mensen zeiden: ‘Veere kocht een kat in de zak’. En: ‘Is het niet de kat van mijn opoe?’” vertelt Blom. “Het verhaal over zijn afkomst wás ook niet waterdicht.” Hij wist te achterhalen dat Gries in 1958 was gevonden in Veere en vervolgens een tijdje in een café had gelegen. “Daarna werd het een zwerfkat, tot hij weer opdook bij die Utrechtse antiquair.”

De mummiekat is wel degelijk een zeldzame vondst, zo bleek vorige week. Onderzoekers van de Groningse universiteit en het bureau Archeoplan kunnen met een zekerheid van 95,4 procent zeggen dat Gries tussen 1439 en 1498 is ingemetseld in de Veerse kerk. Blom was erg blij met het nieuws: “Ik begon een beetje te spinnen”.

Gries is vanaf vandaag weer te bezoeken in in de Grote Kerk in Veere, die is getransformeerd tot ‘Experience & cultuurpodium‘.