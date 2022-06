Deze vruchtbaarheidspionier is niet bang voor twijfel én de camera

Ze beukt haar vuisten tegen de sparringpartner aan. Ze maakt een plank, fietst zich in het zweet. Zo zien we dokters nooit in documentaires. Gynaecoloog Marieke Schoonenberg wel. Die zit met haar drie kinderen vol in beeld bloembollen te planten. Ze kreeg hen samen met haar vrouw; één uit eigen lichaam, twee bij haar partner. “Alle drie evenveel van ons.”

Ze moet voor de driedelige serie Dilemma’s van dokters: wie krijgt een kind?, deze week bij KRO-NCRV, flink hebben nagedacht voordat ze akkoord ging met die persoonlijke kant. Ze opereert al in de frontlinie. Haar vruchtbaarheidskliniek Nij Geertgen was de eerste die homostellen met een kinderwens hielp. Lesbische stellen kunnen via ‘shared motherhood’ een eicel doneren aan de partner die het kind draagt. Hoe verzinnen ze het, kun je denken.

In de eerste aflevering bespreken wensmoeders Dyonne en Melissa (geen achternamen gegeven) het: “Jouw genen; mijn bloed er doorheen, ik draag het. Dit kind is écht van ons samen.” Dat is wel weer mooi bedacht. Wie ben ik dan als ongecompliceerde hetero-ouder om daarover een oordeel te hebben?

Dokter Marieke “creëert graag de mogelijkheid om überhaupt de mogelijkheid te hebben of het kind er komt”, zegt ze. Maar als het medisch kan, wil je het dan ook, en mag het bij iedereen? Marieke moet die ethische dilemma’s en taboes trotseren, en dan kozen regisseurs Miranda Grit (Pointer) en Els van Driel (Gouden Kalf voor Shadow Game) er ook nog voor om haar als medicus én privépersoon in beeld te brengen. Verbijsterend kwetsbaar, maar toch relevant. Het zegt iets over haar sterke drijfveren. De gynaecoloog weet zelf hoe ziekmakend een onvervulde kinderwens kan zijn.

Waar liggen de ethische grenzen van nieuw leven dan? Deze serie volgt vier ouderschapswensen. Na de lesbische moeders Dyonne en Melissa heeft de jonge Annick Box de ingewikkeldste kinderwens: ze had enkele jaren geleden nog een doodswens. Kan zij na haar verleden met borderline, zelfmoordpogingen en opname wel voor iemand zorgen, ook al is ze al een jaar van de medicijnen af? Marieke denkt vooral aan de veiligheid van het kind en heeft meer dan één overleg met collega-artsen nodig om gerustgesteld te zijn.

In de tweede aflevering dinsdag zit een homostel dat al tien jaar droomt van een baby, met eicellen van een veertigjarige zus. Drie tot zeven procent kans is wel erg weinig voor zo’n grote investering. En dan volgt de serie nog ouders die ‘met z’n vieren’ een kind krijgen: de door ziekte gevelde wensmoeder en haar vriend vonden een eiceldonor en een draagmoeder.

Ik sta niet graag in Mariekes schoenen; zij ziet al voor zich hoe zo’n kind straks bij haar aanklopt. Deze keuzes hóren ook moeilijk te zijn, want we keuren de gedachte af dat een kind te koop zou zijn. Betalen voor eicel, draagmoeder, behandeling en in Denemarken wat zaad bestellen (‘kies lippen, wenkbrauwen, haardikte, lievelingsland en -sport, hoor zijn stem’), doet weer geen recht aan het leven en de natuur. Marieke blijkt een arts die zich tenminste nog elke dag afvraagt of ze wel het goede doet, en dat is vertrouwenwekkender dan de vele mensen die deze keuzes veroordelen en zelf op routine leven en werken.

