Deze twee nieuwe omroepen willen de islamitische kijkers gaan bedienen

Tenminste twee nieuwe omroepen willen de islamitische kijkers gaan bedienen: M24 en de Islam Omroep (IO). Als het ze lukt om als aspirant-omroep toe te treden tot het omroepbestel, is het voor het eerst in elf jaar dat er een echte moslimomroep is.

Iedereen die wil, kan in Nederland een omroep beginnen. Daar zijn alleen een onderscheidend plan en tenminste 50.000 leden voor nodig. Eens in de vijf jaar kunnen nieuwe initiatieven zich melden voor een uitzendvergunning, die de minister zal verstrekken op advies van het Commissariaat voor de Media. Aspirant-omroepen die willen meedoen hebben tot 31 december van dit jaar om leden te werven en de strijd is inmiddels in volle hevigheid losgebarsten. Op dit moment hebben dertien initiatieven zich gemeld, waaronder tenminste twee moslimomroepen. Is het niet efficiënter als die twee de krachten bundelen en één omroep beginnen?

Daarvoor zijn de verschillen te groot, zegt Fouad Sidali, initiatiefnemer van M24. “Bij ons gaat het niet zozeer over geloof, als wel over cultuur. Wij richten ons op moslims in al hun diversiteit, ongeacht waar je wieg stond, of welke geloofsleer je aanhangt. Dé Nederlandse moslim bestaat niet.” Sinds de opheffing van de Nederlandse Moslim Omroep in 2009 kent het publieke bestel geen omroep op islamitische grondslag. Dat de belevingswereld van moslims niet vertegenwoordigd is, vindt Sidali een gemis. Bij M24 zullen nieuws en actualiteit, kunst en cultuur worden benaderd vanuit islamitisch oogpunt, maar de programma’s moeten nadrukkelijk ook interessant zijn voor niet-moslims. “Er is bijvoorbeeld aandacht voor discriminatie op de arbeidsmarkt of zelfstandig ondernemen, maar ook voor de ramadan.”

‘Laten zien hoe een moslim de wereld ziet’

Bij IO zal het juist wel over geloof gaan, zegt initiatiefnemer en imam Azzedine Karrat. “Maar ook over het gezin, beschaving en rechtvaardigheid. Ik zie bijvoorbeeld te weinig kinderprogramma’s waarin omgangsvormen en ethiek aan bod komen.” Ook volgens Karrat herkennen moslims zich op dit moment te weinig in het aanbod op de Nederlandse televisie. Het gaat nu te vaak over discriminatie en islamofobie. “Wij willen programma’s maken op basis van de islam en laten zien hoe een moslim de wereld ziet, in plaats van hoe de wereld een moslim ziet.”

Eerdere islamitische omroepen kwamen in de problemen vanwege onderlinge verdeeldheid, inmenging van buitenlandse financiers of corruptie. Maar nu gaat het wel lukken, zeggen zowel Sidali als Karrat. Zo ziet de imam de eenheid in de islamitische gemeenschap tegenwoordig toenemen, waar ze eerder verdeeld was naar etnische achtergrond, bijvoorbeeld naar Turkse en Marokkaanse afkomst. Volgens hem zullen sjiitische moslims of alevieten zich ook moeiteloos aansluiten bij zijn initiatief. “In de basis geloven we allemaal hetzelfde. En we willen niet verzanden in theologische discussies. Alle overtuigingen zijn welkom. En we hebben een onderzoek laten doen naar onze potentiële kijkers: 95 procent voelt zich in de eerste plaats gewoon moslim.”

Fouad Sidali van M24.

Vooraf hebben de omroepen wel bekeken of het mogelijk was krachten te bundelen, maar de verschillen bleken te groot, zegt Sidali van M24. “We hebben ieder een ander vertrekpunt: wij vanuit van een maatschappelijk kader, en IO vanuit een theologisch standpunt.” Een beetje vergelijkbaar met KRO-NCRV versus de EO. “Dat wil overigens niet zeggen dat er in de toekomst geen samenwerking mogelijk is”, aldus Sidali.

Het is nog onduidelijk hoeveel leden de omroepen inmiddels hebben binnengehaald. De teller op de website van M24 stokte vorige week bij veertien, maar dat kwam door een technisch mankement. Ze hebben nu 300 aanmeldingen binnengekregen en volgende week begint de echte werving. Karrat zegt dat zich bij IO in twee dagen al 25.000 leden hebben gemeld.

Onder de dertien aspirant-omroepen zijn verder nog Ongehoord Nederland, een initiatief van journalist Arnold Karskens dat wordt gesteund door Thierry Baudet en Geert Wilders, Omroep Groen en LoveTV. Het Commissariaat voor de Media doet geen mededelingen over de andere gegadigden. “Die moeten zichzelf maar bekendmaken”, aldus woordvoerder Edgar van der Pas. Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor alle aspirant-omroepen gisteren, zag Sidali ook nog een vertegenwoordiging vanuit de Turkse gemeenschap zitten. Het is dus zeker niet uitgesloten dat zich nog meer omroepen aandienen die het hebben voorzien op de islamitische kijker.

