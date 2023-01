Deze supersnelle schoenen propageren een cultuur van haast en optimalisatie

Ik zag een filmpje waarin schoenen worden getest ‘die je zonder extra moeite 250% sneller doen lopen’. Eigenlijk zijn het een soort plankjes op wielen die je om je schoenen bindt, zoals kinderschaatsen. Maar dan met kunstmatige intelligentie die je tred analyseert. Het bedrijf dat ze heeft ontwikkeld, noemt ze ‘Moonwalkers’ en brengt ze in mei 2023 op de markt voor 1399,99 dollar.

Zoals je zou verwachten ziet het lopen met zulke apparaten aan de voeten er vrij debiel uit. Hoewel ze indrukwekkend gladjes over ruwe wegdekken bewegen (de makers willen het schrijden over zo’n loopband van een vliegveld nabootsen), lukt het niemand die we op beeld zien om ook maar iets van nonchalance over te brengen met hun grotemensenrolschaatsen. Als de tester het dan ook nog opneemt tegen een snelwandelaar, heeft het geheel iets weg van een infofilmpje over mensen met speciale behoeften.

Maar dan denk ik aan andere trends van de afgelopen jaren, en het brede spectrum aan infantiele elektrische voertuigen die de paden bezetten, en acht ik het nog best waarschijnlijk dat de Moonwalkers binnen afzienbare tijd deel uitmaken van het straatbeeld. Eerst onder de voeten van welgestelde ondernemersmannen die er hun status mee willen uitdrukken (‘ik ben belangrijk genoeg om me op dubbele snelheid te verplaatsen en rijk genoeg om me deze technologie te veroorloven’). Later de puberkinderen van welgestelde ouders die nu in zogenoemde ‘kakkercanta’s’ rijden (de stoepen van Gooise middelbare scholen schijnen vol te staan met deze elektrische Birò-autootjes).

En uiteindelijk de mainstream. Waardoor stoepen en zebrapaden hun natuurlijke ritme zal worden ontnomen en er een Wilde Westen van verschillende tempo’s ontstaat, hoofdzakelijk gedicteerd door mensen die hun schoenen niet onder controle hebben. Min of meer zoals nu al gebeurt met elektrische fietsen op onze fietspaden en in onze straten, waar de aandoenlijke helmen die veel oudere fietsbestuurders hebben opgezet helaas geen bescherming bieden aan de rest van de verkeersdeelnemers.

Vaart is wat waard. Tijd is geld, snelheid is succes, en daar lijkt nogal wat van afhankelijk. Sinds de jaren vijftig schijnen we dan ook een stuk sneller te zijn gaan praten, en in de afgelopen twintig jaar is onze pas al tien procent versneld zonder hulp van gekke rolschoenen. De Moonwalkers propageren een cultuur van haast, snelheid en optimalisatie. Ze zijn gereedschap om onze dag nog strakker dicht te breien met nuttige tijd, de minuten nog beter glad te strijken, elke doortocht korter te maken, en het leven nóg efficiënter, opdat we nog meer kunnen produceren.

Terwijl de eigenlijke uitdaging voor 2023 is om te vertragen. We gaan al zo snel, en als de wijdverbreide overprikkeling, de collectieve angstgevoelens en de burnout-epidemie iets laten zien, is het dat we onze eigen cognitieve vermogens voorbij zijn gerend. Het leven gaat ook om andere dingen dan snel en efficiënt zijn – geen idee wat, maar we komen er niet achter als we zo snel blijven lopen.

En trouwens, de echte moonwalk, die van Michael Jackson, gaat achteruit.