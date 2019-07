Deze site speelt handig in op de ‘bolschaamte’

De term ‘bolschaamte’ is al gevallen: het ongemakkelijke gevoel wanneer je een boek bestelt bij Bol.com, terwijl je weet dat je op die manier de lokale boekhandel langzaam de nek omdraait. Maar ja, vóór 23.59 uur besteld is de volgende dag bezorgd. En je bespaart jezelf mooi het tochtje naar de winkel. Gemak dient de mens.

Dat gemak is nu ook verkrijgbaar zónder schuldgevoel. Vanaf vandaag kun je op de site van Bookaroo in totaal 1.145.868 titels bestellen. Dat is minder dan de 13 miljoen van Bol.com. Maar het voordeel is dat je aanschaf niet wordt geleverd door een webreus, maar door een lokale boekwinkel.

Dat werkt als volgt. Wanneer je een boek bestelt, mag de winkel het dichtst bij jou in de buurt de opdracht als eerste claimen. Heeft zo’n handelaar de titel niet op voorraad, dan mogen boekwinkels in een wijdere omtrek de order uitvoeren. Reageert er in de loop van de dag geen enkele verkoper, dan regelt het Centraal Boekhuis – het grote boekenmagazijn in Culemborg – ’s avonds laat dat het boek alsnog de volgende dag op de deurmat ploft.

Gevoelige snaar

Initiatiefnemer Toine Donk, werkzaam bij de jonge uitgeverij Das Mag, hoopt dat zijn verhaal een gevoelige snaar raakt. “De meeste lezers komen graag in een boekwinkel. En zelfs mensen die dat niet doen, willen misschien toch dat zo’n winkel blijft bestaan. Echte boekhandelaren hebben veruit het meeste verstand van boeken. Bol.com is toch meer bezig met wasmachines, manicure-setjes en playstations. Zou het dan niet fijn zijn als de opbrengsten van de online-verkoop terechtkomen bij de boekhandel zelf?”

Donk beseft dat het lastig kan zijn om het publiek te verleiden tot ander gedrag. “De meeste mensen leven op de automatische piloot”, zegt hij. “Ze bestellen hun boeken op één en dezelfde plek. Het is een enorme uitdaging om dat te veranderen.”

Eerdere alternatieve verkoopsites voor boeken, zoals Bookspot, Bruna en Libris, zijn niet massaal aangeslagen. Waarom zou het met Bookaroo dan wel lukken? “Bij die andere sites ontbreekt het achterliggende verhaal”, zegt Donk. “Wij mikken op een publiek dat handelt vanuit het idee: hoe ik mijn geld uitgeef, bepaalt mede hoe de wereld eruit ziet. Ik ben ervan overtuigd dat die groep groot genoeg is voor succes.”

Hij en mede-oprichter Daniël van der Meer investeerden een flink bedrag, genoeg voor ‘een klein zomerhuis in Frankrijk’. Vooralsnog loopt het goed: al ruim tweehonderd boekhandelaren hebben zich aangesloten, waardoor het aanbod en de geografische dekking zijn gegarandeerd.

Spannende twee weken

De komende dagen zitten Donk en van der Meer niettemin zenuwachtig achter de computer om te volgen of het publiek toehapt. De heren geven zich slechts twee weken om het bestaansrecht van Bookaroo te bewijzen. In die tijd willen ze minstens 10.000 boeken verkopen, meeliftend op de zomerse verkooppiek. “Je moet meteen goed uit de startblokken komen”, verklaart Donk. “Anders slaat je verhaal kennelijk niet aan en kun je beter je verlies nemen.”

De directe aanleiding voor het initiatief was een financieel conflict tussen uitgever Das Mag en Bol.com, waardoor de boeken van Das Mag drie jaar lang niet leverbaar waren op de site. Het geschil is bijgelegd, maar Donk vindt nog steeds dat de fysieke boekwinkel moet meeprofiteren van de online-markt.

Handelaren betalen Bookaroo 5 procent bemiddelingskosten voor elk verkocht boek, de rest mogen ze houden. Voor klanten maakt het financieel niet uit waar ze kopen, want de boekenprijzen liggen wettelijk vast.

En Bol.com? “Innovatie in de boekenmarkt zorgt ervoor dat boeken toegankelijker worden en dat lezen wordt gestimuleerd”, laat het bedrijf per e-mail weten. “Dat is precies wat wij al sinds de start als online boekwinkel – twintig jaar geleden – willen bereiken, dus daar staan we heel positief tegenover.” Kortom, de webgigant ligt nog niet wakker van de nieuwe concurrent.

