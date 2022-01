Deze Nederlandse dierenarts is al jaren een tv-hit in de Verenigde Staten. ‘Dieren maken van ons betere mensen’

Stop met yoga en mediteren! Een uurtje kijken naar The Incredible Dr. Pol is ideaal om na een hectische dag tot rust te komen. Extra leuk: deze populaire Amerikaanse dierenarts – avondenlang aan het werk te zien op tv-zender National Geographic – komt oorspronkelijk uit Drenthe. Zijn praktijk staat al veertig jaar in Weidman (Michigan), een dorp met nog geen duizend inwoners, waar hij zondags de baptistenkerk bezoekt. De dominee roemt zijn ‘grappige’ accent.

Besmettelijke positieve kijk op het leven

In februari begint een nieuw seizoen met de 200ste aflevering. In een telefonisch interview beantwoordt Jan Pol (79) de vraag naar de reden voor zijn succes. “Wij horen vaak van stadsmensen die wegens een lockdown vastzitten in hun appartement dat ze naar ons kijken. Mijn serie is echt. Wij gaan de boer op. Het plattelandsleven is nieuw en anders voor kijkers. Soms gaat het mis, maar meestal is er een mooie uitkomst. Onze positieve kijk op het leven is besmettelijk.”

Pol praat na vijftig jaar VS nog goed én rap Nederlands, ‘Drents mag ook’. Op tv geniet hij zichtbaar van elke nieuwe werkdag, zijn patiënten en hun baasjes. Als die na een castratiesessie met gefrituurde stierenballen langskomen, hapt hij toe in deze ‘Rocky Mountain Oysters’: “Lekker.” Hij legt – ook aan kinderen – precies uit wat hun huisdier mankeert. De arts gaat op zijn hurken voor een gekko, maar onderzoekt even gretig trappende dromedarissen of een lama die ‘Dolly’ heet. Meestal volgt de diagnose bliksemsnel.

Jan Pol studeerde af in Utrecht in 1970 en migreerde daarna naar de VS. Hij is al vijftig jaar getrouwd met Diane (oud-lerares, nu praktijkregelnicht) en adopteerde drie kinderen en de nodige huisdieren. Zoals de driepotige kat Tater die door de praktijk hopst. “Het is allemaal liefdevol, wij zijn een familie.” Dat geldt ook voor zijn collega-dierenartsen Brenda, Emily en Nicole. De praktijkfilosofie: ‘Dieren maken van ons betere mensen’.

Een trap doet echt pijn

De serie startte in 2011. “Er was toen een producer die voorstelde om te bekvechten met mijn zoon Charles. Dat zou goed zijn voor de kijkcijfers. Ik antwoordde: dat doe ik nooit, hij is mijn zoon, we houden van elkaar.” De nieuwe co-producer (Charles werd medeproducent) geeft Pol de vrije hand. Met zijn stokoude gebutste emmer achterin, bezoekt hij veeboeren voor routineklussen en spoedgevallen. “Alles wat je ziet is echt, niets is in scène gezet. Als wij een trap krijgen, doet het echt zeer.”

Waarom werkt u alleen met vrouwen?

“95 procent van de studenten diergeneeskunde hier op de universiteit is vrouw. Dat is in Nederland nu ook zo.”

En sneeuwt het bij jullie altijd?

“In november begint het, tot maart. In dit landklimaat valt door de grote meren rond Michigan extra veel. De ergste stormen veroorzaken hoge sneeuwduinen.”

Soms lijkt het alsof Nederland alleen nog maar bio-industrie kent, terwijl u bij kleine boeren werkt. Een eigenaar huilt als zijn koe het niet haalt.

“De camera vertekent de bedrijfsomvang, omdat wij steeds maar een deel van de kudde onderzoeken. Hier is het laatste kleine melkveebedrijf zes weken geleden gestopt. Een andere kleine boer ligt al tien weken in het ziekenhuis met covid, ondertussen zijn al zijn koeien verkocht. Er is een bedrijf met 4000 melkkoeien, daar werken Mexicaanse arbeiders plus een Mexicaanse dierenarts, dus daar hoef ik niet heen. Ik heb hem wel geleerd hoe je een lebmaag kunt omdraaien.” Die ingreep kan een kijk-fan met naald en een forse draad al bijna nadoen.

Pol schreef een bestseller, verkoopt eigen, ‘beter', dierenvoer via zijn webwinkel, kreeg kleinkinderen en is via Disney+ wereldwijd te zien. Hij wil reizen en popelt om een tournee in Nederland te doen. Rentenieren? Geen denken aan. “Ik blijf mijn ervaring inzetten. Zo bedacht ik voor een gebroken veulentjesbeen een constructie van een houten mandje en katoen. Het werkt! Zulke dingen zijn zo mooi om te doen.”

Heeft de dokter een tip voor Nederlanders in deze donkere dagen van lockdown? “Volhouden. Dat is in de stad heel moeilijk, maar ooit wordt het beter. Diane en ik zijn twee keer gevaccineerd, maar kregen begin oktober toch corona. Gelukkig zijn we niet ziek geweest. Ga niet voor de tv hangen, je moet ergens mee bezig zijn.”

Lees ook:

In de stad krioelt het van de dieren

In de opvolger van ‘De nieuwe wildernis’ en ‘Holland: natuur in de delta’ nu eens geen uitgestrekte vlaktes, totale stilte en grazende runderen. ‘De wilde stad’ gaat over natuur in de stad.