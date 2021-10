Deze komische parodie op de tv-show had nog iets meer peper mogen hebben

De Grote Red Je Reet Show MAAS theater en dans

★★★

Vijf ijverige jongens in strakke sportpakjes zetten alles op alles om als winnaar van De Grote Red Je Reet Show uit de bus te komen. Ze voeren de meest idiote opdrachten uit: heel lang uitademen, elkaar meppen met knuppels van piepschuim en disco-dansen met een berg glitter in je broek. En wat krijg je als je wint: een jaar lang gratis Mr. Pepper hete saus!

Voor de jonge kinderen in het publiek is het spelshow-gehalte van de De Grote Red Je Reet Show herkenbaar van tv en hun ouders lachen zich een breuk om de persiflage.

Regisseur en artistiek leider van MAAS René Geerlings maakte een mashup van tv-programma’s als X Factor, Expeditie Robinson, De 1, 2, 3 Show en Jackass voor een publiek vanaf zes jaar.

Ontroerend

Om er in het theater een andere draai aan te geven en het jonge publiek te laten zien dat stoer doen, de beste willen zijn en de hoofdprijs winnen écht niet alles is. Het is ontroerend om te zien hoe de kandidaten aan het slot van de voorstelling vriendschap sluiten en er iets bijzonders met de prijs gebeurt.

Dat Mr. Pepper de sponsor van de show is, zien we aan de publieksbegeleider in de vorm van een Rode Peper op rolschaatsen en aan de reclames die de show onderbreken.

De reclamefilmpjes op een beeldscherm hoog tegen de achterwand zijn erg grappig. We zien de showmaster in zijn auto in de file staan, totdat hij een beetje saus van Mr. Pepper op zijn broodje doet en de vlam in de pijp schiet.

Aanstekelijke parodie op een tv-ster

De lawaaierige showmaster met zijn snor en glitterkostuum wordt niet door een acteur maar door een actrice gespeeld. Met een parmantige motoriek en doorrookte rochelstem geeft de onherkenbare Manon Nieuweboer een aanstekelijke parodie op een tv-ster die al veel te lang in het vak zit. Hij lijkt toe aan zijn pensioen, maar hij danst en zingt stug door, speelt jingles op een handpiano en vertelt flauwe grappen waar hij zelf het hardst om lacht.

De Rode Peper, die nog nooit iets gewonnen heeft, overkomt iets moois: hij wint een grote berg Mr. Pepper-potjes. Zijn gezicht laat zien dat hij niet weet of hij nu blij of teleurgesteld moet zijn. De familievoorstelling heeft een enorme vaart, is komisch en sterk geacteerd, maar de kritiek op oppervlakkige tv-shows mag wel wat steviger naar voren komen. Misschien nog een beetje meer van Mr. Peppers hete saus?