Deze foto van een trans man werd beklad. Maker Prins de Vos snapt de ophef niet: ‘Het is voor mij een bijzaak’

Prins de Vos liet de gewraakte foto aan verschillende mensen zien voorafgaand aan de expositie. “Vaak was de reactie pas na drie keer kijken: oh, hee, hij is naakt!”, vertelt de fotograaf. “De focus ligt ergens anders. Bij de ogen, en op de tattoos natuurlijk.”

Toch werd de foto beklad. Té expliciet, was de kritiek. De Pride-Phototentoonstelling in Almere stopte eerder dan gepland. Inmiddels zijn de fotoseries, gemaakt door fotografen uit de hele wereld, te zien in Maastricht.

De bewuste foto staat ook in het fotoboek Boys do cry, dat De Vos afgelopen mei voltooide. Hierin volg je samen met de fotograaf zeven jaar uit het leven van Levi, een trans man die in die periode zijn geslachtstransitie onderging. Het boek begint met een foto van de dichtregels die Levi schreef, daarna volgen close-up foto’s van de vele tatoeages die hij in de loop der tijd liet zetten. Lieve afbeeldingen, van knuffelende beestjes onder andere, en een liefdesteken. Aan het eind verschijnt de tekst ‘Boys do cry’ op Levi’s buik. De Vos: “Dat werd toen meteen de titel van het boek.”

Prins de Vos volgde Levi zeven jaar lang. In die periode onderging hij zijn geslachtstransitie. Beeld Prins de Vos

Op een foto uit 2017 is Levi voor het eerst naakt te zien. De Vos: “Die maakte ik een paar dagen nadat Levi was geopereerd. Daar had hij letterlijk zijn hele leven naar uitgekeken. Hij was heel trots, en wilde dat laten zien.” Even twijfelde De Vos, omdat juist trans mensen zo vaak vragen krijgen over hun geslacht. “Toen heb ik wel even gedacht: moet je die nieuwsgierigheid nou voeden? Maar toen dacht ik: ik fotografeer mensen zo vaak naakt, waarom hij dan niet? Hij heeft daar net zo veel recht op.”

A-gender

De Vos (die de voornaamwoorden die en diens gebruikt) leerde Levi kennen in de Amsterdamse queer scene. Voor diens vrije werk volgt de fotograaf vaak mensen over een langere periode. Zo wil die veranderingen vastleggen in iemands leven, het verloop van de tijd. “Ik ben zelf a-gender, zo noem ik mezelf sinds kort, het past het best bij me. Ik vind gender het minst interessante aspect aan iemand en dat heb ik altijd zo gevoeld. Als ik als man word aangesproken, weet ik niet wat mensen daarmee bedoelen. Persoonlijk vind ik het dus niet het belangrijkst of mensen wel of niet trans zijn. Ik grijp het in mijn werk juist aan om het minder interessant te maken.”

Beeld Prins de Vos

De Vos is Levi niet gaan volgen omdát hij trans is, bedoelt hij. “Dat is voor mij bijzaak, ook in de serie. Ik wil juist laten zien hoeveel aspecten er zijn aan iemand, en het transgedeelte is daar maar een klein stukje van.”

Toen de foto’s geselecteerd waren door Pride Photo, en dus een jaar lang getoond zouden worden in de openbare ruimte, waren De Vos en Levi allebei erg blij. “We hebben de publieke ruimte nodig om mensen kennis te laten maken met trans lichamen”, zegt de fotograaf.

“Want wanneer heb je voor het laatst een naakt lichaam van een trans persoon gezien? Alleen in een museum of in een boek kom je die tegen. Die beslotenheid zorgt ook voor een mysterie, een taboe, en dus nieuwsgierigheid. Maar voor een trans persoon is het extra vervelend dat mensen nieuwsgierig zijn naar wat je in je broek hebt. Het antwoord daarop is volgens mij: tonen, wat mij betreft net zo lang tot er geen nieuwsgierigheid meer is.”

James Bond met een pistool in zijn hand

Een kritische Telegraaf-columnist suggereerde dat kinderen door het zien van de naaktfoto’s niet meer gealarmeerd zouden worden als een buurman zijn geslachtsdeel aan hen toont. Absurd, vindt De Vos. “Kun je als ouder dan niet het verschil uitleggen tussen een kunstproject en een opdringerige buurman? Deze piemel is helemaal niet opvallend of pornografisch. Bovendien is het een foto. Er hangen ook foto’s van James Bond met een pistool in zijn hand in de openbare ruimte. Terwijl wapenbezit in het echt verboden is.

Het volledige portret van Levi. Beeld Prins de Vos

“Naakt als kunst in de openbare ruimte is niet illegaal. En ik geloof ook niet dat er zo veel ophef was geweest als er een naakte vrouw te zien was geweest. Waarschijnlijk hadden de mannen die de foto hebben beschadigd dan een selfie met haar gemaakt.”

De Vos begon op tienjarige leeftijd met fotograferen. Altijd was die al dol op verzamelen geweest: knikkers, gummetjes, bierlipjes. Van diens moeder kreeg De Vos een polaroidcamera, zo een waar fotostickers uit komen. “Toen ontdekte ik dat je met foto’s momenten kunt verzamelen. Ik plakte mijn hele deur vol met die stickers. Het was zo prettig: ik klamp me graag vast aan dingen, en nu kon ik die momenten bewaren. Dat is eigenlijk altijd gebleven.”

Bij de opleiding aan de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden studeerde De Vos af met een persoonlijk en intiem verslag in een fotoboek van diens liefdesrelatie. Enclose heet het boek, auteur Arthur Japin schreef het voorwoord. Het boek bevat alleen foto’s van De Vos met diens toenmalige vriend, in hun toenmalige gezamenlijke woning. Rommelige foto’s lijken het, niet geënsceneerd. “Het werd onderdeel van onze relatie. We leefden heel dicht op elkaar, maar dankzij die fotoserie konden we afstand nemen, relativeren.”

De ophef over de foto’s van Levi, die nu in Maastricht zullen verschijnen, zit hem wel dwars, omdat de nadruk zo ligt op zijn geslacht. De Vos: “Het is gewoon een verhaal over een jonge man die zichzelf een plek in de maatschappij probeert te geven. Tegelijk vind ik zijn zichtbaarheid belangrijk, daarom vertel ik wel dat hij trans is.

“Omdat ik denk dat jonge trans mensen, mensen die er net achter komen dat ze met zulke gevoelens worstelen, zien dat het niet alleen maar drama en ellende is. En dat het leven van Levi tegelijk ook gewoon een leven is zoals alle levens. Pas als mensen niet meer willen weten wat voor geslachtsdeel Levi heeft, of wie dan ook, dan is de emancipatie compleet. Dan zijn we er.”

De Photo Pride is nog tot 21 juli te zien in Maastricht, daarna achtereenvolgens in Amsterdam en Groningen. Zie ook pridephoto.org. Het boek Boys do cry kost 25 euro en is te koop bij een aantal (museum-)boekwinkels. Zie ook prinsdevos.com/BOYS-DO-CRY



Lees ook:

Omstreden foto van naakte trans man blijft nog het hele jaar te zien

Ondanks de commotie rondom de rondreizende Pride Photo-expositie blijven de foto’s van queer personen de rest van het jaar te zien. ‘Alle ophef onderstreept de noodzaak van de tentoonstelling.’