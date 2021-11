Deze dagen tonen de kaalslag van de publieke sector terwijl Rutte het op ‘idioten’ en ‘incidenten’ houdt

Een lezer schreef dat ze zaterdag zo opveerde van een positieve foto. We hebben óók goed nieuws nodig, om toch vertrouwen te houden, schreef ze.

Het is waar. Een beetje oog voor dingen die wel goed gaan, helpt ons de rellen te relativeren en geeft een vrijer gevoel. Maar bij Op1 maandag zonk me de moed in de schoenen. Aan tafel een keur aan mensen uit de aangeslagen politie en overbelaste zorg, een agressie-expert en een slachtoffer van de vernielingen in Rotterdam. Het leek alsof de hele samenleving in brand stond.

En dan te bedenken dat die rellen uit naam van de vrijheid zijn. Telegramgroep Klokkenluiders voor vrijheid werft nieuwe leden voor zijn besloten ‘strijdgroep’ met de vraag “Vrijheid voor iedereen! Ook voor jou?”. Het is ironisch dat ze de contradictio in terminis niet zien: er is pas echte vrijheid als die er voor iedereen is.

Allesbehalve vrijheid

Nou, de mensen aan de Op1-tafel straalden alles behalve vrijheid uit, terwijl zij toch degenen zijn die onze samenleving veilig en gezond houden – mooie voorwaarden voor vrijheid. Ze hadden een alarmerende analyse. Bestuurders noemen de rellen ‘incidenten’, demissionair premier Rutte had eerder in een fragment gesproken over ‘idioten’ wier geweld hij niet kon accepteren. Maar voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP ziet patronen in plaats van incidenten, en verwaarlozing in plaats van idiotie.

“Sinds 2014 is het politieapparaat flink afgebouwd”, legde hij uit. Op de jeugdzorg en de ouderenzorg is enorm bezuinigd. “Dat heeft veel verbanden kapotgemaakt en de sociale cohesie beschadigd.” Tel daarbij op de jongeren die niet aan het werk komen, hun school niet afmaken, geen kans hebben op een huis, en de sluimerende veenbrand is benoemd.

Het waren kinderen van dertien, vijftien die de stenen gooiden maar ze werden op sociale media opgeruid door defend-groepen (voor de vrijheid etc.), groepen uit de ontwrichtende drugscriminaliteit en voetbalhooligans, weet politieman Koen Simmers al langer. Ook geen bemoedigend fenomeen.

Steen door de ruit van een ambulance

Op1 somde de ellende verder op. Voor de voorman van het ambulancepersoneel Jan Hoefnagel was de grens bereikt toen in Den Haag een steen door de ruit van een ambulance ging. Het projectiel kwam terecht bij de verpleegkundige achterin die daar met een patiënt zat. Zij zit nu ziek thuis. De jaarlijks 750 gemelde geweldsincidenten tegen ambulancepersoneel (gemiddeld meer dan twee per dag) zijn het topje van de ijsberg. “De rest neem je als stress mee naar je werk”, zegt hij. Hij wil niet dat mensen met een ‘steekwerend vest’ hun ambulancedienst in gaan, zei hij – maar hij noemde het wel.

We kregen nauwelijks lucht. Een ziekenhuisbestuurder vertelde over de stijgende uitval onder personeel en het noodgedwongen afschalen van zware operaties. De voorzitter van de triagecommissie van Erasmus MC schetste hoe code zwart er echt uit ziet.

Deze twee vrouwen hadden er misschien die avond niet ook nog moeten zitten. Wat na deze mokerslag van een uitzending overbleef was een sentiment van ondergang. Deze dagen tonen de kaalslag van de publieke sector terwijl Rutte het op ‘idioten’ en ‘incidenten’ houdt. Het enige positieve waaraan ik denk is: welk nieuw loof groeit er straks op de puinhopen van neoliberaal blauw.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.