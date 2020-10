Dertigjarige influencers op Instagram worstelen met hun houdbaarheid

Jonge meisjes van nu willen allemaal influencer worden. Dat beroep staat in hun ogen voor beroemdheid, geld, luxe reisjes, aandacht en héél veel ‘likes’. Maar is het echt zo leuk om influencer te zijn? Schuilt er niet een hoop leed achter die façade van gelikte en gelikete filmpjes? En hoe houdbaar is Insta-fame eigenlijk?

De VPRO zendt vanavond een fascinerende documentaire uit waarin dit allemaal aan de orde komt, getiteld ‘Volg je me nog?’. Filosoof, journalist en Trouw-columnist Doortje Smithuijsen maakte de film samen met regisseur Willem Timmers. Eerder baarde Smithuijsen opzien met ‘Mijn dochter de vlogger’, een documentaire over ouders die jonge kinderen pushen om hun leven te exploiteren op een eigen Youtube-kanaal. In de nieuwe film volgen de makers drie vriendinnen, dertigers, die in de Randstad wonen en ogenschijnlijk een geweldig leven leiden vol ‘glitter and glamour’. Met dat imago verdienen de influencers al zo’n tien jaar geld via Instagram. Ze hebben honderdduizenden volgers. Of beter: die hádden ze.

“Het is niet meer als vroeger”, vertelt de zwangere Marlot Willems. Ze heeft anderhalf jaar wat minder filmpjes kunnen posten vanwege een depressie. Ergens tijdens de vele showy shoots voor Instagram was ze zichzelf kwijtgeraakt. Een crisis volgde. En dan haakt het publiek af.

Paniekaanval in een Parijs hotel vormt het keerpunt

Iris Dijkers, een fotogenieke verschijning, heeft het ook zwaar. Ze reisde zich jarenlang suf omdat haar volgers haar graag op buitenlandse locaties zagen. Maar het ging haar tegenstaan. Steeds weer die jacht op het perfecte plaatje, terwijl de eerste rimpels zich al aandienden. Een paniekaanval in een Parijs hotel vormt het keerpunt. Het roer moet om – dan maar wat minder likes en reclame-inkomsten.

Smithuijsen publiceerde eerder dit jaar ‘Gouden Bergen: portret van de digitale generatie’. Het boek gaat over de vraag hoe het is om je leven in dienst te stellen van je online-imago. In een reactie wees iemand op een vrouwelijke influencer die jarenlang succesvol was geweest. Maar nu ze volwassener werd, verloor ze veel volgers en wist ze niet hoe ze verder moest. “Dat vond ik interessant”, vertelt Smithuijsen aan de telefoon. “Iedereen ziet dit nieuwe veld als iets wat opkomt en groeit, maar het raakt natuurlijk een keer op. Hoe gaat dat? Dat laat ik nu zien.”

Moordende concurrentie

Ze wil het beroep van influencer niet ontraden, ook niet nu het in een kwaad daglicht is komen te staan door de campagne ‘Ik doe niet meer mee’ van coronadissidenten. Wel wil ze de schaduwkanten in beeld brengen. “De concurrentie is moordend. Dat komt ook doordat je er bijna niks voor nodig hebt. Een telefoon is genoeg. Dat maakt het voor iedereen bereikbaar.” Veruit de meeste influencers verdwijnen roemloos van het toneel. En wie wel goed scoort, dreigt na een paar jaar links en rechts te worden ingehaald door een nieuwe generatie jonkies. Van buitenaf lijkt het alsof influencers de ultieme vrijheid hebben. Maar dat is schijn. Want als je aantal volgers niet meer toeneemt, lopen adverteerders weg. “Je hebt voortdurend dat tellertje achter je naam”, zegt Smithuijsen. “Het gevaar is dat je je leven steeds meer laat bepalen door wat je volgers willen. En als je zelf verandert, kun je je succesvolle imago dan nog bijstellen? Of zit je eraan vast?”

Onzekerheid over je uiterlijk, nog zo’n risico. Een influencer ziet zichzelf voortdurend onder een vergrootglas. Daar moet je wel tegen bestand zijn.

Vanwege al die gevaren pleit Smithuijsen ervoor kinderen ‘een constante media-opvoeding’ te geven. “Maar een verbod? Nee. Veel mensen dromen ervan om influencer te worden. Sommigen kunnen er echt goed van leven. Als je het verbiedt, vinden kinderen wel weer iets anders om onzeker van te worden.”

‘Volg je me nog’ is vanavond om 21.40 uur te zien bij de VPRO op NPO 3 en online via NPO Start.

