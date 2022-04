Derksen zegt te stoppen, geeft ‘cancelcultuur’ de schuld - maar bestaat die wel?

Wel schuld, geen excuses

Een volmondig excuus kwam er uiteindelijk niet. Wel gaf Derksen in de uitzending donderdagavond toe dat hij een uitglijder had gemaakt, dat er over een serieus onderwerp onterecht lacherig was gedaan, en dat dat zijn schuld was. Maar tegelijkertijd hekelde hij ook de overdreven reacties, van de ‘woke en cancelcultuur’ die overgevoelig zou hebben gereageerd op een jolig verhaal, in zijn ogen.

Tafelgast Angela de Jong wierp nog tegen dat hij niet zo in de slachtofferrol moest kruipen, maar Derksen ging verder: “Ik constateer dat er in Nederland een cultuur is ontstaan waarbinnen blijkbaar geen ruimte is voor iemand als ik, die alle dingen wil kunnen zeggen die hij wil”, aldus Derksen. “Ik denk dat het voor alle partijen beter is dat ik me maar niet meer laat zien”, zei hij ook, waarmee Derksen, Van der Gijp en Genee zinspeelden op het definitieve einde van het programma.