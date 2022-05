Derksen: ‘Vandaag Inside vanaf maandag gewoon weer te zien’, maar Talpa noemt dat wat voorbarig

Een uurtje na het verschijnen van dat bericht verklaarde een woordvoerder van Talpa tegenover RTL Boulevard daarentegen dat dit nieuws nog wat ‘voorbarig was’. Ontkennen dat de heren terugkeren doet Talpa ook niet: “Zodra er meer nieuws te melden is komen we hier vanuit SBS6 op terug.”

Twee weken terug stopte Johan Derksen met zijn programma na de zoveelste rel. Hij zou het slachtoffer zijn geweest van, in zijn eigen woorden, een cancelcultuur waarbinnen je niks meer mocht zeggen. Zijn bekentenis op nationale televisie van hoe hij op zijn minst een bewusteloze vrouw had aangerand met een kaars, zorgde in de dagen die erop volgden voor een lawine aan ophef aan de Nederlandse talkshowtafels. Derksen trok zijn verhaal daags erna in, door te stellen dat hij helemaal geen kaars in de vrouw had gestoken, maar ‘slechts’ tussen haar benen had gezet. Dat kon de storm aan kritiek op de heren niet keren. Zelf trok Derksen aan het eind van die week de conclusie ‘dat er in Nederland geen plek voor hem was’.

Maar: na een afwezigheid van ruim twee weken zal de dagelijkse meningenshow van Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen vanaf maandag gewoon weer op de buis te zien zijn. Tenminste, dat claimt Derksen nu zelf, tegenover het AD.

Rugdekking

Nu pas komt naar buiten dat Derksen helemaal niet is opgestapt vanwege het feit dat ‘hij niks meer zou mogen zeggen’ of over de mediarel die week, maar simpelweg omdat het trio geen rugdekking kreeg van de Talpa-directie.

“Tegen al die hysterische reacties ben ik wel bestand. Pissige columnisten en opgewonden dames aan talkshowtafels die leeglopen kan ik ook wel hebben. Maar als je met de rug tegen de muur staat, verwacht ik wel wat steun van de Talpa-directie, daar heb ik echter niets van gemerkt”, aldus het kijkcijferkanon tegenover het AD. John de Mol liet die week weten excuses te eisen, wat er uiteindelijk niet kwam. In de uitzending die donderdagavond verklaarde Derksen te zullen stoppen met het programma.

Genee en Van der Gijp verklaarden zich vervolgens solidair. Intussen werd er achter de schermen hard gewerkt aan de terugkeer van het programma, omdat het één van de best scorende programma's was op SBS6, meldt het AD. Inmiddels zijn de plooien gladgestreken, en is de weg richting de tafel waarnaar dagelijks tegen de miljoen Nederlanders naar kijken weer vrij.

