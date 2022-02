Death on the Nile is dramatisch slecht en de gecancelde Hollywoodacteur Armie Hammer maakt alleen maar erger

Bordkartonnen decors en in de hoofdrol een seksueel roofdier. Het was beter als Death on the Nile gewoon op de plank was blijven liggen.

Fijn, een nieuw avontuur met Agatha Christie’s Belgische meesterspeurder Hercule Poirot. Maar wat blijkt? De Britse regisseur Kenneth Branagh heeft weinig opgestoken van zijn vorige Poirot-film Murder on the Orient-Express (2017). Zijn verfilming van Death on the Nile is bijkans nog stoffiger en ouderwetser.

Ook haalt de nieuwe loot het niet bij een eerdere verfilming uit 1978 met Peter Ustinov als de detective met de excentrieke krulsnor. Ustinov wist van Poirot een heerlijk geestig karakter te maken, iets wat regisseur en Poirot-vertolker Kenneth Branagh maar niet lukt. En de oude film beschikte over een echte topcast, met onder anderen Bette Davis, Angela Lansbury en Maggie Smith als moordverdachten. In Branagh’s verfilming is het een rommeltje van hele en halve steracteurs die er met theatrale uithalen op los schmieren.

Nep-piramiden

Ook storend: het moordmysterie dat zich afspeelt tussen bruiloftsgasten op een luxe stoomboot op de Nijl, werd niet in Egypte opgenomen, maar in een Britse filmstudio waar alles van bordkarton werd nagebouwd. Het is nep, en dat voel je, het schip, de piramiden, de beroemde tempel van Aboe Simbel en het legendarische Aswan Cataract Hotel aan de oever van de Nijl waar Agatha Christie in de jaren dertig haar moordverhaal deels schreef.

En nee, dat armetierige studiowerk heeft niets te maken met de pandemie, de film werd in precoronajaar 2019 opgenomen. Dat Death on the Nile vervolgens twee jaar op de plank heeft gelegen, is ook niet, of slechts ten dele te wijten aan het virus. De grootste kopzorgen die de makers hadden, betrof een van de hoofdrolspelers: de gecancelde Hollywoodacteur Armie Hammer (35).

Verkrachting en kannibalisme

De Amerikaanse acteur die doorbrak met een dubbelrol in David Finchers The Social Network (2010) en die door de homo-erotische hitfilm Call Me By Your Name (2017) volop in de schijnwerpers stond, werd afgelopen jaar door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel misbruik. Er verschenen screenshots van privéberichten op sociale media, waarin de acteur schreef over zijn gewelddadige, seksuele fantasieën, waaronder verkrachting en kannibalisme. In die berichten schreef hij lichaamsdelen van vrouwen te willen afhakken en opeten.

Er kwamen meer en meer vrouwen naar voren met identieke verhalen over onvrijwillige, gewelddadige seks met de acteur. Een van Hammers buitenechtelijke vriendinnen gaf in maart 2021 een aangrijpende persconferentie, bijgestaan door vermaard advocate Gloria Allred, over wie momenteel een documentaire op Netflix is te zien: Seeing Allred. Tijdens die persconferentie vertelde het slachtoffer over een vier uur durende verkrachting met veel geweld.

Hammer deed de berichten af als valse aanvallen. Zijn advocaat verklaarde dat alle interacties met de vrouwen gebaseerd waren op wederzijdse instemming. Ondertussen trok Hammer zich terug uit allerlei lopende projecten waaronder een romcom met Jennifer Lopez en een tiendelige serie over de productie van The Godfather. Ook werd Hammer gedumpt door zijn Hollywood-agent. Halverwege 2021 liet de acteur zich opnemen in een kliniek in Florida om zich te laten behandelen voor zijn alcohol-, drugs- en seksverslaving.

En daar sta je dan als makers van een grote, dure filmproductie met Armie Hammer in een van de hoofdrollen. Hammer is in de film echt onderdeel van een ensemble. Hij speelt de kersverse echtgenoot van een rijke erfgename, vertolkt door Wonder Woman-ster Gal Gadot. Het stel wordt tijdens hun huwelijksreis op een boot op de Nijl belaagd door zijn voormalige verloofde.

Wegfilteren en vervangen

Je kunt je voorstellen dat het niet zomaar mogelijk was om Hammer te vervangen door een andere acteur. Dat gebeurde enkele jaren terug wel na beschuldigingen van misbruik aan het adres van Kevin Spacey. Zijn bijrol in Ridley Scotts All The Money in the World (2017) werd vervangen door een optreden van Christopher Plummer. Een ingrijpende gebeurtenis, dat wegfilteren en vervangen. Maar dat is de beslissing van Disney om Death on the Nile met de originele bezetting uit te brengen ook.

Zeker nu blijkt dat Armie Hammer de film, na een proloog, opent met een sexy dans. Eerst danst hij innig met zijn verloofde, daarna met haar rijke vriendin met wie hij niet veel later trouwt. Best lastig om Hammer, die ondanks een donkere plaksnor goed herkenbaar is, in de rol van de charmante versierder te zien die met zijn knappe verschijning de ene na de andere vrouw inpalmt. ‘We have a lot of sex’, zegt zijn verloofde nota bene.

Met in het achterhoofd de verhalen van de vrouwen die afgelopen jaar eindelijk iets durfden te zeggen over hun gewelddadige, seksuele ervaringen met de acteur, is het moeilijk kijken naar de film. Een van de slachtoffers vertelde over zijn manipulatietechnieken, hoe hij haar verleidde, hoe verliefd ze was en hoe ze eenmaal in zijn macht geen kant uit kon. De schok, de angst, het trauma. Het is dan heel naar, to say the least, om Armie Hammer in de film te zien zwieren met verschillende vrouwen, ook al hebben de makers nog zo hun best gedaan om hem zo min mogelijk in beeld te brengen.

Death on the Nile, vanaf woensdag 9 februari in de bioscoop. Regie: Kenneth Branagh. Met Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer, Emma Mackey, Dawn French, Jennifer Saunders, Annette Bening, Tom Bateman en Russell Brand.

