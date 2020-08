De zuiderburen maken zich niet druk om drukte aan het strand

Nederland zuchtte onder tropische temperaturen, en vluchtte en bloc naar zee. “Alsof de corona-pandemie alleen een nare droom was”, opende een ernstig kijkende Annechien Steenhuizen het ‘NOS Journaal’. In België en Duitsland trokken inwoners eveneens massaal eropuit, maar de toon van de journaals aldaar was toch stukken zonniger. “Iedereen kon volop genieten van het mooie weer”, jubelde de Vlaamse omroep.

Vrijdagavond, na een dag met temperaturen rond 35 graden, rolde Hilversum vol zorg onze huiskamers binnen. Treinen en bussen waren afgeladen geweest, en kustgemeenten hadden opgeroepen vanwege corona vooral thuis te blijven. Een bekommerde burgemeester van Zandvoort kwam in beeld: “Mensen, wees alsjeblieft voorzichtig”.

Op een volgepropte boot naar Schiermonnikoog murmelde een vrouw vanachter haar mondmasker: “Deze drukte is eigenlijk niet oké”. De verslaggever concludeerde dat het ‘vooral druk was op plekken, waar mensen verkoeling zochten’, waarbij hij ons aankeek alsof hij dat zelf ook wel een logische redenering vond.

Een vredig meer met badgasten

Hoe anders was het in onze directe buurlanden. Het Duitse ‘Tagesschau’ wijdde geen woord aan hitte en coronagevaar. ‘Heute’, op het tweede net, liet een vredig meer met badgasten zien bij Stuttgart. “Ik hou hiervan”, zei een recreante. Verder ging het over een boer die piekerde over de uitdrogende bodem. De Duitse weerman waarschuwde voor Gewitter und Gerummel (onweer en gerommel).

De Vlaamse weerman presenteerde, hoe toepasselijk, in hemelsblauw pak. In zijn hand hield hij een glas water, “want”, zei hij, “we moeten in deze warme dagen veel drinken”. Een Vlaamse gedeputeerde juichte dat de kust een vertrouwd vakantieoord was. En de verslaggever meldde dat de Belgische recreanten zich goed aan de coronaregels hielden. Zelfs bij 35 graden was het mondkapje geen probleem. “Als het in augustus ook zo druk is, is het seizoen gered.”

De Vlaamse omroep maakte vervolgens een uitstapje vol (zelf)spot naar ons tobbende vaderland. “Mensenzee overspoelt Hollandse stranden, parkeerplaatsen helemaal vol, er mag niemand meer bij”, plaagde de VRT. Een verslaggeefster reisde naar de Galderse Meren bij Breda, waar Belgen, vanwege corona, niet meer welkom zijn. “Bent u bang voor ons?”, vroeg de reporter. “Nee hoor, absoluut niet”, sprak een dame. Een mannelijke badgast dacht ‘dat het toch zou moeten lukken met de anderhalvemeterregel’. “Ook met Belgen?”, informeerde de verslaggeefster. “Hahaha”, hikte de man, “ja, zelfs met Belgen.”

Prakkiseren over zon en corona

Dat was toch heel andere pâté – zoals een Vlaming zou zeggen – dan wat ‘RTL Nieuws’ ons voorschotelde. Er was niet alleen coronagevaar, maar ook nog eens een hachelijke mui in zee. En dat was nog niet alles. We gingen door de tropische hitte een ‘behoorlijke plaknacht’ tegemoet.

Toen ik na die plaknacht zaterdagochtend enigszins verkreukeld mijn ledikant uit strompelde, peinsde ik: hoe kan het toch dat wij veel meer prakkiseren over zon en corona dan onze buurlanden? Houden Belgen en Duitsers zich simpelweg beter aan de regels, waardoor er minder reden is tot zorg? Zijn wij te eigenzinnig? Of komt het doordat wij een veel dichter bevolkt land zijn? Ik kwam er niet goed uit en hield op met denken. Want ik werd er plakkerig van.

