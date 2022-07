De zeven vinkjes van de zomerhit: van Spice Girls tot Mart Hoogkamer

Zomerhits, ze wurmen zich in je oor en ze willen er niet meer uit. Je ziet jezelf al ergens met een cocktail op het strand liggen wanneer er eentje voorbijkomt. En dat gebeurt vaak, want radiozenders kunnen geen genoeg van zomerhits krijgen.

Daar bij de radio zit Rob Ester achter de knoppen. Als directeur van Qmusic is hij verantwoordelijk voor de muzikale koers van Nederlands populairste radiostation. En dus ook voor de lancering van zomerhits. Veel factoren helpen een lied een hit te worden, maar het begint met:

1. Dans, aapje

“Als je een zo groot mogelijk publiek wil bedienen, kom je uit bij niet te veel extremen”, zegt Ester. “Pop kan met een gitaartje zijn of met een beat, rustig of opgewekt, maar het moet mensen niet irriteren.” Snerpende heavymetalgitaren en stampende happyhardcorebeats zijn heerlijk voor fans, maar de massa houdt meer van gematigd.

Er zijn uitzonderingen. Neem het liedje Dance Monkey, van de Australische zangeres Tones and I. Veel luisteraars keken op van haar kinderlijke, schelle stem. “Dance Monkey is in de basis best een irritant nummer. Toch werd het een van de grootste hits van 2019. Als je eraan bent gewend is het heel catchy.”

2. Wat willen de Spice Girls ook alweer?

Catchy zijn, de aandacht grijpen en vasthouden, is cruciaal voor pophits. Herhaling is een krachtig middel. Bij Dance Monkey hielp het om de song vaker te draaien, maar ook herhaling binnen het nummer is belangrijk. Het refrein van Dance Monkey herhaalt de teksten ‘dance for me’ en ‘move for me’ ieder zes keer. Zo’n opvallend, terugkerend stukje heet de hook.

Hoe meer herhaling, hoe groter de kans op succes, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. In 2016 onderzochten muziekwetenschappers aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) het recept van een hit. De meest catchy song die ze vonden, Wannabe van de Spice Girls, barst van de herhaling. Alleen al het begin:

‘Yo, I’ll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I’ll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want.’

3. Que sí? Que no!

De wetenschappers ontdekten ook dat de stem goed hoorbaar moet zijn, in ieder geval in het meest melodieuze deel van het nummer. Jody Bernals zomerhit uit 2000, Que sí que no, voldoet hier grappig genoeg niet aan, omdat er steeds een synthesizer door zijn stem heen aan het blèren is. Het nummer Despacito uit 2017 doorstaat de test beter omdat één stem heel duidelijk de hook zingt.

4. Dèèès-paah...

Que sí que no en Despacito zijn allebei Spaanstalig. Volgens muziekdirecteur Ester is dat bij zomerhits een trend. “Mensen associëren Spaans met zon, zee, strand en Zuid-Europa. In Qmusics top 500 van de zomer zitten veel Spaanstalige nummers. Als je opzoekt wanneer die oorspronkelijk in de Top 40 stonden, kan dat ook december zijn, toch geven ze je een zomergevoel.” Despacito, dé zomerhit van 2017, verscheen op 13 januari.

5. Uitgezwommen

Van Jody Bernal tot Mart Hoogkamer met Ik ga zwemmen: veel zomerhits voelen een beetje fout. Het zijn ‘guilty pleasures’ die bij Qmusic vaak in het programma Het foute uur belanden. “Zomerhits zijn vaak nummers waarbij het kwartje al valt na één keer luisteren”, zegt Ester. “Daardoor werken ze een tijdje als een tierelier, maar branden ze ook snel op.”

Hoe laten hitmakers het kwartje snel vallen? Vaak door hun song te laten klinken als iets wat al bestaat. Zo maken ze het voorspelbaar, nog een bewezen succesfactor. “Wij leggen iedere week liedjes voor aan luisteraars om te vragen wat ze ervan vinden”, zegt Ester. “De meesten willen maar sporadisch iets nieuws. Onbekend maakt onbemind. Daarom draaien we in een uur nooit meer dan een of twee nieuwe liedjes.”

6. Sorry, Mariah

Vocale toeren zoals die van Mariah Carey zijn absoluut indrukwekkend. Maar in de hitlijsten zijn zulke capriolen de uitzondering. De meeste hits hebben namelijk geen extreem hoge of lage uitschieters in de zang.

7. Heeft Queen er dan niks van begrepen?

Ester noemt nog één bekend principe in de popmuziek. “In de regel moet een hit niet veel langer zijn dan drie minuten.” Dit geldt zowel in de zomer als in de rest van het jaar, en veel hits in dit verhaal houden zich er braaf aan. Maar het roept wel een vraag op: waarom zijn veel liedjes bovenin de Top 2000 dan zo lang?

Bohemian Rhapsody stond in 2021 bovenaan de lijst der lijsten, terwijl Queens beroemde nummer zes minuten duurt. Voorspelbaar is het ook niet, integendeel: het is zo’n beetje drie liedjes ineen. Niet voor niets was Queens platenlabel er eerst op tegen om het een single te maken, en kostte het tijd voordat het nummer werd opgepikt op de radio. Maar uiteindelijk groeide het uit tot een klassieker.

Daar moeten Jody Bernal en Mart Hoogkamer niet op rekenen. “Zomerhits zijn leuk voor even”, zegt Ester. “Maar de meeste eindigen niet op je lijstje met de beste muziek ooit gemaakt.”

Potentiële zomerhits van 2022 volgens Rob Ester (Qmusic): Willy William – Trompeta Camila Cabello ft. Ed Sheeran – Bam Bam La Fuente – I Want You James Hype, Miggy Dela Rosa – Ferrari Maan en De Jeugd van Tegenwoordig – Naar De Maan

