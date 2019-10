De zeer ervaren muzikanten van Krezip zijn alles behalve uitgeblust

“Jullie zijn goed!”, complimenteert zangeres Jacqueline Govaert van Krezip de fans die haar liedjes uit volle borst meezingen. Ze straalt. Het concert is nog maar een paar minuten bezig, maar de vraag of de concertgangers de band hebben gemist is dan al lang bevestigend beantwoord.

Krezip brak aan het begin van deze eeuw door met hits als ‘I would stay’ en groeide uit tot een van de populairste bands van Nederland. Aan de triomftocht van de Tilburgse groep kwam in 2009 een einde toen Krezip besloot te stoppen. Maar begin dit jaar kondigde de band na een stilte van tien jaar een terugkeer naar het podium aan. In juni waren de muzikanten al te zien op Pinkpop. Donderdag trad Krezip in Amsterdam aan voor het eerste van drie uitverkochte concerten in Ziggo Dome.

Daar demonstreren de zes bandleden dat ze nog steeds in staat zijn een goed geoliede show neer te zetten. Govaert betoont zich als altijd een frontvrouw met lef en flair. Zij weet het publiek moeiteloos mee te krijgen in talloze meezingfeestjes en zorgt met een danspartij op de vleugel voor een uitgelaten stemming.

Het begin van een tweede muziekleven

Natuurlijk ontbreekt de opwinding van de begindagen van de band in Amsterdam. Maar daar staat tegenover dat hier overduidelijk een groep zeer ervaren muzikanten staat, die alles behalve uitgeblust is. Bovendien biedt het bijna twee uur durende concert voor elk wat wils, met opzwepende rocknummers en ingetogen pianoballads. Met oude en nieuwe hits. En af en toe een daverende verrassing.

Zo brengt Krezip twee covers waarvan met name de uitstekende live-versie van ‘Venus’ van Shocking Blue het concert fel doet opvlammen. De grootste verrassing komt halverwege het concert als Govaert laat weten dat er een nieuw album is: “We zijn ontzettend dankbaar dat onze comeback zo groots ontvangen is door onze fans. Het succes heeft ons muzikaal enorm geïnspireerd en voor je het wist hadden we een album bij elkaar geschreven.” Het is het eerste Krezip-album in twaalf jaar. En ja, ‘Sweet High’ kan na afloop in de foyer worden aangeschaft.

Daarmee lijkt de vraag of de terugkeer van Krezip een kortstondig avontuur is of het begin van een tweede muziekleven beantwoord. Ook omdat Govaert onlangs al liet doorschemeren dat een voortzetting niet was uitgesloten. En met een Krezip in deze vorm staan alle tekenen op groen voor een succesvolle doorstart.

Lees ook:

Pinkpop vierde haar jubileum met een feest vol nostalgie

De vijftigste editie van Pinkpop was een nostalgisch feest, met vooral Nederlandse artiesten als Golden Earring, Anouk en Krezip. Het festival ontbeerde échte headliners op haar jubileum - al werd dat door het afsluitende Fleetwood Mac ruimschoots goedgemaakt.